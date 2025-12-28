Смертельное ДТП в Польше: пятеро погибших - предположительно украинцы. ФОТО
В Польше во вторник, 23 декабря, произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, пятеро из них, вероятно, являются гражданами Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом сообщил представитель окружной прокуратуры в городе Ополе Станислав Бар.
Что известно об аварии
Как отмечается, ДТП произошло вблизи города Бжег Опольского воеводства во вторник, 23 декабря, на перекрестке двух дорог национального значения. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым управлял 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat. В результате аварии погибли шесть участников ДТП: водитель автомобиля Ford и пятеро пассажиров Volkswagen. Последний автомобиль сгорел.
Будут проведены ДНК-тесты
По словам представителя окружной прокуратуры, получена информация, свидетельствующая о том, что пассажирами Volkswagen были граждане Украины. Он отметил, что для установления личности погибших потребуются ДНК-тесты. Судебно-медицинская экспертиза будет проведена в понедельник, 29 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відкрию тобі "таємницю" - у аварії потрапляють люди всіх націй де є авто, перевищують швидкість всі , пяними сідають за кермо всі, а не тільки "наші люди".
Твій допис - маніпуляція з метою обруднити якихось "наших людей", тому у спам.
а "керувати спамом" за три - девять земель з Британії, то по нашому чи НЕ по нашому? Сам чому здриснув? (Вік, стан здоров`я, "волонтерство" - егеж 100%)
Так, я всіх вас - здриснувших з України під час війни вважаю НЕ нашими - особливо таких "нашваберних" (що за хрінь діалектна) лицемірів - "патріотів за бабло" як ти.
Виключення лиш Ветерани війни на реабілітації. Але то дуже мала ймовірність - бойові хлопці мережевим флудом не займаються й не випендрюються моралізаторством.