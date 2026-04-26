В Германии расследуют взлом Россией аккаунтов через Signal

Правительство Германии считает, что Россия может быть причастна к фишинговым атакам, направленным против политиков, дипломатов, военных и журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительственных источников Германии, которые были обнародованы в рамках расследования кибератак в ФРГ.

Информацию передали агентству Reuters собеседники в правительстве Германии. Детали они не раскрывают, однако подтверждают, что речь идет о масштабных попытках получения доступа к учетным записям через фишинговые схемы.

Расследование и действия спецслужб

Немецкие службы внутренней разведки и кибербезопасности ранее сообщали о росте атак на пользователей мессенджеров. По их оценкам, операции могли осуществляться структурами, связанными с государственным уровнем.

Федеральная прокуратура Германии также подтвердила, что с середины апреля ведется расследование атак на мессенджер Signal. Отдельные детали дела пока не разглашаются.

Представитель одного из следственных органов отметил:

"Мы фиксируем сложные фишинговые кампании, направленные на государственные структуры и личные учетные записи высокопоставленных чиновников. Уровень угрозы остается повышенным".

Усиление мер безопасности в Германии

На фоне роста киберугроз немецкие ведомства ужесточают правила безопасности. В частности, ранее Министерство обороны ограничило использование мобильных телефонов в своей штаб-квартире из-за рисков возможного шпионажа.

Правительство России традиционно отрицает любую причастность к кибератакам против других стран. Расследование в Германии продолжается, а спецслужбы анализируют возможные каналы и методы атак.

