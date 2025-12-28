УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини ДТП з українцями в Польщі
6 582 18

У МЗС підтвердили загибель п’ятьох українців у ДТП у Польщі

У Польщі в ДТП загинули п’ятеро українців

У Польщі поблизу міста Бжег сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п’ятеро громадян України. Серед загиблих – особи 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вручено підозру судді, яка збила двох підлітків на пішохідному переході у Харкові: діти в реанімації. ФОТО

Українські консули на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.

Що відомо про аварію

Як зазначається, ДТП сталася поблизу міста Бжег Опольського воєводства у вівторок, 23 грудня, на перехресті двох доріг національного значення. З невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким керував 59-річний місцевий житель, і автомобіля Volkswagen Passat. Унаслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП: водій автомобіля Ford і п’ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів.

Читайте також: У Польщі потрапив в ДТП автобус, у якому їхали 26 українців

Автор: 

ДТП (4563) МЗС (4355) Польща (9578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
17 -22 роки. 5 хлопців в одному авто... Мабуть мандрівники...Скільки таких українців зараз тиняється по Світу? За чиї кошти?? Може треба зразок Ізраїлю брати та готувати захисників,а не відкривати кордони для виїзду під час війни до 25! років....Хай діди у 60 воюють,а молоді,здорові парубки гинуть у ДТП за кордоном?? З 18 років - повноліття! Горілка,одруження,водійські посвідчення та батьківські "мерседеси" за кордоном....Царство то Царство Небесне,але Героям .
показати весь коментар
28.12.2025 14:55 Відповісти
+12
яка нахер доля
пдд треба виконувати
не іздити коли у сон клонить
"з невизначених причин" то мабуть хтось заснув
показати весь коментар
28.12.2025 14:27 Відповісти
+12
Найгірше те, що замість співчуття оце все. Ніхто нічого не знає, а вже купа претензій до наших. Винен хтось із двох водіїв, але це трагедія. Царство Небесне
показати весь коментар
28.12.2025 14:40 Відповісти

Завантаження...

 
 