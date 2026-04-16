Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є постраждалі

У Підкарпатському воєводстві Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус, в якому перебували громадяни України. Постраждали шестеро осіб.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Що відомо про аварію?

Згідно з даними генерального консульства України в Любліні, 15 квітня на автостраді А4 поблизу польського міста Ланьцут перекинувся мікроавтобус з українською реєстрацією. У ньому перебувало шестеро громадян України.

Пʼятьом особам надали медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізували до місцевого медичного закладу. Загрози її життю немає.

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У відомстві додали, що консули тримають контакт із правоохоронцями для зʼясування обставин ДТП.

Напередодні польські ЗМІ з посиланням на поліцію Ланьцута писали, що 15 квітня мікроавтобус з українцями з'їхав з дороги, вдарився об огорожу та перекинувся.

В автобусі перебували 5 дорослих та одна 9-річна дитина.

Повідомляється, що водій був тверезий, обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

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