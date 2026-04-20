Вибори у Болгарії: лідирує партія проросійського експрезидента Радева

У Болгарії, за результатами підрахунку 78,24%, голосів перше місце посідає партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з експрезидентом Руменом Радевим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані болгарської Центральної виборчої комісії у понеділок, 20 квітня.

Зазначається, що партія "Прогресивна Болгарія" набрала майже 44,5%. Ймовірно, вона отримає більшість місць у 240-місному парламенті країни(щонайменше 129).

Вибори у Болгарії

На другому місці, станом на 08:00 20 квітня, перебуває центристська партія "Продовжуємо зміни" та коаліція "Демократична Болгарія" з майже 14% голосів.

Понад 13% голосів виборців набрала центристсько-популістська коаліція ГЕРБ-СДС колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ Болгарії зафіксувало сотні повідомлень про можливі порушення під час парламентських виборів.

Що відомо про Румена Радева?

Радев - болгарський політик, який обіймав посаду президента Болгарії з 22 січня 2017 року по 20 січня 2026 року.

Колишній військовий льотчик, він відомий своєю критичною позицією щодо санкцій проти Росії та скептицизмом щодо надання військової допомоги Україні, через що його іноді порівнюють з Віктором Орбаном.

скучили за совецьким сапогом
20.04.2026 08:58 Відповісти
Думаєте в нас на виборах знову не виберуть якогось Медведчука чи Януковича, мозгів не має. Грузини показали вже чим це закінчилось.
20.04.2026 09:15 Відповісти
20.04.2026 09:23 Відповісти
Європа котиться не в ту сторону - в німців теж на перше місце виходить проросійська партія
20.04.2026 08:56 Відповісти
скучили за совецьким сапогом
показати весь коментар
20.04.2026 08:58 Відповісти
Хочуть "двіжухі",набридла їм європейська сита стабільність.
20.04.2026 11:56 Відповісти
Парадокс, але на час правління Трампа АдН ще й проамериканська. Їх головний друг Маск.
20.04.2026 09:13 Відповісти
ПропаРашкінський президент Радев буде задоволений продажом Україні паРашкінських реакторів, як того хоче преЗЕдент і його менеджери...
20.04.2026 08:58 Відповісти
Болгари завжди були проросійські,в усі часи вони генетично любили москалів,чи це російська імперії,чи радянський союз.В Європі у них найбільшими темпами йде скорочення населення без війни.
20.04.2026 09:07 Відповісти
В радянськи часи була така "шутка-юмора" про болгарське вино:

Ну, тепер болгари завалять кацапстан цим вином...
20.04.2026 09:10 Відповісти
Це грузинське вино.
20.04.2026 09:15 Відповісти
Виноград.
20.04.2026 09:36 Відповісти
Болгарія є одним із центрів культивування цього сорту поза межами Грузії, що робить болгарські вина з Ркацителі помітними на ринку (с)
20.04.2026 09:37 Відповісти
Думаєте в нас на виборах знову не виберуть якогось Медведчука чи Януковича, мозгів не має. Грузини показали вже чим це закінчилось.
показати весь коментар
20.04.2026 09:15 Відповісти
20.04.2026 09:23 Відповісти
А у США ?
20.04.2026 09:47 Відповісти
У США вибрали на що заслуговують.
20.04.2026 11:24 Відповісти
Невже ося комуністична зараза така живуча? Чому в страїнах, які були окуповані срср та де насаджуваоася ця ідеологія, і досі вибирають тех, хто симпатизує колишнім окупантам?
20.04.2026 09:25 Відповісти
Бойко Борисов (якого підтримує Фон дер Ляєн) злодій і бандит, уряд якого нещодавно повалили в результаті антикорупціоннних протестів. Болгари голосували не за кацапів, а проти корупції.
20.04.2026 09:54 Відповісти
Ви вже чули гасло Фон дер Ляєн - крадуть все, головне лояльність.
20.04.2026 09:57 Відповісти
Почему украинцы смеялись с Ющенка который признал Голодомор?
20.04.2026 10:44 Відповісти
То не українці, а хохоло-виборці Зеленського іржали над його жартами про "сеньор голодомор", про "Україна-порноакторка", про тупуватих українців у шароварах. Їм, мабуть, і зараз весело від того жаху, що переживає Україна внаслідок саботажу Зеленським оборонних програм, відвертого його та його кодла мародерства.
20.04.2026 11:07 Відповісти
Это смеялся Квартал-95, который называл Ющенко "Синьор-Голодомор". Ну, и все поклонники их "юмора".
20.04.2026 12:11 Відповісти
Лідирує абсурд та масова шизофренія.
20.04.2026 09:32 Відповісти
Болгарія замінить на політичній арені Європи мадярів. Це все, в тому числі, і наслідки зовнішньої політики слугориг, їх мародерства (міндичі, цукермани, деркачі, баканови, шефіри), відомі на весь світ і стають подразником та пугалом для країн світу, які сваоїх виборців лякають Україною.
20.04.2026 09:33 Відповісти
А хто там пасол, не памяте ескортницю. Ну .....
20.04.2026 09:37 Відповісти
У этих тварей, практически в каждой стране есть свои политсодержанки.
20.04.2026 09:43 Відповісти
Виявляється, Радев, як і Президент Чехії Петер Павел - відставний натівський генерал.
Але ми вже знаємо, що в НАТО є і були різні генерали...
20.04.2026 09:55 Відповісти
Завдяки дискредитації демократичних інститутів за президентства Трампа, якого обрали демократичним шляхом в самій демократичній країні світу, тепер по всьому світу будуть зявлятися "ліваки" готові прислужувати диктаторам і з латентною мрією встановлення персональної диктатури в окремо взятій країні. Як це не дивно, але найбільш стабільними політичними системами виявились монархії, які спираються на національно свідому спадкоу еліту - аристократію. Демократії це влада тимчасових менеджерів, кожний з яких має заплатити спонсорам за прихід до влади, накопичити на наступні вибори та ще й відкласти "на старість". За демократій набираються боргів, віддавати які мають наступні покоління. Он подивіться на США - 39 трильйонів баксів національного боргу! Лише за декілька місяців Трамп збільшив цей борг на 8,6 трильйони... Врешті доведеться повертати борги... дітям, внукам і правнукам у яких кредитори заберуть все...
20.04.2026 10:12 Відповісти
Ще один Фіцо?
20.04.2026 10:43 Відповісти
Це скоріше ще один Бабіш. Його буде практично непомітно.
20.04.2026 10:45 Відповісти
44% перемога партії. Ні х* собі непомітно
21.04.2026 02:50 Відповісти
Позбавлять їх грошей, як угорців. Братушки швидко зрозуміють що накоїли.
20.04.2026 10:44 Відповісти
Дураки. А могли бы какого-то местного комика выбрать. Семидесяти процентным моно большинством. И забыли бы про те выборы как про страшный сон и не морочили бы больше себе голову. Но им не повезло. У них таких нету. (
20.04.2026 10:57 Відповісти
Позичимо свого? Чи подаруємо назавжди?
20.04.2026 13:35 Відповісти
Європі потрібен орбан, нехай і в обличчі😡😡😡😡 радєєва. З ним зручно брехати про всім навколо про.не можливість допомогти Україні через.вето. Гавколо одне лайно, в яке вперто нас завів зе і його стадо зелене паскудне😢
20.04.2026 11:22 Відповісти
Коли Лідор світу був із візитом в Болгарії, то прилюдно насміхався над цим політиком, чим цементував об'єднання болгар навколо нього. Можемо втратити постачання снарядів 152 калібру. Зате можемо ржати, 73% ж цього бажали, їх на фронті немає. Вони купують нерухомість за кордоном.
20.04.2026 12:42 Відповісти
Іпучі братушки не є членами НАТО та Євросоюзу. Та пошли вони на йух. Нехай вони вибирають своїх під@расів, а футбольні фанати будуть давати їм тризди за банери які вихваляють ********.
20.04.2026 13:14 Відповісти
 
 