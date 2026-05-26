"Орєшнік" - це піар Росії, який не змінює хід війни, - МЗС Латвії

Російська Федерація не має реального прогресу на фронті, а Україна стає сильнішою попри атаки та пропаганду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі висловив парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс.

"Орєшнік – це чудова піар-історія, на думку Путіна. Ми бачили кілька ударів і багато повідомлень про ці удари, але насправді нічого не змінюється, і я думаю, що Росія доводить, що стає слабшою на полі бою. Ми бачимо, що вони не можуть реально прогресувати, вони навіть не можуть досягти жодної зі своїх цілей", - зазначив він.

Європа має тиснути на доходи РФ і не поспішати з переговорами

Уршульскіс наголосив, що ключовим інструментом тиску на Росію мають залишатися санкції проти енергетичного сектору, зокрема обмеження доходів від нафти, оскільки "тіньовий флот" продовжує фінансувати війну та створює ризики для критичної інфраструктури ЄС.

Він також підкреслив, що наразі передчасно говорити про прямі переговори Європи з Росією:

"Я думаю, що ми ще не досягли цього моменту, але першою і головною умовою має бути готовність Росії до реальних переговорів. Вони не готові. Вони не намагаються брати участь у змістовних мирних переговорах", — сказав він.

За його словами, Україна та Європа вже демонстрували готовність до припинення вогню, однак Росія відхиляла такі пропозиції.

ЄС має бути залучений до мирного процесу

Уршульскіс також наголосив, що участь Європи у майбутніх переговорах є необхідною, оскільки війна безпосередньо впливає на безпеку всього континенту.

"Україна - це Європа, і це стосується всієї європейської безпеки… це вже реальний вплив війни на Європейський Союз", - зазначив він.

Водночас він додав, що не бачить ознак зміни політики Кремля:

"На жаль, ми не віримо, що Росія зміниться… Росія прагне бути агресором у цій частині світу", - підсумував Уршульскіс.

