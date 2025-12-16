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Новини ДТП з українцями у Словаччині
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Автобус з українцями перекинувся у Словаччині, є постраждалі, - МЗС

ДТП з українцями у Словаччині 16 грудня: що відомо
Фото: Ілюстративне

16 грудня близько 3 години ночі на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сталася аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив громадян з України. Є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України з посиланням на інформацією консула посольства України в Словаччині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

"Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - вказано у повідомленні.

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Розпочато розслідування

На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.

За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували й згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

  • За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.

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