Румыния выступает за усиление санкционного давления на РФ после новых ударов по Украине и вводит более строгие наказания за нарушение санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по общим делам в Брюсселе сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

На вопрос о реакции Румынии на последний массированный удар России по Украине Цою ответила:

"У Румынии есть четкий и сильный дипломатический ответ на это, как и каждый раз – наша позиция остается понятной, и президент также каждый раз заявлял, что необходимо усилить давление (на РФ). Мы работаем над следующим пакетом санкций", – сказала она.

Министр добавила, что Румыния в настоящее время внедряет закон об ужесточении наказания за уклонение от санкций.

"И мы также продвигаемся со своей стороны в отношении хаба безопасности Черного моря, что важно с точки зрения мониторинга потенциальных транспортных маршрутов для теневого флота", – отметила она.

Цою добавила, что Черное море также нуждается в лучшей защите от морских мин.

"Мы проводим мероприятия по разминированию совместно с Болгарией, Турцией, и Украина также играет важную роль в усилиях по разминированию Черного моря", – подчеркнула она.

З пустого в порожнє вже 5-й рік. Мали б бажання та важелі впливу на росію - давно б вже втопили її в бідності. Тому не гваздіть.

26.05.2026 11:31 Ответить
З росією мають припинити не тільки торгівлю, а навіть спілкування. Але багато хто не розумівє, що купуючи щось дешеве російське вони купують собі мотузку, на якій кацапи їх прийдуть вішати.
26.05.2026 11:55
 
 