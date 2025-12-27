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Новини Фото ДТП з українцями в Польщі
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Смертельна ДТП у Польщі: п’ятеро загиблих - імовірно українці. ФОТО

У Польщі у вівторок, 23 грудня, сталася ДТП, у якій загинуло шестеро осіб, п’ятеро з них є, імовірно, громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це повідомив речник окружної прокуратури в місті Ополє Станіслав Бар.

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У Польщі в ДТП загинули, імовірно, п’ятеро українців

Що відомо про аварію

Як зазначається, ДТП сталася поблизу міста Бжег Опольського воєводства у вівторок, 23 грудня, на перехресті двох доріг національного значення. З невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким керував 59-річний місцевий житель, і автомобіля Volkswagen Passat. Унаслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП: водій автомобіля Ford і п’ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів.

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Буде проведено ДНК-тести

За словами речника окружної прокуратури, отримано інформацію, яка свідчить, що пасажирами Volkswagen були громадяни України. Він зазначив, що для встановлення загиблих осіб знадобляться тести ДНК. Судово-медичну експертизу буде проведено у понеділок, 29 грудня.

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ДТП (4563) Польща (9578) українці (2773)
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Топ коментарі
+10
А до чого тут "ну от наші люди".... нашваберний кацап-провокатор чи просто дурко?
Відкрию тобі "таємницю" - у аварії потрапляють люди всіх націй де є авто, перевищують швидкість всі , пяними сідають за кермо всі, а не тільки "наші люди".
Твій допис - маніпуляція з метою обруднити якихось "наших людей", тому у спам.
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28.12.2025 02:27 Відповісти
+7
Oleksii Pilevych #582021 -Лицеміре-чистоплюйко, ти сумніваєшся що в тій ДТП на 90% НЕ наші НЕ ухилянти були бухими? Напередодні свята яке вони наразі зазвичай навзаєм гуляють до 9-го марта. І Варшавський парк кошмарять НЕ наш обдовбані підлітки? Ти сам наш, чи не наш? Є сумніви.
а "керувати спамом" за три - девять земель з Британії, то по нашому чи НЕ по нашому? Сам чому здриснув? (Вік, стан здоров`я, "волонтерство" - егеж 100%)
Так, я всіх вас - здриснувших з України під час війни вважаю НЕ нашими - особливо таких "нашваберних" (що за хрінь діалектна) лицемірів - "патріотів за бабло" як ти.
Виключення лиш Ветерани війни на реабілітації. Але то дуже мала ймовірність - бойові хлопці мережевим флудом не займаються й не випендрюються моралізаторством.
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28.12.2025 07:38 Відповісти
+4
Співчуття рідним. А нашому МВС-вчіться у поляків,експертиза у понеділок А у нас-до закінчення строку давності.
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28.12.2025 10:24 Відповісти

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