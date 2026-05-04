РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11509 посетителей онлайн
Новости Шпионство Рф в ЕС
814 6

Австрия объявила трех дипломатов РФ персонами нон-грата

Австрия выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Из-за возможной шпионской деятельности Австрия выслала трёх российских дипломатов, усилив давление на Москву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за "леса антенн" на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", — заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб

Европа усиливает борьбу со шпионажем РФ

В 2026 году европейские страны продолжают активно раскрывать шпионские сети в пользу РФ. 

В Швеции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал в Вооруженных силах страны.

В штаб-квартире Министерства обороны Польши задержали чиновника, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Известно, что мужчина проработал в военном ведомстве более 30 лет.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши направили в суд материалы по делу 29-летнего гражданина Польши Виктора З., которого подозревают в сотрудничестве с разведкой Российской Федерации.

Впоследствии в Польше снова задержали военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Российские спецслужбы в Европе все чаще используют:

  • дипломатическое прикрытие,
  • вербовку иностранцев,
  • сбор военной и инфраструктурной информации,
  • подготовку диверсионных операций.

Страны ЕС усиливают контрразведку, депортацию дипломатов, уголовное преследование агентов и защиту критической инфраструктуры.
В целом это свидетельствует о росте давления РФ на европейское пространство в сфере безопасности даже за пределами войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии расследуют взлом Россией аккаунтов через Signal

Автор: 

Австрия (855) шпионаж (1479)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якісь напівміри, усіх дипломатів персонами нон-грата і закрити посольство, і ніколи не прогадаєш.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:27 Ответить
Усі дипломати ерефії - сотруднікі фсб.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:30 Ответить
А що - австрійці не можуть розмістить на дахах сусідніх будівель, "глушаки"?...
показать весь комментарий
04.05.2026 12:39 Ответить
Не можуть бо в жителів цих будинків яйця перегріються і вони розмножуватись не зможуть. Тут навіть з телефонними антенами жителі воюють не хило.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:56 Ответить
P.S. Сперматозоїди і тестостерон можуть вироблятиь тфльки при температурі коло +34, тому яйця знаходяться на зовні. Люди які мають сидячу роботу і в прямому смислі сидять на яйцях, мають проблеми з репродуктивністю і фізичною силою. Діти, які сидять цілий день в школі теж мають проблеми в фізичному розвитку від недостачі тестостерону, тестостерон робить з підлітка мужчину. Природою не передбачена школа і сидяче життя для дітей. Діти повинні рухатись, бігати на даворі, фізично розвиватись. При сидячму способі життя вони виростають кволими, чимось таким середнього роду, але вумними. Потім, коли женяться, не являючить повноцінними мужчинами, не можуть задовільнити жінок, які з ними розводяться, бо жінці потрібен самець, тому що жінка недалеко відійшла від мавпи по своїй природі.
Тут можна багао говорити, але справі то не допоможе. Вирощуйте своїх хлопців здоровими самцями, а не чимось середнього роду, але дуже вуним.
показать весь комментарий
04.05.2026 17:48 Ответить
Російські спецслужби в Європі ведуть так само як на передодні нападу Гітлера на країни в Європі. Тіж самі методи, тактика. Так що Європа сильніше допомагайте Україні, бо це останній рубіж, який стримує кацапів.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:03 Ответить
 
 