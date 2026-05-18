Болгарию назвали потенциальной целью нападения России
Страна-агрессор Россия способна совершить военное нападение на одну из стран НАТО, однако место потенциального удара может оказаться неожиданным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью бывшего советника правительства Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра для "Укрінформ".
Угроза для НАТО может наступить неожиданно
Томаш Пояр отметил, что в Европе традиционно наиболее уязвимым направлением считают страны Балтии. В то же время он подчеркнул, что эти государства уже существенно усилили свою обороноспособность и лучше подготовлены к возможным угрозам.
По его мнению, потенциальная проверка готовности НАТО может состояться в другом регионе. Одним из таких направлений он назвал Черноморский регион, где, по оценке эксперта, внимание союзников меньше.
Почему под угрозой может оказаться Черноморский регион
Эксперт считает, что среди возможных целей России может быть Болгария. Он отметил, что страна тратит меньше средств на оборону и испытывает внутреннюю политическую нестабильность.
Также Пояр подчеркнул, что Россия может действовать не только через прямое вторжение, но и через гибридные методы воздействия – политические, экономические и информационные операции.
- Недавно в Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым. Во время выступления в парламенте он заявил, что новое правительство сосредоточится на модернизации страны, борьбе с коррупцией и восстановлении верховенства права. Также среди приоритетов он назвал преодоление бедности, ограничение олигархического влияния на политику и поддержку стабильности экономики.
У Середземному морі, як правило один авіаносець бовтається і пара підводних атомоходів.
Якраз те місце, куди кацапам слід сувати свою дурну голову. 😁
Це той самий випадок, коли можна добре нашугати, майже нічого не роблячи.
В Італії злітає 15-20 літаків і на цьому вся офензіва закінчується прямо у морі на радість крабам.
Непомітно *** проскочиш.
Ну пара корів на випасі всралася від тих шахедів.
Чи кацапи на шахедах та дельтапланах вночі прилетять? 😁
Який результат тієї "атаки"?
Які цілі були у тієї атаки?
Невже фермерів та худобу полякати?
Якщо це була атака, то хай би так завжди було.
У ЄС ВПС у рази більщі і *********. ППО кацапів взагалі ні про що у порівнянні з Західними.
І це відомо без промацування.
Ну розслаблені вони були.
Кацапи їх взбадьорили і по суті завчасно відкрили карти бо понторізи і дебіли.
От і весь результат.
Повір, ***** краще за всіх знає, що чекає його тупих обірванців на ішаках у разі конфлікту з ЄС та НАТО.
Янкі їх тоді між перекурами розмололи в труху.
Прожив деякий час в Болгарії. Кількість рос.лайна на квадратний метр, думаю, максимальний в Європі.
А не попєрдо..ть вас?
Серби сидять тихо і сидітимуть тихо далі.
До того ж, це ніфіга не та військова потуга, яка може перегорнути дошку у Європі.
Три дні бомбардувань Белграду і вони ще й половину своїх територій віддадуть.
А там є кому і є чим.
Це я про коменти якщо що.