В Болгарии по результатам подсчета 78,24% голосов первое место занимает партия "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные болгарской Центральной избирательной комиссии в понедельник, 20 апреля.

Отмечается, что партия "Прогрессивная Болгария" набрала почти 44,5%. Вероятно, она получит большинство мест в 240-местном парламенте страны (не менее 129).

На втором месте, по состоянию на 08:00 20 апреля, находится центристская партия "Продолжаем изменения" и коалиция "Демократическая Болгария" с почти 14% голосов.

Более 13% голосов избирателей набрала центристско-популистская коалиция ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Болгарии зафиксировало сотни сообщений о возможных нарушениях во время парламентских выборов.

Что известно о Румене Радеве?

Радев — болгарский политик, занимавший пост президента Болгарии с 22 января 2017 года по 20 января 2026 года.

Бывший военный летчик, он известен своей критической позицией в отношении санкций против России и скептицизмом по поводу оказания военной помощи Украине, из-за чего его иногда сравнивают с Виктором Орбаном.

