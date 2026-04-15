Хакери, пов’язані з РФ, зламали понад 170 акаунтів українських прокурорів

Пов’язані з Росією хакери зламали десятки облікових записів українських прокурорів і слідчих, отримавши доступ до службового листування та внутрішніх даних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Масштаби кібератаки

За даними розслідування, протягом кількох місяців було зламано понад 170 електронних скриньок.

Водночас загальні витоки свідчать про щонайменше 284 скомпрометовані акаунти у період з вересня 2024 року по березень 2026 року.

Більшість постраждалих – українські правоохоронці, однак атаки також зачепили представників сусідніх країн НАТО та Балкан.

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Як викрили злом

Дані про зломи випадково опинилися у відкритому доступі.

Їх виявили дослідники кіберзагроз із групи Ctrl-Alt-Intel, до якої входять британські та американські експерти.

У витоку містилися журнали хакерських операцій та тисячі викрадених електронних листів.

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Кого атакували

Серед цілей хакерів – співробітники спеціалізованих прокуратур, Агентства з розшуку та менеджменту активів, а також навчального центру прокурорів у Києві.

Ймовірно, було зламано поштову скриньку щонайменше одного високопосадовця антикорупційної прокуратури.

Також під атаки потрапили окремі державні установи, зокрема лікарня у Покровську та фінансові структури місцевого рівня.

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Мета атак

Експерти вважають, що кібератаки були спрямовані на збір інформації про розслідування щодо російських шпигунів і колаборантів.

Крім того, йдеться про можливу спробу отримати компрометуючі матеріали щодо українських посадовців.

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