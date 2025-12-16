Автобус с украинцами перевернулся в Словакии, есть пострадавшие, - МИД
16 декабря около 3 часов ночи на автомагистрали D1 в направлении Братиславы произошла авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил граждан из Украины. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию консула посольства Украины в Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находились 10 пассажиров и два водителя, все – граждане Украины", – сказано в сообщении.
Начато расследование
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи.
По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.
- По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.
Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль