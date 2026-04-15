Польща закрила два аеропорти на тлі атаки РФ по Україні

У Польщі тимчасово призупинили роботу двох аеропортів на тлі активності російської військової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське агентство повітряної навігації (PANSA).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обмеження запровадили ввечері 15 квітня після масованої атаки РФ на Україну із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.

У зв’язку з цим Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни.

У результаті було тимчасово призупинено роботу аеропортів у Любліні та Жешуві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створили робочу групу для підготовки до відкриття аеропортів

Причини обмежень у польських аеропортах

Як пояснили у PANSA, рішення було ухвалене для забезпечення безперешкодної роботи військової авіації.

"У зв’язку з необхідністю забезпечити безперешкодну роботу військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві тимчасово призупинили авіаційну діяльність", - йдеться у повідомленні агенства.

Такі заходи є стандартною практикою під час підвищеної загрози в повітряному просторі поблизу кордонів.

Контекст атаки та безпекова ситуація

За наявною інформацією, Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок атаки, зокрема, у Одесі було пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа, є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що загострення ситуації на Близькому Сході вплинуло на постачання озброєння для України, зокрема систем Patriot, які використовуються для протиповітряної оборони.

Читайте також: Європейські аеропорти можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіапалива вже через три тижні