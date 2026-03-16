В Украине создали рабочую группу для подготовки к открытию аэропортов

В Украине начался процесс подготовки к возобновлению авиасообщения. Создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать пошаговый план открытия украинского неба для гражданских самолетов.

Соответствующий приказ подписал вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Подготовка к возобновлению работы аэропортов

Рабочая группа будет работать как консультативно-совещательный орган Минразвития. Задача группы – разработать предложения по возобновлению полетов гражданской авиации.

"Создать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положение и состав", – говорится в приказе.

Возвращение гражданской авиации

Это решение стало первым системным шагом на государственном уровне, направленным на возвращение гражданской авиации в украинское воздушное пространство, которое остается закрытым с начала полномасштабного вторжения.

Предусматривается, что заседания будут проводиться как офлайн, так и онлайн, а по их результатам будут готовиться рекомендации для руководства министерства относительно запуска работы аэропортов.

Председателем рабочей группы назначен заместитель министра Сергей Деркач. Также в рабочую группу, в частности, вошли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Агентства восстановления, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Госавиаслужбы и Минразвития, а также руководители аэропортов "Борисполь", "Киев" и "Львов" и директор "Украэроруха".

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что Украина работает над открытием аэропортов для гражданских самолетов, в частности аэропорта "Борисполь".

