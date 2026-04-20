На виборах в Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева

На парламентських виборах у Болгарії 19 квітня перемагає партія проросійського колишнього президента "Прогресивна Болгарія". За політсилу проголосували 44,59% виборців.

Про це стало відомо з результатів виборів, пише суспільний мовник Болгарії B.TV, передає Цензор.НЕТ.

Результати виборів

  • Із результатом у 44,59% голосів виборців перемагає партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента країни Румена Радєва. Так, вона забезпечує собі монобільшість у парламенті (Народних зборах) — 130 мандатів із 240.
  • На другому місці партія "ГЕРБ" з 13,38% голосів та 39 місцями на Народних зборах, а на третьому — "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" з 12,61% голосів виборців та 37 місцями у парламенті.

До Народних зборів Болгарії також пройшли ліберальна "ДПС — рух за права і свободи" з 7,12% і 21 мандатом, а також проросійська "Відродження" — 4,25% та 13 місць.

Сам Радєв подякував усім громадянам, які його підтримали, а також працівникам МВС, які боролися із фальсифікаціями.

"Дякуємо людям у комітетах і службах, які організували ці вибори, а особливо МВС, які доклали великих зусиль у боротьбі з ганебним явищем "куплених голосів" у Болгарії", - написав він.

Нинішні вибори стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років.

Що відомо про Румена Радева?

Радев — болгарський політик, який обіймав посаду президента Болгарії з 22 січня 2017 року по 20 січня 2026 року.

Колишній військовий льотчик, він відомий своєю критичною позицією щодо санкцій проти Росії та скептицизмом щодо надання військової допомоги Україні, через що його іноді порівнюють з Віктором Орбаном.

Топ коментарі
Не встигли відплюватися від одного мад'ярського ************ і тут нате вам тату чорта в хату! Тьфу ***!
20.04.2026 17:26 Відповісти
Біосміття.
20.04.2026 17:26 Відповісти
Заміна орбану.
20.04.2026 17:37 Відповісти
Ще один фіцнутий добавився?
20.04.2026 18:37 Відповісти
Скоріше США чи рашка розпадуться ніж ЄС.
20.04.2026 17:32 Відповісти
Це ким було передбачено? Всякими тарологами, астрологами, екстрасенсами та іншими шахраями, яких розвелось у ютубі, як бліх у собаки?
20.04.2026 17:41 Відповісти
Розпадатися нема чому. Це економічний союз купи країн які не мають нічого спільного. Якщо їх об'єднати по-справжньому, почнеться такий же бардак і ненависть як в совку.
20.04.2026 17:46 Відповісти
Був економічний , поки не зявилась фюрерша Урсула
20.04.2026 18:23 Відповісти
100%.
20.04.2026 18:27 Відповісти
главный недофюрер сейчас это твой x#йло. и закончит он примерно также, как и первый.
20.04.2026 22:07 Відповісти
Поживемо -побачимо....
20.04.2026 18:29 Відповісти
Reuters писав 30%, але це якийсь розгром. Як вони рахували.
20.04.2026 17:39 Відповісти
Результат роботи квартальної дипломатії квартального Президента.
20.04.2026 17:40 Відповісти
Трупін купив собі мініОрбана.
20.04.2026 17:40 Відповісти
Європа вдихнула з полегшенням.
Будк на кого кивати аби не давати кошти Україні і тормозити зі зброєю.
Сидять хрестяться.
Світ у...ків!
20.04.2026 17:45 Відповісти
Ще один мудрий нарід
20.04.2026 17:47 Відповісти
новообраний "євроблокератор" допомоги ЄС Україні.ЄС в курсі
20.04.2026 17:52 Відповісти
А наше найвеличніше далекоглядно вже побило глеки з цією політсилою, коли бикувало (вело "квартальсько-криворізьську дипломатію") в минулому, коли Радев був Президентом...
20.04.2026 17:54 Відповісти
«Совок бродит по Европе - призрак путинизма» (с)
20.04.2026 17:58 Відповісти
І цій перемозі частково допоміг Голобородько, коли обзивав Радева різними недипломатичними словами. Болгари обєдналися навколо свого Президента. Тим більше, що їх налякали міндічами і іншими мародерами.
20.04.2026 17:59 Відповісти
В них є свої злодії, їм не привикати і їх не налякаєш.
20.04.2026 18:41 Відповісти
Братушки знову до кацапні тяготіють...
20.04.2026 18:19 Відповісти
Нова заноза для України ,русня нового шарнірного купила.
20.04.2026 18:33 Відповісти
Тут, слід нагадати, що під час Другої Світової війни Болгарії була в коаліції з Гітлером. Століття недостатньо для еволюції людей. Більшість болгар не змінилися на краще.
20.04.2026 18:34 Відповісти
Вони хоч не воювали, на відміну від словаків, угорців, румун.
20.04.2026 19:27 Відповісти
"Нє всьо так адназначна", бо болгарська армія воювала під час Другої світової війни, проте її роль змінювалася залежно від періоду війни. Болгарія пройшла шлях від союзника нацистської Німеччини до участі у війні на боці Антигітлерівської коаліції.
Болгарські війська (зокрема 5-та армія) окупували частини Югославії та Греції (Македонія, Західна Фракія), але офіційно не брали участі у бойових діях на Східному фронті.
21.04.2026 12:46 Відповісти
Я ж про наш фронт.
21.04.2026 14:48 Відповісти
Ну,якщо все життя лиш дивитися ,який сусід в тебе,а самому ніхєра не робити,то будеш все життя шугатися і винуватити лиш обставини((
20.04.2026 19:43 Відповісти
 
 