Хакери, пов’язані з РФ, зламали понад 170 акаунтів українських прокурорів
Пов’язані з Росією хакери зламали десятки облікових записів українських прокурорів і слідчих, отримавши доступ до службового листування та внутрішніх даних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Масштаби кібератаки
За даними розслідування, протягом кількох місяців було зламано понад 170 електронних скриньок.
Водночас загальні витоки свідчать про щонайменше 284 скомпрометовані акаунти у період з вересня 2024 року по березень 2026 року.
Більшість постраждалих – українські правоохоронці, однак атаки також зачепили представників сусідніх країн НАТО та Балкан.
Як викрили злом
Дані про зломи випадково опинилися у відкритому доступі.
Їх виявили дослідники кіберзагроз із групи Ctrl-Alt-Intel, до якої входять британські та американські експерти.
У витоку містилися журнали хакерських операцій та тисячі викрадених електронних листів.
Кого атакували
Серед цілей хакерів – співробітники спеціалізованих прокуратур, Агентства з розшуку та менеджменту активів, а також навчального центру прокурорів у Києві.
Ймовірно, було зламано поштову скриньку щонайменше одного високопосадовця антикорупційної прокуратури.
Також під атаки потрапили окремі державні установи, зокрема лікарня у Покровську та фінансові структури місцевого рівня.
Мета атак
Експерти вважають, що кібератаки були спрямовані на збір інформації про розслідування щодо російських шпигунів і колаборантів.
Крім того, йдеться про можливу спробу отримати компрометуючі матеріали щодо українських посадовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль