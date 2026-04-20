Выборы в Болгарии: лидирует партия пророссийского экс-президента Радева

В Болгарии по результатам подсчета 78,24% голосов первое место занимает партия "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные болгарской Центральной избирательной комиссии в понедельник, 20 апреля.

Отмечается, что партия "Прогрессивная Болгария" набрала почти 44,5%. Вероятно, она получит большинство мест в 240-местном парламенте страны (не менее 129).

На втором месте, по состоянию на 08:00 20 апреля, находится центристская партия "Продолжаем изменения" и коалиция "Демократическая Болгария" с почти 14% голосов.

Более 13% голосов избирателей набрала центристско-популистская коалиция ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Болгарии зафиксировало сотни сообщений о возможных нарушениях во время парламентских выборов.

Что известно о Румене Радеве?

Радев — болгарский политик, занимавший пост президента Болгарии с 22 января 2017 года по 20 января 2026 года.

Бывший военный летчик, он известен своей критической позицией в отношении санкций против России и скептицизмом по поводу оказания военной помощи Украине, из-за чего его иногда сравнивают с Виктором Орбаном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Болгарии могут привести к усилению пророссийских сил в ЕС, - Reuters

Топ комментарии
скучили за совецьким сапогом
20.04.2026 08:58 Ответить
Європа котиться не в ту сторону - в німців теж на перше місце виходить проросійська партія
20.04.2026 08:56 Ответить
ПропаРашкінський президент Радев буде задоволений продажом Україні паРашкінських реакторів, як того хоче преЗЕдент і його менеджери...
20.04.2026 08:58 Ответить
Парадокс, але на час правління Трампа АдН ще й проамериканська. Їх головний друг Маск.
20.04.2026 09:13 Ответить
ПропаРашкінський президент Радев буде задоволений продажом Україні паРашкінських реакторів, як того хоче преЗЕдент і його менеджери...
Болгари завжди були проросійські,в усі часи вони генетично любили москалів,чи це російська імперії,чи радянський союз.В Європі у них найбільшими темпами йде скорочення населення без війни.
20.04.2026 09:07 Ответить
В радянськи часи була така "шутка-юмора" про болгарське вино:

Чтобы ноги не потели,
Пейте, люди, Ркацители!

Ну, тепер болгари завалять кацапстан цим вином...
20.04.2026 09:10 Ответить
Це грузинське вино.
20.04.2026 09:15 Ответить
Виноград.
20.04.2026 09:36 Ответить
Болгарія є одним із центрів культивування цього сорту поза межами Грузії, що робить болгарські вина з Ркацителі помітними на ринку (с)
20.04.2026 09:37 Ответить
Думаєте в нас на виборах знову не виберуть якогось Медведчука чи Януковича, мозгів не має. Грузини показали вже чим це закінчилось.
20.04.2026 09:15 Ответить
20.04.2026 09:23 Ответить
Невже ося комуністична зараза така живуча? Чому в страїнах, які були окуповані срср та де насаджуваоася ця ідеологія, і досі вибирають тех, хто симпатизує колишнім окупантам?
20.04.2026 09:25 Ответить
Лідирує абсурд та масова шизофренія.
20.04.2026 09:32 Ответить
Болгарія замінить на політичній арені Європи мадярів. Це все, в тому числі, і наслідки зовнішньої політики слугориг, їх мародерства (міндичі, цукермани, деркачі, баканови, шефіри), відомі на весь світ і стають подразником та пугалом для країн світу, які сваоїх виборців лякають Україною.
20.04.2026 09:33 Ответить
А хто там пасол, не памяте ескортницю. Ну .....
