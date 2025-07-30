Зеленский подписал закон о санкциях против "теневого флота" РФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о санкциях в отношении судов и воздушных судов, которые причастны, в частности, к теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законом предусматривается введение санкций на суда и воздушные суда, причастные к теневому флоту транспортировки нефти, оружия и военных.

СБУ и разведка получили задание по выявлению и установлению фактов использования таких судов.

Также документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О санкциях" против судов и воздушных судов, деятельность которых создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также читайте: Мировые цены на нефть резко выросли после нового ультиматума Трампа для Путина