Іран заперечує причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані

В Ірані заявили, що країна не має жодного стосунку до атаки на аеропорт в Нахчивані в Азербайджані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство "Азертадж", про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву під час телефонної розмови з ініціативи іранської сторони в неділю, 8 березня.

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Що відомо

"Інцидент з авіаударом по Нахічевані не має жодного стосунку до Ірану... Подія буде розслідуватися", - заявив Пезешкіан.

Своєю чергою Алієв наголосив на важливості ретельного розслідування інциденту в Нахічевані.

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Що передувало?

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