На парламентских выборах в Болгарии 19 апреля победила пророссийская партия бывшего президента "Прогрессивная Болгария". За эту партию проголосовали 44,59% избирателей.

Об этом стало известно по результатам выборов, пишет общественный вещатель Болгарии B.TV, передает Цензор.НЕТ.

Результаты выборов

С результатом в 44,59% голосов избирателей побеждает партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента страны Румена Радева. Таким образом, она обеспечивает себе монобольшинство в парламенте (Народном собрании) - 130 мандатов из 240.

На втором месте партия "ГЕРБ" с 13,38% голосов и 39 местами в Народном собрании, а на третьем - "Продолжаем изменения - Демократическая Болгария" с 12,61% голосов избирателей и 37 местами в парламенте.

В Народное собрание Болгарии также прошли либеральная "ДПС - движение за права и свободы" с 7,12% и 21 мандатом, а также пророссийская "Возрождение" - 4,25% и 13 мест.

Сам Радев поблагодарил всех граждан, которые его поддержали, а также сотрудников МВД, которые боролись с фальсификациями.

"Спасибо людям в комитетах и службах, которые организовали эти выборы, и особенно МВД, приложившему большие усилия в борьбе с позорным явлением "купленных голосов" в Болгарии", - написал он.

Нынешние выборы стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет.

Что известно о Румене Радеве?

Радев - болгарский политик, занимавший пост президента Болгарии с 22 января 2017 года по 20 января 2026 года.

Бывший военный летчик, он известен своей критической позицией в отношении санкций против России и скептицизмом по поводу оказания военной помощи Украине, из-за чего его иногда сравнивают с Виктором Орбаном.