В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым
Парламент Болгарии утвердил новое правительство во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым.
Об этом пишет Novinite, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Народное собрание Болгарии утвердило новый состав правительства во главе с экс-президентом Руменом Радевым. После голосования в парламенте премьер и члены его кабинета принесли присягу. Решение поддержали 124 депутата, 70 проголосовали против, еще 36 воздержались.
Необходимое количество голосов обеспечила партия "Прогрессивная Болгария", которая имеет парламентское большинство после недавних выборов. В то же время оппозиционные силы выступили против назначения. Партия ГЕРБ во время голосования воздержалась.
Ключевые министерские посты получили:
- Иван Демерджиев — министр внутренних дел;
- Димитар Стоянов — министр обороны;
- Велислава Петрова-Чамова — министр иностранных дел;
- Николай Найдьонов — министр юстиции.
Во время выступления в парламенте Радев заявил, что новое правительство сосредоточится на модернизации страны, борьбе с коррупцией и восстановлении верховенства права. Также среди приоритетов он назвал преодоление бедности, ограничение олигархического влияния на политику и поддержку стабильности экономики.
Выборы в Болгарии и их значение
Парламентские выборы в Болгарии 19 апреля стали уже восьмыми за последние пять лет. Такая частота голосований свидетельствует о нестабильности политической системы страны.
- Одно слово - румын!
- Так он же болгарин!
А чому не скористатися нагодою у тому колгоспі ЄС !?
Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".
І чому б тому Радеву чи Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?
То не Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи Радев винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля.
Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується... Потом Кремль не бросает своих, обеспечивает запасной аэродром. Вот Gerhard Schröder-а на пансионе держит.
Президент, відповідно до Конституції, відповідає за дипломатію, безпеку та оборону (в тому числі і за мобілізацію) країни. Назвіть мені хоч одне досягнення найвеличнішого на цих напрямках. Назвіть мені хоч один напрямок обов'язків Президента, який він не передав іншим.
І згадайте законодавство, відповідно до якого Президент не може передавати свої повноваження будь-кому...
"Не ту країну назвали Гондурасом" (с)