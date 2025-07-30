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Новости Теневой флот России
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Зеленский подписал закон о санкциях против "теневого флота" РФ

Санкции против теневого флота РФ Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о санкциях в отношении судов и воздушных судов, которые причастны, в частности, к теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законом предусматривается введение санкций на суда и воздушные суда, причастные к теневому флоту транспортировки нефти, оружия и военных.

СБУ и разведка получили задание по выявлению и установлению фактов использования таких судов.

Также документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О санкциях" против судов и воздушных судов, деятельность которых создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21393) санкции (11715)


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Топ комментарии
+8
єдина санкція проти будь якого флоту, торпеда в бочину.
але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
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30.07.2025 12:39 Ответить
+7
А ворожі кораблі буде Зе ловити в Дніпрі чи Південному Бузі? Азовського моря давно немає, а Чорне море пробивається кацапськими ракетами і дронами. Здається "барига" передав Зеленському Азовське і Чорне море, так 73%?
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30.07.2025 12:38 Ответить
+6
Більш придурочне щось важче робити .Але робить з таким гумним видом...
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30.07.2025 12:44 Ответить
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а він шо роками на роботу не ходить?
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30.07.2025 12:38 Ответить
Більш придурочне щось важче робити .Але робить з таким гумним видом...
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30.07.2025 12:44 Ответить
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30.07.2025 13:03 Ответить
А ворожі кораблі буде Зе ловити в Дніпрі чи Південному Бузі? Азовського моря давно немає, а Чорне море пробивається кацапськими ракетами і дронами. Здається "барига" передав Зеленському Азовське і Чорне море, так 73%?
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30.07.2025 12:38 Ответить
Там по Тиссі йде нафтотрафік.
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30.07.2025 12:42 Ответить
єдина санкція проти будь якого флоту, торпеда в бочину.
але, коментувати дії зе!скомороха, якось вже остогидло.
тому просто поржемо....
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30.07.2025 12:39 Ответить
зЕскоморох хорошо.
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30.07.2025 13:10 Ответить
ЗЕбіл в своєму репертуарі, якісь закони чуханські нікому не потрібні... і які самі утирки ЗЕлені не виконують ті закони..
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30.07.2025 12:42 Ответить
Це потужно!!! А головне - швидко і вчасно!
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30.07.2025 12:45 Ответить
потужно
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30.07.2025 12:52 Ответить
Потужно та страшно
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30.07.2025 12:54 Ответить
Санкції на А.Кирющенка за антигуманний фільм "слуга народу" зачекались з моменту створення цього фільму.
Якщо Порошенко не наклав санкції на цього пройдисвіта,то може зе,як противник Порошенка,зробить це?...
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30.07.2025 12:56 Ответить
Ну тепер керівні кацапи повсцикаються від сміху , а Ху...ло навалить аж два чемодана.
Нашого найпотужнішого і наймудрішого вони ні в грош ставлять і на те, що він підписує.
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30.07.2025 13:00 Ответить
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30.07.2025 13:07 Ответить
Яхту медведчука затопить,бо вкрасти не може.
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30.07.2025 13:10 Ответить
Ну тепер точно кабзда всьому кацапському тіньовому флоту...🤣
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30.07.2025 13:17 Ответить
Нездорова реакція на дії найвеличнішого, хочуть, щоб він щось робив корисне і зрозуміле -.не на того напали, єрмух дав бамагу і ручку - підписав, литвин написав текст - озвучив … фсьо
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30.07.2025 13:21 Ответить
Оце тільки зараз додумався? Біда без розуму...
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30.07.2025 13:50 Ответить
А ми їх санкціями,хай знають наших,потужно так санкціями!
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30.07.2025 14:17 Ответить
зараз тіньовому флоту рашки прийде пісєць? потужно від херпіду.
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30.07.2025 14:21 Ответить
 
 