У Німеччині розслідують злам Росією акаунтів через Signal

Уряд Німеччини вважає, що Росія може бути причетна до фішингових атак, які були спрямовані проти політиків, дипломатів, військових та журналістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах урядових джерел Німеччини, які були оприлюднені в межах розслідування кібератак у ФРН.

Інформацію передали агентству Reuters співрозмовники в уряді Німеччини. Деталі вони не розкривають, однак підтверджують, що йдеться про масштабні спроби отримання доступу до облікових записів через фішингові схеми.

Розслідування та дії спецслужб

Німецькі служби внутрішньої розвідки та кібербезпеки раніше повідомляли про зростання атак на користувачів месенджерів. За їхніми оцінками, операції могли здійснюватися структурами, пов’язаними з державним рівнем.

Федеральна прокуратура Німеччини також підтвердила, що з середини квітня триває розслідування атак на месенджер Signal. Окремі деталі справи поки не розголошуються.

Представник одного зі слідчих органів зазначив:

"Ми фіксуємо складні фішингові кампанії, спрямовані на державні структури та приватні облікові записи високопосадовців. Рівень загрози залишається підвищеним".

Посилення заходів безпеки в Німеччині

На тлі зростання кіберзагроз німецькі відомства посилюють правила безпеки. Зокрема, раніше Міністерство оборони обмежило використання мобільних телефонів у своїй штаб-квартирі через ризики можливого шпигунства.

Уряд Росії традиційно заперечує будь-яку причетність до кібератак проти інших країн. Розслідування у Німеччині триває, а спецслужби аналізують можливі канали та методи атак.

