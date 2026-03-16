В Україні створили робочу групу для підготовки до відкриття аеропортів

В Україні розпочався процес підготовки до відновлення авіасполучення. Створено спеціальну робочу групу, яка розроблятиме покроковий план відкриття українського неба для цивільних літаків.

Відповідний наказ підписав віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до відновлення роботи аеропортів

Робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Завдання групи – напрацювати пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації.

"Утворити робочу групу щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України, затвердити її положення та склад", – йдеться в наказі.

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Повернення цивільної авіації

Це рішення стало першим системним кроком на державному рівні, спрямованим на повернення цивільної авіації в український простір, який залишається закритим від початку повномасштабного вторгнення.

Передбачено, що засідання проводитимуть як офлайн, так і онлайн, а за результатами готуватимуть рекомендації для керівництва міністерства щодо запуску роботи аеропортів.

Головою робочої групи визначено заступника міністра Сергія Деркача. Також до робочої групи, зокрема, увійшли представники державної служби з питань надзвичайних ситуацій, агентства відновлення, Повітряних сил Збройних Сил України, Державіаслужби та Мінрозвитку, а також очільники аеропортів "Бориспіль", "Київ" і "Львів" й директор "Украероруху".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту "Бориспіль".

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