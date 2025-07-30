Зеленский подписал закон о санкциях против "теневого флота" РФ
Президент Владимир Зеленский подписал закон о санкциях в отношении судов и воздушных судов, которые причастны, в частности, к теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Законом предусматривается введение санкций на суда и воздушные суда, причастные к теневому флоту транспортировки нефти, оружия и военных.
СБУ и разведка получили задание по выявлению и установлению фактов использования таких судов.
Также документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О санкциях" против судов и воздушных судов, деятельность которых создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Топ комментарии
+8 Begemot Pepa
показать весь комментарий30.07.2025 12:39 Ответить Ссылка
+7 Поділля16
показать весь комментарий30.07.2025 12:38 Ответить Ссылка
+6 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий30.07.2025 12:44 Ответить Ссылка
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але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
Якщо Порошенко не наклав санкції на цього пройдисвіта,то може зе,як противник Порошенка,зробить це?...
Нашого найпотужнішого і наймудрішого вони ні в грош ставлять і на те, що він підписує.