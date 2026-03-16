РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9611 посетитель онлайн
Новости
1 529 21

В Украине создали рабочую группу для подготовки к открытию аэропортов

Создана группа для возобновления авиасообщения в Украине

В Украине начался процесс подготовки к возобновлению авиасообщения. Создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать пошаговый план открытия украинского неба для гражданских самолетов.

Соответствующий приказ подписал вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовка к возобновлению работы аэропортов

Рабочая группа будет работать как консультативно-совещательный орган Минразвития. Задача группы – разработать предложения по возобновлению полетов гражданской авиации.

"Создать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положение и состав", – говорится в приказе.

Читайте: Иран отрицает причастность к атаке на аэропорт в Азербайджане

Возвращение гражданской авиации

Это решение стало первым системным шагом на государственном уровне, направленным на возвращение гражданской авиации в украинское воздушное пространство, которое остается закрытым с начала полномасштабного вторжения.

Предусматривается, что заседания будут проводиться как офлайн, так и онлайн, а по их результатам будут готовиться рекомендации для руководства министерства относительно запуска работы аэропортов.

Председателем рабочей группы назначен заместитель министра Сергей Деркач. Также в рабочую группу, в частности, вошли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Агентства восстановления, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Госавиаслужбы и Минразвития, а также руководители аэропортов "Борисполь", "Киев" и "Львов" и директор "Украэроруха".

Читайте также: Поддержка Европой Украины мешает завершению войны, — Орбан

Автор: 

аэропорт (1502) Кулеба Алексей (170) война в Украине (7856)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що,війна вже закінчилась?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:17 Ответить
Нас повідомили, що «Створено спеціальну робочу групу, яка розроблятиме покроковий план відкриття українського неба для цивільних літаків». Тобто зʼявилась ще одна група людей які будуть з бюджету України отримувати кошти за «створення планів» чудового післявоєнного життя.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:30 Ответить
І це мабуть сьогодні найнагальніша потреба на яку терміново потрібно витрачати бюджетні кошти.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:32 Ответить
відкрито продаж квитків пасажирам-камікадЗЕ.

ЗЄльоні впєрьод !

.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:41 Ответить
Ні, тому що ще не створений коордінаційний штаб по нагляду за тою робочою групою, й без їх візи квитки будуть не дійсні.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:21 Ответить
Першим літаком полетіть Ермак та все зелене кодло.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:22 Ответить
Знову населенню втюхуть надію на близький "мир".Саміт миру,28 безпекових угод,90%готова мирна угода...скільки цього всього вже було?Торгівці мріями та надіями
показать весь комментарий
16.03.2026 20:25 Ответить
Сумно це все.І гидко
показать весь комментарий
16.03.2026 20:32 Ответить
народу і нашій владі не потрібен мир а потрібна пермога
показать весь комментарий
16.03.2026 20:46 Ответить
Серйозно?А як часто ти чуєш слово "пепемога" і слoва "достойниий/справедливий мир"?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:48 Ответить
Особливо від влади?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:49 Ответить
Ішак та його зелена банда готуються до втечі. На потязі далеко не втичеш. Будемо сподіватись, що є патріоти і є "Петріоти" в загашнику.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:27 Ответить
не переймайтесь !
на в'зльоткє Аннушка Генерал Кривонос вже розлив масло...

.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:44 Ответить
Вот же аферисты,а рабоча нах группа по качестве кавы в освобождённой Ялте будет,а наглядова рада по качеству работы рабочей группы?Не забудьте им хорошие премии,секретуток,охрану мерсы, закордонные командировки и конечно же бронь.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:29 Ответить
Потужністю і незламністю аж виперає.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:40 Ответить
А це можна розцінювати як тотальну некомпетентність зелених?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:45 Ответить
Ну, може хіба що Ужгород?
Який Львів, а тим більше Київ???
Зайнятись потужним більше нічим?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:50 Ответить
Умов для відкриття польотів цивільної авіації немає. Дуже високі ризики, «покрити» їх нічим. Можна з робочої групи хоч міністерство окреме створити, запросити всіх-всіх учасників авіаційного ринку аж до прибиральниці в аеропорту. Це нічого не змінить - умов немає.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:01 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 21:24 Ответить
Зеля хоче відкрити небо, щоб при нагоді здриснути миттєво, а не трястись у преЗедентському поїзді?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:29 Ответить
 
 