Смертельна ДТП у Польщі: п’ятеро загиблих - імовірно українці. ФОТО

У Польщі у вівторок, 23 грудня, сталася ДТП, у якій загинуло шестеро осіб, п’ятеро з них є, імовірно, громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це повідомив речник окружної прокуратури в місті Ополє Станіслав Бар.

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Що відомо про аварію

Як зазначається, ДТП сталася поблизу міста Бжег Опольського воєводства у вівторок, 23 грудня, на перехресті двох доріг національного значення. З невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким керував 59-річний місцевий житель, і автомобіля Volkswagen Passat. Унаслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП: водій автомобіля Ford і п’ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів.

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Буде проведено ДНК-тести

За словами речника окружної прокуратури, отримано інформацію, яка свідчить, що пасажирами Volkswagen були громадяни України. Він зазначив, що для встановлення загиблих осіб знадобляться тести ДНК. Судово-медичну експертизу буде проведено у понеділок, 29 грудня.

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