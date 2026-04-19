У Болгарії зафіксували 328 повідомлень про порушення на виборах

Міністерство внутрішніх справ Болгарії зафіксувало сотні повідомлень про можливі порушення під час парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних, оприлюднених інформаційним агентством БТА.

Станом на 16:30 неділі правоохоронці отримали 328 сигналів про ймовірні фальсифікації. За цими фактами вже відкрито 26 розслідувань, пов’язаних із можливими порушеннями виборчого процесу.

"Правоохоронці розслідують десятки випадків можливих фальсифікацій, частина з яких пов’язана з повторним голосуванням та використанням чужих даних", – зазначають у повідомленні.

Порушення на дільницях та затримання

Один із резонансних випадків стався у селі Септемврійці Монтанської області. Там член виборчої комісії проголосував десять разів за інших осіб. Чоловіка затримали на добу, а його політичну приналежність обіцяють встановити пізніше.

Інший інцидент зафіксовано у селі Велікденче Кирджалійської області. Донька місцевого мера разом із подругою проголосували від імені інших громадян. Обох жінок затримали на 24 години, щодо них розпочато досудове розслідування.

Дані про підкуп голосів та перебіг виборів

Раніше у МВС повідомляли, що станом на 14:00 надійшло 181 повідомлення про можливі порушення. Правоохоронці відкрили 13 проваджень, затримали трьох осіб та виявили близько 40 тисяч євро, які могли бути використані для підкупу виборців.

Голосування на парламентських виборах триває з 07:00 до 20:00. У виборчих перегонах беруть участь провідні політичні сили країни, зокрема пов’язані з експрезидентом Руменом Радевим та лідером правоцентристів Бойком Борисовим.

Раніше болгарська влада також заявляла про спроби зовнішнього втручання у виборчий процес та зверталася по допомогу до Європейського Союзу. Крім того, правоохоронці повідомили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів напередодні виборів.

Нинішні вибори стануть уже восьмими за останні п’ять років. На цьому тлі зростає підтримка політичних сил, які виступають за перегляд відносин із Росією.

