Зеленський підписав закон про санкції проти "тіньового флоту" РФ
Президент Володимир Зеленський підписав закон про санкції щодо суден і повітряних суден, які причетні, зокрема, до тіньового транспортування нафти і нафтопродуктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Законом передбачається запровадження санкцій на судна та повітряні судна, що причетні до тіньового флоту транспортування нафти, зброї та військових.
СБУ та розвідка отримали завдання щодо виявлення та встановлення фактів використання таких суден.
Також документом передбачено внесення змін до Закону України "Про санкції" проти суден та повітряних суден, діяльність яких створює загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Топ коментарі
+5 Поділля16
показати весь коментар30.07.2025 12:38 Відповісти Посилання
+5 Begemot Pepa
показати весь коментар30.07.2025 12:39 Відповісти Посилання
+4 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар30.07.2025 12:44 Відповісти Посилання
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але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
Якщо Порошенко не наклав санкції на цього пройдисвіта,то може зе,як противник Порошенка,зробить це?...
Нашого найпотужнішого і наймудрішого вони ні в грош ставлять і на те, що він підписує.