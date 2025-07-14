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Новини
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Росія та Білорусь хочуть створити штучний інтелект на основі "традиційних цінностей"

Росія та Білорусь хочуть створити штучний інтелект на основі

У межах так званої "Союзної держави" Росії та Білорусі планується створити штучний інтелект, що ґрунтується на "традиційних цінностях".

Про це заявив держсекретар "Союзної держави", відомий російський пропагандист Сергєй Глазьєв, передає The Moscow Times.

"Стоїть завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об'єктивну інформацію", – сказав Глазьєв.

Він зазначив, що молоде покоління переважно використовує зарубіжні нейромережі, зокрема створені в США та Китаї, і, як висловився посадовець, піддаються "маніпуляціям".

За словам Глазьєва, останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що "один зі знаменитих чатів впав у расизм, нацизм і прославлення фашизму".

"Тож треба дуже обережно ставитись до того, які цінності закладаються всередину ШІ", – зауважив він, не навівши прикладів.

"Союзна держава", на думку Глазьєва, має "виховувати творців", але це неможливо без "опори на фундаментальні традиційні цінності". Які саме цінності він мав на увазі, неясно, проте творча діяльність, що не враховує їх, за словами Глазьєва, набуває "деструктивного, безглуздого, шкідливого характеру".

"Союзна держава" – це наддержавна організація, що складається з Росії та Білорусі, яка була утворена 8 грудня 1999 року з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Спочатку "Союзна держава" мала на меті об'єднання обох країн, однак обидві країни досі юридично зберігають свою незалежність.

Навесні стало відомо, що найбільші російські нейромережі YandexGPT і GigaChat випередили всі інші мовні моделі у світі, у тому числі китайські, за рівнем цензури. Такий висновок зробила група вчених університету Гента в Бельгії в ході спеціального дослідження, в якому було проаналізовано відповіді 14 найбільших текстових нейромереж на питання політичної сфери.

YandexGPT і GigaChat виявили найвищі результати "жорсткої" цензури – коли ШІ відмовлявся від відповіді, заявляв, що "не може говорити на цю тему", або радив користувачеві шукати інформацію в інтернеті самостійно.

Як повідомлялося, наприкінці червня російський президент Владімір Путін підписав закон про створення "національного месенджера" в Росії. Його інтегрують з державними та освітніми сервісами, а також використовуватимуть для доступу до електронних документів про особу.

Улітку минулого року стало відомо, що компанія Apple почала видаляти додатки для обходу цензури на вимогу влади Росії.

Автор: 

Білорусь (1594) росія (14662) технології (601) цензура (27) штучний інтелект (279)


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Топ коментарі
+6
одна з відомих кацапських традицій 18-19 сторіччя - снохацтво

не варто їм цю традицію забувати при формуванні своїх "цінностей"
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14.07.2025 08:42 Відповісти
+5
Зрозуміло, працювати буде тільки після того як в нього зал'ют пляшку "воткі" а після буде волати "частушкі" і всіх "нах.й" посилати.
Все по традиційних цінностях.
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14.07.2025 08:40 Відповісти
+4
бульбосвинособачий ШІ на скрєпах...
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14.07.2025 08:41 Відповісти
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Зрозуміло, працювати буде тільки після того як в нього зал'ют пляшку "воткі" а після буде волати "частушкі" і всіх "нах.й" посилати.
Все по традиційних цінностях.
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14.07.2025 08:40 Відповісти
бульбосвинособачий ШІ на скрєпах...
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14.07.2025 08:41 Відповісти
одна з відомих кацапських традицій 18-19 сторіччя - снохацтво

не варто їм цю традицію забувати при формуванні своїх "цінностей"
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14.07.2025 08:42 Відповісти
Розпиляють мільярди а створять як завжди лапоть. Все на основі "традиційних цінностей" кацапні.
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14.07.2025 08:47 Відповісти
Так нема проблеми... Береться "Домострой", і створюється "електронна версія"... Все "традиційно"...
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14.07.2025 09:01 Відповісти
Андрофаги віднайшли у себе «цінності».
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14.07.2025 08:49 Відповісти
Якщо за справу береться глазьєв, я спокійний. Провалить.
Я думаю, що він наш шпигун, дарма що родом з Запоріжжя.
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14.07.2025 08:49 Відповісти
Угу... Мавзолєй на Червоній Площі в Масквє з мумією пасивного ********* Ульянова-Бланка це їх головна традиційна цінність.
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14.07.2025 08:52 Відповісти
Цікаво, що пацакський ШІ буде видавати на запит:
-"Яка орієнтація моісєєва, пєнкіна,кіркорова,лазарєва,рибака,білана,баскова і ще пари десятків найвищих сходинок лаптєногої істради"...
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14.07.2025 08:59 Відповісти
А чого тільки "истради"... Один Володін чого вартий...
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14.07.2025 09:02 Відповісти
Все просто. Хай візьмуть 10000 серверів, в кожний залють по літру "бояри". Коли від цього замкне контакти, більшисть з них вийде з ладу. Ящо 1-2 будуть через пень-колоду видавати якийсь "абирвалг" - це і буде ШІ з традиційними кацапськими цінностями. Якщо всі серваки вийдуть з ладу - операцію відбору повторити на новій партії.
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14.07.2025 09:03 Відповісти
Интелект выйдет на уровне спившегося прапорщика..
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14.07.2025 09:08 Відповісти
Ну звичайно, як-же без кацапських цінностей. ШІ буде в вигляді Ваньки-дурника, взутого в лапті, буде пити справжній нацпродукт - бражку, грати на балалайкі і лежати на печі. А на запитання хто такий путін відповідати : путін не *****.
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14.07.2025 09:10 Відповісти
Супер! Так держать! Значит толка от такого интелекта не будет ни какого. Все силы пойдут на внушение ИИ традиционных ценностей.
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14.07.2025 09:10 Відповісти

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