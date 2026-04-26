РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14524 посетителя онлайн
Новости Кибератаки РФ
1 685 4

В Германии расследуют взлом Россией аккаунтов через Signal

Российские хакеры атакуют мессенджер Сигнал

Правительство Германии считает, что Россия может быть причастна к фишинговым атакам, направленным против политиков, дипломатов, военных и журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительственных источников Германии, которые были обнародованы в рамках расследования кибератак в ФРГ.

Информацию передали агентству Reuters собеседники в правительстве Германии. Детали они не раскрывают, однако подтверждают, что речь идет о масштабных попытках получения доступа к учетным записям через фишинговые схемы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Расследование и действия спецслужб

Немецкие службы внутренней разведки и кибербезопасности ранее сообщали о росте атак на пользователей мессенджеров. По их оценкам, операции могли осуществляться структурами, связанными с государственным уровнем.

Федеральная прокуратура Германии также подтвердила, что с середины апреля ведется расследование атак на мессенджер Signal. Отдельные детали дела пока не разглашаются.

Представитель одного из следственных органов отметил:

"Мы фиксируем сложные фишинговые кампании, направленные на государственные структуры и личные учетные записи высокопоставленных чиновников. Уровень угрозы остается повышенным".

Усиление мер безопасности в Германии

На фоне роста киберугроз немецкие ведомства ужесточают правила безопасности. В частности, ранее Министерство обороны ограничило использование мобильных телефонов в своей штаб-квартире из-за рисков возможного шпионажа.

Правительство России традиционно отрицает любую причастность к кибератакам против других стран. Расследование в Германии продолжается, а спецслужбы анализируют возможные каналы и методы атак.

Автор: 

Германия (7472) россия (97289) шпионаж (1477) мессенджеры (33) кибератака (211)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фішингова атака - це експлуатація вразливості не програмного продукту, а користувача.
показать весь комментарий
26.04.2026 00:05 Ответить
Любий хер, перейдіть будь ласка на наш головний німецький сайт Siгнаl.com.ru та введіть свій пароль.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:01 Ответить
А знати елементарні правила кібер безпеки? Ні? Важко?
показать весь комментарий
26.04.2026 00:12 Ответить
Німеччина, отримала чималеньке КУБЛО фсбешників та Штазі від прутінферштейнів (за часів шредера-меркель)!!!
«Авгієві конюшні» в Німеччині, треба чистити, бо смердять московським лайном…
показать весь комментарий
26.04.2026 00:24 Ответить
 
 