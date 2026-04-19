В Болгарии зафиксировали 328 сообщений о нарушениях на выборах

Выборы в Болгарии 19 апреля

Министерство внутренних дел Болгарии зарегистрировало сотни сообщений о возможных нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных, обнародованных информационным агентством БТА.

По состоянию на 16:30 воскресенья правоохранители получили 328 сигналов о вероятных фальсификациях. По этим фактам уже открыто 26 расследований, связанных с возможными нарушениями избирательного процесса.

"Правоохранители расследуют десятки случаев возможных фальсификаций, часть из которых связана с повторным голосованием и использованием чужих данных", - отмечается в сообщении.

Нарушения на участках и задержания

Один из резонансных случаев произошел в селе Септемврийцы Монтанской области. Там член избирательной комиссии проголосовал десять раз за других лиц. Мужчину задержали на сутки, а его политическую принадлежность обещают установить позже.

Другой инцидент зафиксирован в селе Великденче Кирджалийской области. Дочь местного мэра вместе с подругой проголосовали от имени других граждан. Обеих женщин задержали на 24 часа, в отношении них начато досудебное расследование.

Данные о подкупе голосов и ходе выборов

Ранее в МВД сообщали, что по состоянию на 14:00 поступило 181 сообщение о возможных нарушениях. Правоохранители открыли 13 производств, задержали трех человек и обнаружили около 40 тысяч евро, которые могли быть использованы для подкупа избирателей.

Голосование на парламентских выборах продолжается с 07:00 до 20:00. В избирательной гонке участвуют ведущие политические силы страны, в частности связанные с экс-президентом Руменом Радевым и лидером правоцентристов Бойко Борисовым.

Ранее болгарские власти также заявляли о попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс и обращались за помощью к Европейскому Союзу. Кроме того, правоохранители сообщили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов накануне выборов.

  • Нынешние выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. На этом фоне растет поддержка политических сил, выступающих за пересмотр отношений с Россией.

Теж друзі путлєра рвуться до влади?
19.04.2026 19:55 Ответить
Ищите в кацапском посольстве.
19.04.2026 20:05 Ответить
А тепер спробуємо вгадати з першого разу, в чий бік дивляться ті, на чию користь всі махінації?
19.04.2026 20:22 Ответить
І що, прокремлівського не оберуть? Сумніваюсь...
19.04.2026 20:23 Ответить
Опять стоит под горою Алёша---в Болгарии узский зольдат!
19.04.2026 21:13 Ответить
 
 