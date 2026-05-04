Австрія оголосила трьох дипломатів РФ персонами нон-грата

Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Через можливу шпигунську діяльність Австрія вислала трьох російських дипломатів, посиливши тиск на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерки закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Зазначається, персонами нон-грата дипломатів оголошено через "ліс антен" на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства.

"Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", – заявила очільниця МЗС Австрії.

Вона підтвердила, що троє дипломатів уже покинули країну.

Європа посилює боротьбу зі шпигунством РФ

У 2026 році європейські країни продовжують активно викривати мережі шпигунства на користь РФ. 

У Швеції правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював на Збройні сили країни.

У штаб-квартирі Міністерства оборони Польщі затримали посадовця, якого підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами. Відомо, що чоловік пропрацював у військовому відомстві понад 30 років.

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі скерували до суду матеріали щодо 29-річного громадянина Польщі Віктора З., якого підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації.

Згодом знову у Польщі затримали військовослужбовця Сил територіальної оборони за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Російські спецслужби в Європі дедалі частіше використовують:

  • дипломатичне прикриття,
  • вербування іноземців,
  • збір військової та інфраструктурної інформації,
  • підготовку диверсійних операцій.

Країни ЄС посилюють контррозвідку, депортації дипломатів, кримінальне переслідування агентів та захист критичної інфраструктури.
Загалом це свідчить про зростання безпекового тиску РФ на європейський простір навіть поза межами війни проти України.

Якісь напівміри, усіх дипломатів персонами нон-грата і закрити посольство, і ніколи не прогадаєш.
04.05.2026 12:27 Відповісти
Усі дипломати ерефії - сотруднікі фсб.
04.05.2026 12:30 Відповісти
А що - австрійці не можуть розмістить на дахах сусідніх будівель, "глушаки"?...
04.05.2026 12:39 Відповісти
Не можуть бо в жителів цих будинків яйця перегріються і вони розмножуватись не зможуть. Тут навіть з телефонними антенами жителі воюють не хило.
04.05.2026 12:56 Відповісти
А що - австрійці не можуть розмістить на дахах сусідніх будівель, "глушаки"?...

Не можуть бо в жителів цих будинків яйця перегріються і вони розмножуватись не зможуть. Тут навіть з телефонними антенами жителі воюють не хило.
Тут можна багао говорити, але справі то не допоможе. Вирощуйте своїх хлопців здоровими самцями, а не чимось середнього роду, але дуже вуним.
04.05.2026 17:48 Відповісти
Російські спецслужби в Європі ведуть так само як на передодні нападу Гітлера на країни в Європі. Тіж самі методи, тактика. Так що Європа сильніше допомагайте Україні, бо це останній рубіж, який стримує кацапів.
04.05.2026 14:03 Відповісти
 
 