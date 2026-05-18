Болгарию назвали потенциальной целью нападения России

Новости РФ готовится к войне против Европы
4 402 53

Страна-агрессор Россия способна совершить военное нападение на одну из стран НАТО, однако место потенциального удара может оказаться неожиданным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью бывшего советника правительства Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра для "Укрінформ".

Угроза для НАТО может наступить неожиданно

Томаш Пояр отметил, что в Европе традиционно наиболее уязвимым направлением считают страны Балтии. В то же время он подчеркнул, что эти государства уже существенно усилили свою обороноспособность и лучше подготовлены к возможным угрозам.

По его мнению, потенциальная проверка готовности НАТО может состояться в другом регионе. Одним из таких направлений он назвал Черноморский регион, где, по оценке эксперта, внимание союзников меньше.

Почему под угрозой может оказаться Черноморский регион

Эксперт считает, что среди возможных целей России может быть Болгария. Он отметил, что страна тратит меньше средств на оборону и испытывает внутреннюю политическую нестабильность.

Также Пояр подчеркнул, что Россия может действовать не только через прямое вторжение, но и через гибридные методы воздействия – политические, экономические и информационные операции.   

  • Недавно в Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым. Во время выступления в парламенте он заявил, что новое правительство сосредоточится на модернизации страны, борьбе с коррупцией и восстановлении верховенства права. Также среди приоритетов он назвал преодоление бедности, ограничение олигархического влияния на политику и поддержку стабильности экономики.

Болгария (686) нападение (2285) НАТО (10610) Балтия (394) россия (97552)
Топ комментарии
+12
ну да, чорноморька флотіія повним ордером під покровом ночі без вогнів перейде з Новоросійська до Варни.
17.05.2026 23:26 Ответить
+5
І що, Сербія буде воювати із Болгарією за вашого пу?
17.05.2026 23:35 Ответить
+5
ага, і ще через трубу південного потоку. хоча ой...
17.05.2026 23:54 Ответить
ну да, чорноморька флотіія повним ордером під покровом ночі без вогнів перейде з Новоросійська до Варни.
17.05.2026 23:26 Ответить
Ти бачив скільки там кордону з сосербами?
17.05.2026 23:33 Ответить
І що, Сербія буде воювати із Болгарією за вашого пу?
17.05.2026 23:35 Ответить
сербія, Болгарія та Греція між собою воювали починаючи з 1908 року, що було предтечею Першої Світової війни
18.05.2026 00:18 Ответить
маячня, скоріше болгарія з їх новим урядом разом із сербію підуть відпрацьовувати рублі.
17.05.2026 23:48 Ответить
Москалі *******, треба розглядати всі сценарії, наприклад одночасний захід з сосербії та атака авіації з моря.
17.05.2026 23:51 Ответить
ага, і ще через трубу південного потоку. хоча ой...
17.05.2026 23:54 Ответить
Що дасть атака авіацією з моря ? Якого моря ? Там Румунія, Турція і Україна. ППО є у всіх.
18.05.2026 00:01 Ответить
Ну там мігі і сушки з кинджалами і кабами, оце все. Зараз проросійський уряд армію обезголовить і можна брати нато на слабо
18.05.2026 00:03 Ответить
А зовсім поряд Греція, Італія, Кіпр і аеродроми НАТО.
У Середземному морі, як правило один авіаносець бовтається і пара підводних атомоходів.

Якраз те місце, куди кацапам слід сувати свою дурну голову. 😁
18.05.2026 00:25 Ответить
От і буде перевірочка 5 статті нато
18.05.2026 00:27 Ответить
Да тут ніякої п'ятої статті не треба.
Це той самий випадок, коли можна добре нашугати, майже нічого не роблячи.

В Італії злітає 15-20 літаків і на цьому вся офензіва закінчується прямо у морі на радість крабам.
18.05.2026 00:31 Ответить
І головне - море та повітря постійно моніторять літаки ДРЛО, безпілотники та супутники США та НАТО.

Непомітно *** проскочиш.
18.05.2026 00:28 Ответить
Польські літаки кожну тривогу злітають, а шахедну атаку пропустили в тому році
18.05.2026 00:36 Ответить
І шо?
Ну пара корів на випасі всралася від тих шахедів.
18.05.2026 00:42 Ответить
Це схоже на 'непомітно *** проскочиш' ❓
18.05.2026 00:51 Ответить
Ти різницю між парою загублених балалаєк і військовтм десантом з моря відчуваєш?

Чи кацапи на шахедах та дельтапланах вночі прилетять? 😁
18.05.2026 00:55 Ответить
При атаці на польшу залетіло більше двох десятків шахедів
18.05.2026 00:58 Ответить
Я тебе вже питав:
Який результат тієї "атаки"?
Які цілі були у тієї атаки?
Невже фермерів та худобу полякати?

Якщо це була атака, то хай би так завжди було.
18.05.2026 01:01 Ответить
Промацування ппо і реакції міжнародної спільноти
18.05.2026 01:16 Ответить
І що намацали?

У ЄС ВПС у рази більщі і *********. ППО кацапів взагалі ні про що у порівнянні з Західними.
І це відомо без промацування.

Ну розслаблені вони були.
Кацапи їх взбадьорили і по суті завчасно відкрили карти бо понторізи і дебіли.

От і весь результат.
Повір, ***** краще за всіх знає, що чекає його тупих обірванців на ішаках у разі конфлікту з ЄС та НАТО.
18.05.2026 01:54 Ответить
Згадай, як вагнерівці у Сирії "непомітно підкрадалися" до НПЗ, який амери охороняли.
Янкі їх тоді між перекурами розмололи в труху.
18.05.2026 00:59 Ответить
рашка приходить туда, де її кличуть

.
18.05.2026 00:05 Ответить
це томашу наснилось, менше бухати на вихідні треба.
18.05.2026 00:09 Ответить
Почитайте статтю. Там мова не лише про пряме вторгнення, а й через гібридні методи впливу - політичні, економічні та інформаційні операції.
Прожив деякий час в Болгарії. Кількість рос.лайна на квадратний метр, думаю, максимальний в Європі.
18.05.2026 09:09 Ответить
Цікаво...Той колишній радник що таку глибоку аналітику проводить щось щув про Малу Токмачку?
17.05.2026 23:33 Ответить
Ким " призначена", вашим карло- пу?
А не попєрдо..ть вас?
17.05.2026 23:37 Ответить
Тим хто вкрав ядерну зброю.
17.05.2026 23:40 Ответить
Алекс Алекс, от цікаво, на яку контору ти працюєш)
18.05.2026 00:18 Ответить
Яким чином? Він мапу Європи бачив?
17.05.2026 23:36 Ответить
Сосербія колонія підрашки як придністров'я, такий самий анклав. А тепер дивись мапу.
17.05.2026 23:39 Ответить
***** буде тій Сербії. Хорватам та албанцям тільки да привід. Вони їм все пригадають.
Серби сидять тихо і сидітимуть тихо далі.

До того ж, це ніфіга не та військова потуга, яка може перегорнути дошку у Європі.
Три дні бомбардувань Белграду і вони ще й половину своїх територій віддадуть.
А там є кому і є чим.
17.05.2026 23:44 Ответить
Треба атакувати їх першими
17.05.2026 23:46 Ответить
Я дам Вам парабелум
18.05.2026 00:49 Ответить
Дай мені ядерку, я найвеличніший генераліссімус усіх часів
18.05.2026 00:53 Ответить
Знов втік з психлікарні? Нічого, санітари вже в дорозі))
18.05.2026 07:06 Ответить
Коротше треба превентивно розчленувати сосербію, залишити один белград для проформи, за залізним забором
17.05.2026 23:43 Ответить
До 2014 року я і не думав про сосербію, до четників в криму, а тепер SRBE NA VRBE
17.05.2026 23:47 Ответить
Це хіба що у алко-приступі у ГШ на РФ придумають актуалізувати одночасно Придністров"я, Сербію і ще щось.
18.05.2026 00:04 Ответить
Коли режим буде сипатись, там буде все. Наприклад напад на Вірменію через Грузію
18.05.2026 00:08 Ответить
Боєвиє грєбци на воєнних каное под покровом ночі нападут на болгарскіє Золотиє пєзкі.
18.05.2026 00:30 Ответить
Промосковський уряд наказує армії бездіяти, з сосербії заходять зелені чєловєчкі і проголошують сербську причорноморську республіку
18.05.2026 00:39 Ответить
Тобто у них можуть бути свої "сапсан", "нептун", "чонгар"??
18.05.2026 00:51 Ответить
Чому саме Болгарія? Дебіл?
18.05.2026 04:38 Ответить
Фейк, херня уродів які хочуть продовження війни
18.05.2026 06:16 Ответить
Болгарію можуть купити, як це було не одноразово в історії...хто перемагає, на тій стороні і Болгарія
18.05.2026 06:23 Ответить
Да хватить обговорювати різну муйню...
18.05.2026 06:53 Ответить
Та хай вже пишуть ці АНАЛітики шо нападе на Гібралтар. Ну геть в джеографі не бумбум
18.05.2026 08:31 Ответить
Прям засідання Ставки. Стратеги і тактики ********* по-дорослому.
Це я про коменти якщо що.
18.05.2026 09:36 Ответить
 
 