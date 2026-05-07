Пророссийский экс-президент Болгарии Радев получил мандат на формирование правительства

Президент Болгарии Илиана Йотова вручила лидеру партии-победительницы парламентских выборов "Прогрессивная Болгария" Румену Радеву мандат на формирование нового правительства.

5 мая Йотова провела консультации с представителями парламентских фракций в новоизбранном парламенте – Народном собрании, после чего официально поручила сформировать новый кабинет министров.

"Прогрессивная Болгария" получила убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля. Партия выдвинула своего лидера Румена Радева на пост премьер-министра", — добавила Йотова.

Новый этап для болгарской политики

Радев, занимавший пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год, известен своими противоречивыми заявлениями. В частности, он неоднократно высказывал пророссийские позиции, называя оккупированный Крым российским.

Его политическая сила теперь будет иметь однопартийное большинство в парламенте, что открывает путь к формированию правительства без коалиционных договоренностей.

Выборы и их значение

Парламентские выборы в Болгарии 19 апреля стали уже восьмыми за последние пять лет. Такая частота голосований свидетельствует о нестабильности политической системы страны.

Радев заявил: "Наша задача — обеспечить стабильность и вернуть доверие граждан к власти".