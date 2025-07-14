Росія та Білорусь хочуть створити штучний інтелект на основі "традиційних цінностей"

У межах так званої "Союзної держави" Росії та Білорусі планується створити штучний інтелект, що ґрунтується на "традиційних цінностях".

Про це заявив держсекретар "Союзної держави", відомий російський пропагандист Сергєй Глазьєв, передає The Moscow Times.

"Стоїть завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об'єктивну інформацію", – сказав Глазьєв.

Він зазначив, що молоде покоління переважно використовує зарубіжні нейромережі, зокрема створені в США та Китаї, і, як висловився посадовець, піддаються "маніпуляціям".

За словам Глазьєва, останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що "один зі знаменитих чатів впав у расизм, нацизм і прославлення фашизму".

"Тож треба дуже обережно ставитись до того, які цінності закладаються всередину ШІ", – зауважив він, не навівши прикладів.

"Союзна держава", на думку Глазьєва, має "виховувати творців", але це неможливо без "опори на фундаментальні традиційні цінності". Які саме цінності він мав на увазі, неясно, проте творча діяльність, що не враховує їх, за словами Глазьєва, набуває "деструктивного, безглуздого, шкідливого характеру".

"Союзна держава" – це наддержавна організація, що складається з Росії та Білорусі, яка була утворена 8 грудня 1999 року з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором. Спочатку "Союзна держава" мала на меті об'єднання обох країн, однак обидві країни досі юридично зберігають свою незалежність.

Навесні стало відомо, що найбільші російські нейромережі YandexGPT і GigaChat випередили всі інші мовні моделі у світі, у тому числі китайські, за рівнем цензури. Такий висновок зробила група вчених університету Гента в Бельгії в ході спеціального дослідження, в якому було проаналізовано відповіді 14 найбільших текстових нейромереж на питання політичної сфери.

YandexGPT і GigaChat виявили найвищі результати "жорсткої" цензури – коли ШІ відмовлявся від відповіді, заявляв, що "не може говорити на цю тему", або радив користувачеві шукати інформацію в інтернеті самостійно.

Як повідомлялося, наприкінці червня російський президент Владімір Путін підписав закон про створення "національного месенджера" в Росії. Його інтегрують з державними та освітніми сервісами, а також використовуватимуть для доступу до електронних документів про особу.

Улітку минулого року стало відомо, що компанія Apple почала видаляти додатки для обходу цензури на вимогу влади Росії.