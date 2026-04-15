Польша закрыла два аэропорта на фоне атаки РФ на Украину

В Польше временно приостановили работу двух аэропортов на фоне активности российской военной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство воздушной навигации (PANSA).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ограничения ввели вечером 15 апреля после массированной атаки РФ на Украину с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

В связи с этим Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны.

Как следствие, была временно приостановлена работа аэропортов в Люблине и Жешуве.

Причины ограничений в польских аэропортах

Как пояснили в PANSA, решение было принято для обеспечения беспрепятственной работы военной авиации.

"В связи с необходимостью обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность", — говорится в сообщении агентства.

Такие меры являются стандартной практикой во время повышенной угрозы в воздушном пространстве вблизи границ.

Контекст атаки и ситуация с безопасностью

По имеющейся информации, Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Вследствие атаки, в частности, в Одессе был поврежден жилой дом, возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на поставки вооружения для Украины, в частности систем Patriot, которые используются для противовоздушной обороны.

