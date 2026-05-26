"Орешник" - это пиар России, который не меняет ход войны, - МИД Латвии

Российская Федерация не добивается реального прогресса на фронте, а Украина становится сильнее, несмотря на атаки и пропаганду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по общим делам в Брюсселе заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Артюмс Уршульскис.

"Орешник — это отличная пиар-история, по мнению Путина. Мы видели несколько ударов и много сообщений об этих ударах, но на самом деле ничего не меняется, и я думаю, что Россия доказывает, что становится слабее на поле боя. Мы видим, что они не могут реально прогрессировать, они даже не могут достичь ни одной из своих целей", — отметил он.

Европа должна давить на доходы РФ и не спешить с переговорами

Уршульскис подчеркнул, что ключевым инструментом давления на Россию должны оставаться санкции против энергетического сектора, в частности ограничение доходов от нефти, поскольку "теневой флот" продолжает финансировать войну и создает риски для критической инфраструктуры ЕС.

Он также подчеркнул, что пока преждевременно говорить о прямых переговорах Европы с Россией:

"Я думаю, что мы еще не достигли этого момента, но первым и главным условием должна быть готовность России к реальным переговорам. Они не готовы. Они не пытаются участвовать в содержательных мирных переговорах", — сказал он.

По его словам, Украина и Европа уже демонстрировали готовность к прекращению огня, однако Россия отклоняла такие предложения.

ЕС должен быть вовлечен в мирный процесс

Уршульскис также подчеркнул, что участие Европы в будущих переговорах необходимо, поскольку война напрямую влияет на безопасность всего континента.

"Украина — это Европа, и это касается всей европейской безопасности… это уже реальное влияние войны на Европейский Союз", — отметил он.

В то же время он добавил, что не видит признаков изменения политики Кремля:

"К сожалению, мы не верим, что Россия изменится… Россия стремится быть агрессором в этой части мира", — подытожил Уршульскис.

