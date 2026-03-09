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Новини
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Іран заперечує причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані

Іран про удар по аеропорту в Азербайджані

В Ірані заявили, що країна не має жодного стосунку до атаки на аеропорт в Нахчивані в Азербайджані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство "Азертадж", про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву під час телефонної розмови з ініціативи іранської сторони в неділю, 8 березня.

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Що відомо

"Інцидент з авіаударом по Нахічевані не має жодного стосунку до Ірану... Подія буде розслідуватися", - заявив Пезешкіан.

Своєю чергою Алієв наголосив на важливості ретельного розслідування інциденту в Нахічевані.

Також читайте: Міноборони Азербайджану щодо атаки Ірану на аеропорт: Ці акти агресії не залишаться без відповіді

Що передувало?

Також читайте: Азербайджан заявив, що запобіг спробам Ірану вчинити теракти: цілями були нафтопровід, посольство та синагога

Автор: 

Азербайджан (902) аеропорт (1865) Іран (3503)
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Топ коментарі
+7
В свое время Иран отрицал и сбитие украинского гражданского самолета.
Пока не приперли.
Так будет и здесь.
Неужели их Пророк разрешает так врать?
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09.03.2026 15:12 Відповісти
+7
Класична схема, яку опанували всі терористи: «а нас там нєт»!
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09.03.2026 15:17 Відповісти
+3
Удар двумя дронами "Араш-2" значит работа Израиля. Все могут, все знают и всем такое внушают. Да еще по своему союзнику Азербайджану.
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09.03.2026 15:12 Відповісти
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Удар двумя дронами "Араш-2" значит работа Израиля. Все могут, все знают и всем такое внушают. Да еще по своему союзнику Азербайджану.
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09.03.2026 15:12 Відповісти
Ну да, конечно.. забрались такие на территорию Ирана, взяли два иранских дрона..
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09.03.2026 18:25 Відповісти
Купили).
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09.03.2026 18:30 Відповісти
В иранском военторге..
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09.03.2026 20:43 Відповісти
В свое время Иран отрицал и сбитие украинского гражданского самолета.
Пока не приперли.
Так будет и здесь.
Неужели их Пророк разрешает так врать?
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09.03.2026 15:12 Відповісти
Неверным (т.е. немусульманам) - сколько угодно.
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09.03.2026 18:27 Відповісти
Ну якщо це раптом не Іран, то комусь знадобилась його теріторія для додаткових ударів по Ірану. Цікаво хто б це міг бути? 🤔
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09.03.2026 15:13 Відповісти
Класична схема, яку опанували всі терористи: «а нас там нєт»!
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09.03.2026 15:17 Відповісти
ну да. вони коли в 20-му році збили наш Боінг теж спочатку відхрещувались
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09.03.2026 15:34 Відповісти
Іран заперечує причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані

Це ж Україна - спитайте т. Пу той не дасть збрехати... Або самого Трампа... Зеленський ненавидить Путіна і тому напав на Азербайджан.,
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09.03.2026 15:39 Відповісти
опять Зінка?
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09.03.2026 15:45 Відповісти
Мочіть бородатих ослотрахів в сортірі, нашо їх казки слухати.
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09.03.2026 15:47 Відповісти
@ (в перекладі, https://x.com/i/status/2030936971846041649 відео):
Внаслідок удару ВПС Ізраїлю по "Русскому культурному центру" в Лівані його було повністю зруйновано.
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09.03.2026 16:07 Відповісти
Вслєдствие подлава удара по культурнаму центру пагібла група рускіх афіцеров-культуррегеров.
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09.03.2026 17:01 Відповісти
Про кацапів всі забули.
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09.03.2026 16:41 Відповісти
они сбили украинский самолет с пассажирами и отрицали до последнего
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09.03.2026 18:18 Відповісти
 
 