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Новости Фото ДТП с украинцами в польше
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Смертельное ДТП в Польше: пятеро погибших - предположительно украинцы. ФОТО

В Польше во вторник, 23 декабря, произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, пятеро из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом сообщил представитель окружной прокуратуры в городе Ополе Станислав Бар.

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В Польше в ДТП погибли, предположительно, пятеро украинцев

Что известно об аварии

Как отмечается, ДТП произошло вблизи города Бжег Опольского воеводства во вторник, 23 декабря, на перекрестке двух дорог национального значения. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым управлял 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat. В результате аварии погибли шесть участников ДТП: водитель автомобиля Ford и пятеро пассажиров Volkswagen. Последний автомобиль сгорел.

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Будут проведены ДНК-тесты

По словам представителя окружной прокуратуры, получена информация, свидетельствующая о том, что пассажирами Volkswagen были граждане Украины. Он отметил, что для установления личности погибших потребуются ДНК-тесты. Судебно-медицинская экспертиза будет проведена в понедельник, 29 декабря.

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ДТП (7659) Польша (9292) украинцы (3947)
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Топ комментарии
+10
А до чого тут "ну от наші люди".... нашваберний кацап-провокатор чи просто дурко?
Відкрию тобі "таємницю" - у аварії потрапляють люди всіх націй де є авто, перевищують швидкість всі , пяними сідають за кермо всі, а не тільки "наші люди".
Твій допис - маніпуляція з метою обруднити якихось "наших людей", тому у спам.
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28.12.2025 02:27 Ответить
+7
Oleksii Pilevych #582021 -Лицеміре-чистоплюйко, ти сумніваєшся що в тій ДТП на 90% НЕ наші НЕ ухилянти були бухими? Напередодні свята яке вони наразі зазвичай навзаєм гуляють до 9-го марта. І Варшавський парк кошмарять НЕ наш обдовбані підлітки? Ти сам наш, чи не наш? Є сумніви.
а "керувати спамом" за три - девять земель з Британії, то по нашому чи НЕ по нашому? Сам чому здриснув? (Вік, стан здоров`я, "волонтерство" - егеж 100%)
Так, я всіх вас - здриснувших з України під час війни вважаю НЕ нашими - особливо таких "нашваберних" (що за хрінь діалектна) лицемірів - "патріотів за бабло" як ти.
Виключення лиш Ветерани війни на реабілітації. Але то дуже мала ймовірність - бойові хлопці мережевим флудом не займаються й не випендрюються моралізаторством.
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28.12.2025 07:38 Ответить
+4
Співчуття рідним. А нашому МВС-вчіться у поляків,експертиза у понеділок А у нас-до закінчення строку давності.
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28.12.2025 10:24 Ответить

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