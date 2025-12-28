РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8228 посетителей онлайн
Новости ДТП с украинцами в польше
2 216 2

В МИД подтвердили гибель пятерых украинцев в ДТП в Польше

В Польше в ДТП погибли пять украинцев

В Польше недалеко от города Бжег произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших – лица 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, 24 декабря на трассе DK39 произошло ДТП, в результате которого погибли граждане Украины 1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Местные правоохранители проводят следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вручено подозрение судье, которая сбила двух подростков на пешеходном переходе в Харькове: дети в реанимации. ФОТО

Украинские консулы находятся на связи с родственниками погибших граждан и поддерживают постоянный контакт с местными компетентными органами.

Что известно об аварии

Как отмечается, ДТП произошло вблизи города Бжег Опольского воеводства во вторник, 23 декабря, на перекрестке двух дорог национального значения. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым управлял 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat. В результате аварии погибли шестеро участников ДТП: водитель автомобиля Ford и пятеро пассажиров Volkswagen. Последний автомобиль сгорел.

Читайте также: В Польше попал в ДТП автобус, в котором ехали 26 украинцев

Автор: 

ДТП (7784) МИД (7164) Польша (9095)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від долі не втечеш був вибір, якщо така доля, загинути героєм, або просто загинути. Кожен вибирає своє
показать весь комментарий
28.12.2025 14:01 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 14:08 Ответить
 
 