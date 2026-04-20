На виборах в Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева

На парламентських виборах у Болгарії 19 квітня перемагає партія проросійського колишнього президента "Прогресивна Болгарія". За політсилу проголосували 44,59% виборців.

Про це стало відомо з результатів виборів, пише суспільний мовник Болгарії B.TV, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати виборів

Із результатом у 44,59% голосів виборців перемагає партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента країни Румена Радєва. Так, вона забезпечує собі монобільшість у парламенті (Народних зборах) — 130 мандатів із 240.

На другому місці партія "ГЕРБ" з 13,38% голосів та 39 місцями на Народних зборах, а на третьому — "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" з 12,61% голосів виборців та 37 місцями у парламенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Болгарії: лідирує партія проросійського експрезидента Радева

До Народних зборів Болгарії також пройшли ліберальна "ДПС — рух за права і свободи" з 7,12% і 21 мандатом, а також проросійська "Відродження" — 4,25% та 13 місць.

Сам Радєв подякував усім громадянам, які його підтримали, а також працівникам МВС, які боролися із фальсифікаціями.

"Дякуємо людям у комітетах і службах, які організували ці вибори, а особливо МВС, які доклали великих зусиль у боротьбі з ганебним явищем "куплених голосів" у Болгарії", - написав він.

Нинішні вибори стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років.

Читайте також: Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев

Що відомо про Румена Радева?

Радев — болгарський політик, який обіймав посаду президента Болгарії з 22 січня 2017 року по 20 січня 2026 року.

Колишній військовий льотчик, він відомий своєю критичною позицією щодо санкцій проти Росії та скептицизмом щодо надання військової допомоги Україні, через що його іноді порівнюють з Віктором Орбаном.