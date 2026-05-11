Продолжение войны для РФ становится все дороже, а Путин оказывается под политическим давлением, - МИД Австрии

Давление на Россию приближается к тому моменту, когда для РФ будет лучше сесть за стол переговоров, а не продолжать войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Санкции работают

"Очевидно, что для России продолжение войны становится все дороже и связано со все большими политическими и экономическими издержками. Это означает, что мы медленно приближаемся к тому моменту, к которому всегда стремились, а именно – когда для России будет лучше сесть за стол переговоров и найти решение, а не продолжать войну", – отметила министр.

Она отметила, что о последствиях этого давления для Кремля свидетельствовал даже военный парад в Москве 9 мая.

Читайте также: Самым эффективным "оружием" для мира в Украине остается экономическое давление на РФ, - Мелони

"Экономические санкции работают, Россия находится не в лучшем положении, а Путин также оказывается под политическим давлением. Это было заметно во время парада в субботу – он имел совсем иной вид и атмосферу, чем в предыдущие годы. Путин, конечно, произносил свои победные речи, но ему уже никто не верил и, очевидно, он сам в это больше не верит", – рассказала Майнль-Райзингер.

Мирные переговоры

В то же время она призвала сохранять осторожность в отношении заявлений Москвы о готовности к переговорам.

Читайте: Сибига призвал страны G7 усилить давление на РФ и запретить въезд россиянам, причастным к агрессии

"Я, конечно, могу надеяться, что это означает, что Россия наконец-то серьезно готова вести переговоры. В последние месяцы этого не было, поэтому всегда нужна осторожность", - отметила министр.

По словам Майнль-Райзингер, именно Украина в течение длительного времени демонстрировала готовность к компромиссам.

Также министр выступила за непосредственное участие ЕС в переговорах по завершению войны и именно ЕС, а не Россия, будет определять переговорщика от себя.

"Если у ЕС есть интересы, а у нас есть интересы также и в вопросе мирных переговоров, тогда мы должны сидеть за столом, иначе решения будут приниматься без нас. Для этого, на мой взгляд, нужен человек или команда, которую нужно назначить. Но это будем решать мы, а не Россия", - добавила она.

Читайте: Австрия объявила трех дипломатов РФ персонами нон-грата