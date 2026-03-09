Іран заперечує причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані
В Ірані заявили, що країна не має жодного стосунку до атаки на аеропорт в Нахчивані в Азербайджані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство "Азертадж", про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву під час телефонної розмови з ініціативи іранської сторони в неділю, 8 березня.
Що відомо
"Інцидент з авіаударом по Нахічевані не має жодного стосунку до Ірану... Подія буде розслідуватися", - заявив Пезешкіан.
Своєю чергою Алієв наголосив на важливості ретельного розслідування інциденту в Нахічевані.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
- 5 березня іранські БпЛА атакували Азербайджан.
- Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.
- Президент Ільхам Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан, заявивши, що Тегеран скоїв терористичний акт.
Топ коментарі
+7 Nikol Kovalenko
показати весь коментар09.03.2026 15:12 Відповісти Посилання
+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар09.03.2026 15:17 Відповісти Посилання
+3 Дан Корвин
показати весь коментар09.03.2026 15:12 Відповісти Посилання
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Так будет и здесь.
Неужели их Пророк разрешает так врать?
Це ж Україна - спитайте т. Пу той не дасть збрехати... Або самого Трампа... Зеленський ненавидить Путіна і тому напав на Азербайджан.,
Внаслідок удару ВПС Ізраїлю по "Русскому культурному центру" в Лівані його було повністю зруйновано.