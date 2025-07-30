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Новини Тіньовий флот Росії
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Зеленський підписав закон про санкції проти "тіньового флоту" РФ

Санкції проти тіньового флоту РФ Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про санкції щодо суден і повітряних суден, які причетні, зокрема, до тіньового транспортування нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Законом передбачається запровадження санкцій на судна та повітряні судна, що причетні до тіньового флоту транспортування нафти, зброї та військових.

СБУ та розвідка отримали завдання щодо виявлення та встановлення фактів використання таких суден.

Також документом передбачено внесення змін до Закону України "Про санкції" проти суден та повітряних суден, діяльність яких створює загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Також читайте: Світові ціни на нафту різко зросли після нового ультиматуму Трампа для Путіна

Автор: 

Зеленський Володимир (24917) санкції (12482)


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Топ коментарі
+5
А ворожі кораблі буде Зе ловити в Дніпрі чи Південному Бузі? Азовського моря давно немає, а Чорне море пробивається кацапськими ракетами і дронами. Здається "барига" передав Зеленському Азовське і Чорне море, так 73%?
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30.07.2025 12:38 Відповісти
+5
єдина санкція проти будь якого флоту, торпеда в бочину.
але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
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30.07.2025 12:39 Відповісти
+4
Більш придурочне щось важче робити .Але робить з таким гумним видом...
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30.07.2025 12:44 Відповісти
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а він шо роками на роботу не ходить?
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30.07.2025 12:38 Відповісти
Більш придурочне щось важче робити .Але робить з таким гумним видом...
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30.07.2025 12:44 Відповісти
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30.07.2025 13:03 Відповісти
А ворожі кораблі буде Зе ловити в Дніпрі чи Південному Бузі? Азовського моря давно немає, а Чорне море пробивається кацапськими ракетами і дронами. Здається "барига" передав Зеленському Азовське і Чорне море, так 73%?
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30.07.2025 12:38 Відповісти
Там по Тиссі йде нафтотрафік.
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30.07.2025 12:42 Відповісти
єдина санкція проти будь якого флоту, торпеда в бочину.
але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
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30.07.2025 12:39 Відповісти
зЕскоморох хорошо.
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30.07.2025 13:10 Відповісти
ЗЕбіл в своєму репертуарі, якісь закони чуханські нікому не потрібні... і які самі утирки ЗЕлені не виконують ті закони..
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30.07.2025 12:42 Відповісти
Це потужно!!! А головне - швидко і вчасно!
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30.07.2025 12:45 Відповісти
потужно
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30.07.2025 12:52 Відповісти
Потужно та страшно
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30.07.2025 12:54 Відповісти
Санкції на А.Кирющенка за антигуманний фільм "слуга народу" зачекались з моменту створення цього фільму.
Якщо Порошенко не наклав санкції на цього пройдисвіта,то може зе,як противник Порошенка,зробить це?...
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30.07.2025 12:56 Відповісти
Ну тепер керівні кацапи повсцикаються від сміху , а Ху...ло навалить аж два чемодана.
Нашого найпотужнішого і наймудрішого вони ні в грош ставлять і на те, що він підписує.
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30.07.2025 13:00 Відповісти
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30.07.2025 13:07 Відповісти
Яхту медведчука затопить,бо вкрасти не може.
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30.07.2025 13:10 Відповісти
Ну тепер точно кабзда всьому кацапському тіньовому флоту...🤣
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30.07.2025 13:17 Відповісти
Нездорова реакція на дії найвеличнішого, хочуть, щоб він щось робив корисне і зрозуміле -.не на того напали, єрмух дав бамагу і ручку - підписав, литвин написав текст - озвучив … фсьо
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30.07.2025 13:21 Відповісти
 
 