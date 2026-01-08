Тотальний контроль мережі: Росія очолила рейтинг з відключень інтернету

Росія посіла перше місце у світі за тривалістю відключень інтернету за підсумками минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті сервісу Top10VPN, присвяченому цензурі та інтернет-шатдаунам у різних країнах світу.

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За даними аналітиків, масштаб і системність обмежень у РФ суттєво відрізняються від практик інших держав та мають загальнонаціональний характер.

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Росія — лідер за тривалістю інтернет-шатдаунів

Згідно з підрахунками Top10VPN, загальна тривалість відключень інтернету в РФ за рік склала 37 166 годин. Обмеження торкнулися практично всього населення країни — близько 146 млн осіб.

За цим показником РФ більш ніж утричі випередила Пакистан, де зафіксовано 11 482 години відключень. Далі у рейтингу розташувалися М’янма з 9 888 годинами та Екваторіальна Гвінея — з 8 760 годинами.

Експерти також підрахували економічні втрати від інтернет-обмежень. Збитки для російської економіки від шатдаунів, збоїв мобільного інтернету та штучного уповільнення ресурсів оцінили у 11,9 млрд доларів, що перевищує сукупні втрати всіх інших країн рейтингу разом узятих.

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Системна цензура та ізоляція рунету

У звіті зазначається, що хвиля відключень у Росії у 2025 році стала безпрецедентною за масштабами та технічною складністю. На відміну від інших країн, де інтернет обмежували тимчасово через окремі події, у РФ ці дії набули постійного та централізованого характеру.

"Росія перейшла від точкових блокувань до системного контролю, який включає як обмеження швидкості, так і пряме втручання в роботу мережевих протоколів", — зазначають експерти Top10VPN.

Минулого року російська влада почала застосовувати так звану "тактику 16 кілобайт", коли користувачам дозволяли завантажувати лише перші 16 КБ вебсторінок, розміщених на Cloudflare та інших західних платформах. Це фактично унеможливлювало повноцінний доступ до сайтів.

Аналітики вважають, що такі дії ведуть до ізоляції російських користувачів від глобального інтернету та посилення державної цензури.

Нещодавно російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.

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Інтернет у Росії

У грудні в Держдумі РФ пройшов перше читання проєкт закону, який посилює контроль з боку Роскомнагляду (РКН) за передачею відомостей про росіян до інших країн і фактично надає відомству право відключати російські послуги від іноземних.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

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