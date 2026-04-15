Польша закрыла два аэропорта на фоне атаки РФ на Украину
В Польше временно приостановили работу двух аэропортов на фоне активности российской военной авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство воздушной навигации (PANSA).
Ограничения ввели вечером 15 апреля после массированной атаки РФ на Украину с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.
В связи с этим Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны.
Как следствие, была временно приостановлена работа аэропортов в Люблине и Жешуве.
Причины ограничений в польских аэропортах
Как пояснили в PANSA, решение было принято для обеспечения беспрепятственной работы военной авиации.
"В связи с необходимостью обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность", — говорится в сообщении агентства.
Такие меры являются стандартной практикой во время повышенной угрозы в воздушном пространстве вблизи границ.
Контекст атаки и ситуация с безопасностью
По имеющейся информации, Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Вследствие атаки, в частности, в Одессе был поврежден жилой дом, возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на поставки вооружения для Украины, в частности систем Patriot, которые используются для противовоздушной обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль