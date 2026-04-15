Хакеры, связанные с РФ, взломали более 170 аккаунтов украинских прокуроров

Связанные с Россией хакеры взломали десятки учетных записей украинских прокуроров и следователей, получив доступ к служебной переписке и внутренним данным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Масштабы кибератаки

По данным расследования, в течение нескольких месяцев было взломано более 170 электронных почтовых ящиков.

В то же время общие утечки свидетельствуют о как минимум 284 скомпрометированных аккаунтах в период с сентября 2024 года по март 2026 года.

Большинство пострадавших – украинские правоохранители, однако атаки также затронули представителей соседних стран НАТО и Балкан.

Как раскрыли взлом

Данные о взломах случайно оказались в открытом доступе.

Их обнаружили исследователи киберугроз из группы Ctrl-Alt-Intel, в которую входят британские и американские эксперты.

В утечке содержались журналы хакерских операций и тысячи похищенных электронных писем.

Кого атаковали

Среди целей хакеров – сотрудники специализированных прокуратур, Агентства по розыску и управлению активами, а также учебного центра прокуроров в Киеве.

Вероятно, был взломан почтовый ящик как минимум одного высокопоставленного сотрудника антикоррупционной прокуратуры.

Также под атаки попали отдельные государственные учреждения, в частности больница в Покровске и финансовые структуры местного уровня.

Цель атак

Эксперты считают, что кибератаки были направлены на сбор информации о расследованиях в отношении российских шпионов и коллаборационистов.

Кроме того, речь идет о возможной попытке получить компрометирующие материалы в отношении украинских чиновников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия вызвала посла России из-за масштабной кибератаки и вмешательства в федеральные выборы