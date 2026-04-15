РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10494 посетителя онлайн
Новости Кибератаки РФ
824 21

Хакеры, связанные с РФ, взломали более 170 аккаунтов украинских прокуроров

Кибератака затронула правоохранительные органы Украины и стран НАТО

Связанные с Россией хакеры взломали десятки учетных записей украинских прокуроров и следователей, получив доступ к служебной переписке и внутренним данным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабы кибератаки

По данным расследования, в течение нескольких месяцев было взломано более 170 электронных почтовых ящиков.

В то же время общие утечки свидетельствуют о как минимум 284 скомпрометированных аккаунтах в период с сентября 2024 года по март 2026 года.

Большинство пострадавших – украинские правоохранители, однако атаки также затронули представителей соседних стран НАТО и Балкан.

Как раскрыли взлом

Данные о взломах случайно оказались в открытом доступе.

Их обнаружили исследователи киберугроз из группы Ctrl-Alt-Intel, в которую входят британские и американские эксперты.

В утечке содержались журналы хакерских операций и тысячи похищенных электронных писем.

Кого атаковали

Среди целей хакеров – сотрудники специализированных прокуратур, Агентства по розыску и управлению активами, а также учебного центра прокуроров в Киеве.

Вероятно, был взломан почтовый ящик как минимум одного высокопоставленного сотрудника антикоррупционной прокуратуры.

Также под атаки попали отдельные государственные учреждения, в частности больница в Покровске и финансовые структуры местного уровня.

Цель атак

Эксперты считают, что кибератаки были направлены на сбор информации о расследованиях в отношении российских шпионов и коллаборационистов.

Кроме того, речь идет о возможной попытке получить компрометирующие материалы в отношении украинских чиновников.

Автор: 

россия (97158) Украина (44281) хакер (1166) взлом (81) прокурор (1142) кибератака (208)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
+7
Ну і що там цікавого, кроме как стать інвалідом та інструкції про те, як відсудити премію
показать весь комментарий
15.04.2026 11:17 Ответить
+5
З такою же легкістю ламають різні дії і резерви від любителя-цифровізатора федора.Але ж знаходяться люди,які даються на примітивні такі додатки,щоправда,резерви- заставляють їх мати.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
учитывая, что эта категория граждан ходит везде с пачками денег, то совсем не удивительно. Где коррупция - там русня
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
А що їх зламувати, бо більшість прокуЛОЛів недолугі і ставлять 12345 як пароль, бо інваліди і пам'яті нема.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
У них шо там пароль "123456" ?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:15 Ответить
Це занадто складний, скоріше 11111
показать весь комментарий
15.04.2026 11:18 Ответить
Ну не треба вже так принижувати гідність і достоїнство, все-таки 21 сторіччя, зараз модний пароль PASSWORD
показать весь комментарий
15.04.2026 11:22 Ответить
Фсьовиврьотьтіііі!
Уніх пароль "qwerty"!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:25 Ответить
НУ тоді хай буде "ЙЦУКЕНГ" всетаки прокурори рускіє люді по натурє
показать весь комментарий
15.04.2026 11:30 Ответить
Згоден. І надійніше, і запам'ятати легше. Бо "бальшимі буквамі"!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:36 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:17 Ответить
Все! - прокурори не при ділах?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:17 Ответить
І всі діагнози по інвалідності вспливуть?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:23 Ответить
Що там зламувати, врни всі під руснею!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:24 Ответить
Тепер хакерам дісталися фото в стилі ню цих діячів та списки їх улюблених сайтів з порно! 🤭
показать весь комментарий
15.04.2026 11:25 Ответить
Як вони зламали мій пароль? - я ж поставив коли закінчилась Лівонська війна - і в якому році? - 1234 р
показать весь комментарий
15.04.2026 11:25 Ответить
І шо? Це означає, що тепер розмір хабарів стане ще більше, бо тепер їм доведеться ділитись ще й козломордою ордою?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:25 Ответить
Мабуть ті самі хакери й липові інвалідності нещасним прокурорам понамальовували, а ми тут все на Крупу звалюємо... Негарно якось вийшло... Слід негайно вибачитись перед звільненим генпрокурВором Костіним і повернути його з Нідерландів взад, до України (замість нього призначити послицею якусь чергову сосну чи стюардесу, у нас їх багато). А так як пост ГП вже зайнято, то Костіним займеться ТЦК - рекруту всього 52 рочки, цілком "придатний".
показать весь комментарий
15.04.2026 11:26 Ответить
Ти ба які правильні хакери знайшлися на москальщині?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:34 Ответить
Ой вэй,по сто тысяч моральной компенсации каждому,первую группу за непоправимые последствия от шока и усиленное питание за счёт налогоплательщика до конца жизни.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:34 Ответить
В комментах, замість співчуття, одне знущання з інвалідів
показать весь комментарий
15.04.2026 12:09 Ответить
 
 