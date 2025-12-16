РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10581 посетитель онлайн
Новости ДТП с украинцами в Словакии
748 2

Автобус с украинцами перевернулся в Словакии, есть пострадавшие, - МИД

ДТП с украинцами в Словакии 16 декабря: что известно
Фото: Ілюстративне

16 декабря около 3 часов ночи на автомагистрали D1 в направлении Братиславы произошла авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил граждан из Украины. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию консула посольства Украины в Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находились 10 пассажиров и два водителя, все – граждане Украины", – сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше попал в ДТП автобус, в котором ехали 26 украинцев

Начато расследование

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи.

По информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Остальные пассажиры медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

  • По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.

Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе скончались на месте. ФОТОрепортаж

Автор: 

Братислава (8) ДТП (7780) МИД (7159) Словакия (1104) украинцы (3945)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь у Світі перевертаються автобуси без українців?
показать весь комментарий
16.12.2025 20:19 Ответить
Та ладно ***** через несприятливі умови. А то ніхто не знає як водії іздять по майже 2 дні без сну.
показать весь комментарий
16.12.2025 20:52 Ответить
 
 