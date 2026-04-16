Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В Подкарпатском воеводстве Польши в ДТП попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об аварии?

Согласно данным генерального консульства Украины в Люблине, 15 апреля на автостраде А4 вблизи польского города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией. В нем находились шесть граждан Украины.

Пятерым лицам оказали медицинскую помощь на месте, еще одну гражданку госпитализировали в местное медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.

В ведомстве добавили, что консулы поддерживают контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП.

Накануне польские СМИ со ссылкой на полицию Ланьцута писали, что 15 апреля микроавтобус с украинцами съехал с дороги, ударился об ограждение и перевернулся.

В автобусе находились 5 взрослых и один 9-летний ребенок.

Сообщается, что водитель был трезв, обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

