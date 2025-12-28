У МЗС підтвердили загибель п’ятьох українців у ДТП у Польщі

У Польщі поблизу міста Бжег сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п’ятеро громадян України. Серед загиблих – особи 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

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За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії.

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Українські консули на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.

Що відомо про аварію

Як зазначається, ДТП сталася поблизу міста Бжег Опольського воєводства у вівторок, 23 грудня, на перехресті двох доріг національного значення. З невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким керував 59-річний місцевий житель, і автомобіля Volkswagen Passat. Унаслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП: водій автомобіля Ford і п’ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів.

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