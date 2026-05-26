Румыния призвала ЕС усилить санкции против России

Румыния выступает за усиление санкционного давления на РФ после новых ударов по Украине и вводит более строгие наказания за нарушение санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по общим делам в Брюсселе сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

На вопрос о реакции Румынии на последний массированный удар России по Украине Цою ответила:

"У Румынии есть четкий и сильный дипломатический ответ на это, как и каждый раз – наша позиция остается понятной, и президент также каждый раз заявлял, что необходимо усилить давление (на РФ). Мы работаем над следующим пакетом санкций", – сказала она.

Румыния усиливает давление на РФ

Министр добавила, что Румыния в настоящее время внедряет закон об ужесточении наказания за уклонение от санкций.

"И мы также продвигаемся со своей стороны в отношении хаба безопасности Черного моря, что важно с точки зрения мониторинга потенциальных транспортных маршрутов для теневого флота", – отметила она.

Цою добавила, что Черное море также нуждается в лучшей защите от морских мин.

"Мы проводим мероприятия по разминированию совместно с Болгарией, Турцией, и Украина также играет важную роль в усилиях по разминированию Черного моря", – подчеркнула она.

