Пророссийский экс-президент Болгарии Радев получил мандат на формирование правительства
Президент Болгарии Илиана Йотова вручила лидеру партии-победительницы парламентских выборов "Прогрессивная Болгария" Румену Радеву мандат на формирование нового правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства БТА.
5 мая Йотова провела консультации с представителями парламентских фракций в новоизбранном парламенте – Народном собрании, после чего официально поручила сформировать новый кабинет министров.
"Прогрессивная Болгария" получила убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля. Партия выдвинула своего лидера Румена Радева на пост премьер-министра", — добавила Йотова.
Новый этап для болгарской политики
Радев, занимавший пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год, известен своими противоречивыми заявлениями. В частности, он неоднократно высказывал пророссийские позиции, называя оккупированный Крым российским.
Его политическая сила теперь будет иметь однопартийное большинство в парламенте, что открывает путь к формированию правительства без коалиционных договоренностей.
Выборы и их значение
Парламентские выборы в Болгарии 19 апреля стали уже восьмыми за последние пять лет. Такая частота голосований свидетельствует о нестабильности политической системы страны.
Радев заявил: "Наша задача — обеспечить стабильность и вернуть доверие граждан к власти".
- К слову, в Болгарии пророссийская партия "Возрождение" предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной. Параллельно партия подала еще один документ – об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро в рамках механизма ЕС для поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль