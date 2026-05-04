Австрия объявила трех дипломатов РФ персонами нон-грата

Из-за возможной шпионской деятельности Австрия выслала трёх российских дипломатов, усилив давление на Москву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Отмечается, что дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за "леса антенн" на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", — заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.

Европа усиливает борьбу со шпионажем РФ

В 2026 году европейские страны продолжают активно раскрывать шпионские сети в пользу РФ.

В Швеции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал в Вооруженных силах страны.

В штаб-квартире Министерства обороны Польши задержали чиновника, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Известно, что мужчина проработал в военном ведомстве более 30 лет.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши направили в суд материалы по делу 29-летнего гражданина Польши Виктора З., которого подозревают в сотрудничестве с разведкой Российской Федерации.

Впоследствии в Польше снова задержали военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Российские спецслужбы в Европе все чаще используют:

дипломатическое прикрытие,

вербовку иностранцев,

сбор военной и инфраструктурной информации,

подготовку диверсионных операций.

Страны ЕС усиливают контрразведку, депортацию дипломатов, уголовное преследование агентов и защиту критической инфраструктуры.

В целом это свидетельствует о росте давления РФ на европейское пространство в сфере безопасности даже за пределами войны против Украины.

