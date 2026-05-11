Продолжение войны для РФ становится все дороже, а Путин оказывается под политическим давлением, - МИД Австрии

Майнль-Райзингер о давлении на РФ

Давление на Россию приближается к тому моменту, когда для РФ будет лучше сесть за стол переговоров, а не продолжать войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Санкции работают

"Очевидно, что для России продолжение войны становится все дороже и связано со все большими политическими и экономическими издержками. Это означает, что мы медленно приближаемся к тому моменту, к которому всегда стремились, а именно – когда для России будет лучше сесть за стол переговоров и найти решение, а не продолжать войну", – отметила министр.

Она отметила, что о последствиях этого давления для Кремля свидетельствовал даже военный парад в Москве 9 мая.

"Экономические санкции работают, Россия находится не в лучшем положении, а Путин также оказывается под политическим давлением. Это было заметно во время парада в субботу – он имел совсем иной вид и атмосферу, чем в предыдущие годы. Путин, конечно, произносил свои победные речи, но ему уже никто не верил и, очевидно, он сам в это больше не верит", – рассказала Майнль-Райзингер.

Мирные переговоры

В то же время она призвала сохранять осторожность в отношении заявлений Москвы о готовности к переговорам.

"Я, конечно, могу надеяться, что это означает, что Россия наконец-то серьезно готова вести переговоры. В последние месяцы этого не было, поэтому всегда нужна осторожность", - отметила министр.

По словам Майнль-Райзингер, именно Украина в течение длительного времени демонстрировала готовность к компромиссам.

Также министр выступила за непосредственное участие ЕС в переговорах по завершению войны и именно ЕС, а не Россия, будет определять переговорщика от себя.

"Если у ЕС есть интересы, а у нас есть интересы также и в вопросе мирных переговоров, тогда мы должны сидеть за столом, иначе решения будут приниматься без нас. Для этого, на мой взгляд, нужен человек или команда, которую нужно назначить. Но это будем решать мы, а не Россия", - добавила она.

Автор: 

Австрія россия война в Украине
Топ комментарии
Вона зауважила, що про наслідки цього тиску для Кремля засвідчив навіть військовий парад у Москві 9 травня.
А що, у 2014 році теж техніку від дронів ховали та Інтернет по всій мАцквє вирубали?
11.05.2026 16:15
Для чого ви публікуєте новини з 2014 року?
11.05.2026 16:12
Таки щось змінилось. Жодного разу ще ***** не просило президента США змусити президента України дозволити ***** проводити парад на дєнь побєдобєсія.
11.05.2026 16:23
Деніс Войцеховський

Поряд постояв.

11.05.2026 13:35
11.05.2026 16:26
держись, дениска, перемога близко
11.05.2026 16:27
Наближується асимптотично, як русня до Запоріжжя.
11.05.2026 16:31
згинуть наші вороженьки, як роса на сонці
11.05.2026 16:44
як русня від дронів.
11.05.2026 16:48
Ще одна проблема, щоб ху*ло не виторгував у ЄС для себе преференцій в обмін на кусь маячню

Бо у ЄС є деякі хто готовий до рукостискання з ху*лом
11.05.2026 16:21
"Економічно санкції працюють, Росія перебуває не в найкращому становищі, а Путін також опиняється під політичним тиском. ... Путін, звичайно, виголошував свої переможні слова, але йому вже ніхто не вірив і, очевидно, він сам у це більше не вірить", - розповіла Майнль-Райзінгер. Джерело: https://censor.net/ua/n4002581

Ось така зараз аналітика в Європі. Заснована на абсолютно об'єктивних даних.
11.05.2026 16:21
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про "цей тиск вже 5 років (а то й усі 12) ніяк не всадить РФ за стіл переговорів" - то це іпсо.
11.05.2026 16:25
 
 