Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие
В Подкарпатском воеводстве Польши в ДТП попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. Пострадали шесть человек.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Что известно об аварии?
Согласно данным генерального консульства Украины в Люблине, 15 апреля на автостраде А4 вблизи польского города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией. В нем находились шесть граждан Украины.
Пятерым лицам оказали медицинскую помощь на месте, еще одну гражданку госпитализировали в местное медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.
В ведомстве добавили, что консулы поддерживают контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП.
Накануне польские СМИ со ссылкой на полицию Ланьцута писали, что 15 апреля микроавтобус с украинцами съехал с дороги, ударился об ограждение и перевернулся.
В автобусе находились 5 взрослых и один 9-летний ребенок.
Сообщается, что водитель был трезв, обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.
