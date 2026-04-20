Вибори у Болгарії: лідирує партія проросійського експрезидента Радева

У Болгарії, за результатами підрахунку 78,24%, голосів перше місце посідає партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з експрезидентом Руменом Радевим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані болгарської Центральної виборчої комісії у понеділок, 20 квітня.

Зазначається, що партія "Прогресивна Болгарія" набрала майже 44,5%. Ймовірно, вона отримає більшість місць у 240-місному парламенті країни(щонайменше 129).

На другому місці, станом на 08:00 20 квітня, перебуває центристська партія "Продовжуємо зміни" та коаліція "Демократична Болгарія" з майже 14% голосів.

Понад 13% голосів виборців набрала центристсько-популістська коаліція ГЕРБ-СДС колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ Болгарії зафіксувало сотні повідомлень про можливі порушення під час парламентських виборів.

Що відомо про Румена Радева?

Радев - болгарський політик, який обіймав посаду президента Болгарії з 22 січня 2017 року по 20 січня 2026 року.

Колишній військовий льотчик, він відомий своєю критичною позицією щодо санкцій проти Росії та скептицизмом щодо надання військової допомоги Україні, через що його іноді порівнюють з Віктором Орбаном.

