У Польщі затримали військового тероборони за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Польщі затримали військовослужбовця Сил територіальної оборони за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представника Командування Сил тероборони Польщі у мережі X.

Інформацію про затримання підтвердила окружна прокуратура у Познані. Після отримання повідомлення командир 12-ї Великопольської бригади територіальної оборони ухвалив рішення негайно відсторонити військового від служби.

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Деталі затримання та підозри

За даними слідства, підозрюваний — військовий із Познані, якого затримали наприкінці березня співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Його підозрюють у співпраці з російською розвідкою.

Слідчі вважають, що чоловік міг діяти в інтересах іноземної спецслужби у період із липня 2023 року до квітня 2024 року. Водночас до лав територіальної оборони він офіційно вступив лише у березні 2024 року. До цього проходив добровільну базову військову службу.

Відомо, що військовий мав базовий допуск до конфіденційної інформації. Водночас він не залучався до охорони державного кордону та не виконував завдань, пов’язаних із безпекою держави.

"Після отримання інформації було ухвалено рішення про негайне відсторонення військовослужбовця від служби", — зазначив представник Командування Сил тероборони.

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Реакція та ризики для безпеки

За інформацією слідства, підозрюваний публічно висловлював проросійські та антизахідні погляди, зокрема у соціальних мережах. Також він брав участь у заходах радикальних рухів.

Експерти з безпеки звертають увагу, що цей випадок може свідчити про ризики проникнення до підрозділів територіальної оборони, які значною мірою формуються з цивільних осіб.

Суд наразі не обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас прокуратура вже оскаржила це рішення та наполягає на арешті підозрюваного.

Розслідування триває.

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