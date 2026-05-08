В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым

Парламент Болгарии утвердил новое правительство во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым.

Об этом пишет Novinite, сообщает Цензор.НЕТ.

Народное собрание Болгарии утвердило новый состав правительства во главе с экс-президентом Руменом Радевым. После голосования в парламенте премьер и члены его кабинета принесли присягу. Решение поддержали 124 депутата, 70 проголосовали против, еще 36 воздержались.

Необходимое количество голосов обеспечила партия "Прогрессивная Болгария", которая имеет парламентское большинство после недавних выборов. В то же время оппозиционные силы выступили против назначения. Партия ГЕРБ во время голосования воздержалась.

Ключевые министерские посты получили:

Иван Демерджиев — министр внутренних дел;

Димитар Стоянов — министр обороны;

Велислава Петрова-Чамова — министр иностранных дел;

Николай Найдьонов — министр юстиции.

Во время выступления в парламенте Радев заявил, что новое правительство сосредоточится на модернизации страны, борьбе с коррупцией и восстановлении верховенства права. Также среди приоритетов он назвал преодоление бедности, ограничение олигархического влияния на политику и поддержку стабильности экономики.

Выборы в Болгарии и их значение

Парламентские выборы в Болгарии 19 апреля стали уже восьмыми за последние пять лет. Такая частота голосований свидетельствует о нестабильности политической системы страны.