РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Парламентские выборы в Болгарии
1 406 10

В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым

радев

Парламент Болгарии утвердил новое правительство во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым.

Об этом пишет Novinite, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Народное собрание Болгарии утвердило новый состав правительства во главе с экс-президентом Руменом Радевым. После голосования в парламенте премьер и члены его кабинета принесли присягу. Решение поддержали 124 депутата, 70 проголосовали против, еще 36 воздержались.

Необходимое количество голосов обеспечила партия "Прогрессивная Болгария", которая имеет парламентское большинство после недавних выборов. В то же время оппозиционные силы выступили против назначения. Партия ГЕРБ во время голосования воздержалась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пророссийский экс-президент Болгарии Радев получил мандат на формирование правительства

Ключевые министерские посты получили:

  • Иван Демерджиев — министр внутренних дел;
  • Димитар Стоянов — министр обороны;
  • Велислава Петрова-Чамова — министр иностранных дел;
  • Николай Найдьонов — министр юстиции.

Во время выступления в парламенте Радев заявил, что новое правительство сосредоточится на модернизации страны, борьбе с коррупцией и восстановлении верховенства права. Также среди приоритетов он назвал преодоление бедности, ограничение олигархического влияния на политику и поддержку стабильности экономики.

Читайте также: В Болгарии пророссийская партия предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ

Выборы в Болгарии и их значение

Парламентские выборы в Болгарии 19 апреля стали уже восьмыми за последние пять лет. Такая частота голосований свидетельствует о нестабильности политической системы страны.

Автор: 

Болгария (686) Радев Румен (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Якоб потрібно бути конченою істотою щоб голосувати за проросійського кандидата?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:00 Ответить
+7
ПОслицю по мінеку не даремно призначили. Зелене лайно як завжді на висоті
показать весь комментарий
08.05.2026 17:57 Ответить
+4
в бою за Болгарію не загинув жоден російський солдат. Якщо не рахувати тих, хто нажрався метилового спирту. Було таке масове отруєння.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОслицю по мінеку не даремно призначили. Зелене лайно як завжді на висоті
показать весь комментарий
08.05.2026 17:57 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 17:59 Ответить
в бою за Болгарію не загинув жоден російський солдат. Якщо не рахувати тих, хто нажрався метилового спирту. Було таке масове отруєння.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:35 Ответить
Якоб потрібно бути конченою істотою щоб голосувати за проросійського кандидата?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:00 Ответить
В Болгарію приїжджали російські туристи і смітили грошима. Тому таксисти мріяли, щоб Болгарія вступила в тайожний союз. Вони не думали про те, що вони ж таксисти,а не продажні чиновники, як ті туристи.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:39 Ответить
На заміну лаптям зараз туди дофіга брітів літає, та й з інших країн північної та центральної Європи. Інша справа, що у болгар були бізнесові інтереси з кацапським лайном типу лукойла. Та й і рашистська пропаганда працює.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:06 Ответить
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим.
- Одно слово - румын!
- Так он же болгарин!
показать весь комментарий
08.05.2026 18:15 Ответить
Привыд Schröder-а бродин по Европе. Румен Радев ще один претендент на місце Орбана.
А чому не скористатися нагодою у тому колгоспі ЄС !?

Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".

І чому б тому Радеву чи Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?

То не Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи Радев винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля.

Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується... Потом Кремль не бросает своих, обеспечивает запасной аэродром. Вот Gerhard Schröder-а на пансионе держит.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:15 Ответить
Ну тепер лишилось дочекатись моменту, коли найвеличніше налагодить стосунки з Болгарією при умові, що він особисто образив Радева, коли той ще був Президентом Болгарії. Ото попкорну піде! Мо він дручить це "ескортниці" (послиці) в Болгарії чи Голові переговорної групи (хабарнику) Умєрову? А може дєрьмаковському Сибізі?

Президент, відповідно до Конституції, відповідає за дипломатію, безпеку та оборону (в тому числі і за мобілізацію) країни. Назвіть мені хоч одне досягнення найвеличнішого на цих напрямках. Назвіть мені хоч один напрямок обов'язків Президента, який він не передав іншим.
І згадайте законодавство, відповідно до якого Президент не може передавати свої повноваження будь-кому...

"Не ту країну назвали Гондурасом" (с)
показать весь комментарий
08.05.2026 19:16 Ответить
А чому він проросійський?
показать весь комментарий
08.05.2026 22:03 Ответить
 
 