РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8571 посетитель онлайн
Новости Парламентские выборы в Болгарии
2 171 25

На выборах в Болгарии победила партия пророссийского экс-президента Радева

На парламентских выборах в Болгарии 19 апреля победила пророссийская партия бывшего президента "Прогрессивная Болгария". За эту партию проголосовали 44,59% избирателей.

Об этом стало известно по результатам выборов, пишет общественный вещатель Болгарии B.TV, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты выборов

  • С результатом в 44,59% голосов избирателей побеждает партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента страны Румена Радева. Таким образом, она обеспечивает себе монобольшинство в парламенте (Народном собрании) - 130 мандатов из 240.
  • На втором месте партия "ГЕРБ" с 13,38% голосов и 39 местами в Народном собрании, а на третьем - "Продолжаем изменения - Демократическая Болгария" с 12,61% голосов избирателей и 37 местами в парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Болгарии: лидирует партия пророссийского экс-президента Радева

В Народное собрание Болгарии также прошли либеральная "ДПС - движение за права и свободы" с 7,12% и 21 мандатом, а также пророссийская "Возрождение" - 4,25% и 13 мест.

Сам Радев поблагодарил всех граждан, которые его поддержали, а также сотрудников МВД, которые боролись с фальсификациями.

"Спасибо людям в комитетах и службах, которые организовали эти выборы, и особенно МВД, приложившему большие усилия в борьбе с позорным явлением "купленных голосов" в Болгарии", - написал он.

Нынешние выборы стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет.

Читайте также: Шансы Украины победить Россию в войне "обречены", - президент Болгарии Радев

Что известно о Румене Радеве?

Радев - болгарский политик, занимавший пост президента Болгарии с 22 января 2017 года по 20 января 2026 года.

Бывший военный летчик, он известен своей критической позицией в отношении санкций против России и скептицизмом по поводу оказания военной помощи Украине, из-за чего его иногда сравнивают с Виктором Орбаном.

Автор: 

Болгария (679) выборы (24131) Радев Румен (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Не встигли відплюватися від одного мад'ярського ************ і тут нате вам тату чорта в хату! Тьфу ***!
показать весь комментарий
20.04.2026 17:26 Ответить
+7
Біосміття.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:26 Ответить
+6
Заміна орбану.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Ще один фіцнутий добавився?
показать весь комментарий
20.04.2026 18:37 Ответить
показать весь комментарий
Було передбачення, що ЄС розпадеться усе до того іде "москалі не дрімають"
показать весь комментарий
20.04.2026 17:28 Ответить
Скоріше США чи рашка розпадуться ніж ЄС.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:32 Ответить
Це ким було передбачено? Всякими тарологами, астрологами, екстрасенсами та іншими шахраями, яких розвелось у ютубі, як бліх у собаки?
показать весь комментарий
20.04.2026 17:41 Ответить
Розпадатися нема чому. Це економічний союз купи країн які не мають нічого спільного. Якщо їх об'єднати по-справжньому, почнеться такий же бардак і ненависть як в совку.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:46 Ответить
Був економічний , поки не зявилась фюрерша Урсула
показать весь комментарий
20.04.2026 18:23 Ответить
100%.
показать весь комментарий
20.04.2026 18:27 Ответить
Поживемо -побачимо....
показать весь комментарий
20.04.2026 18:29 Ответить
показать весь комментарий
Reuters писав 30%, але це якийсь розгром. Як вони рахували.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:39 Ответить
Результат роботи квартальної дипломатії квартального Президента.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:40 Ответить
Трупін купив собі мініОрбана.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:40 Ответить
Європа вдихнула з полегшенням.
Будк на кого кивати аби не давати кошти Україні і тормозити зі зброєю.
Сидять хрестяться.
Світ у...ків!
показать весь комментарий
20.04.2026 17:45 Ответить
Ще один мудрий нарід
показать весь комментарий
20.04.2026 17:47 Ответить
новообраний "євроблокератор" допомоги ЄС Україні.ЄС в курсі
показать весь комментарий
20.04.2026 17:52 Ответить
А наше найвеличніше далекоглядно вже побило глеки з цією політсилою, коли бикувало (вело "квартальсько-криворізьську дипломатію") в минулому, коли Радев був Президентом...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:54 Ответить
«Совок бродит по Европе - призрак путинизма» (с)
показать весь комментарий
20.04.2026 17:58 Ответить
І цій перемозі частково допоміг Голобородько, коли обзивав Радева різними недипломатичними словами. Болгари обєдналися навколо свого Президента. Тим більше, що їх налякали міндічами і іншими мародерами.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:59 Ответить
В них є свої злодії, їм не привикати і їх не налякаєш.
показать весь комментарий
20.04.2026 18:41 Ответить
Братушки знову до кацапні тяготіють...
показать весь комментарий
20.04.2026 18:19 Ответить
Нова заноза для України ,русня нового шарнірного купила.
показать весь комментарий
20.04.2026 18:33 Ответить
Тут, слід нагадати, що під час Другої Світової війни Болгарії була в коаліції з Гітлером. Століття недостатньо для еволюції людей. Більшість болгар не змінилися на краще.
показать весь комментарий
20.04.2026 18:34 Ответить
 
 