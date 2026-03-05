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Новини Операція США проти Ірану
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Іран скоїв теракт проти Азербайджану. Але Баку не братиме участі в операції проти Тегерану, - Алієв

Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан

Президент Ільхам Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті лідера Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні Іраном було скоєно терористичний акт проти території Азербайджану, проти держави Азербайджан. ... Азербайджанська сторона повинна отримати пояснення від іранських посадовців, мають бути вибачення, а ті, хто скоїв цей терористичний акт, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив він під час засідання Ради Безпеки.

Алієв зазначив, що це не вперше Іран здійснює теракти проти Азербайджану.

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"Ми всі добре пам'ятаємо, що деякий час тому посольство Азербайджану в Тегерані стало об'єктом терористичного акту", - сказав лідер.

Президент зазначив, що Збройним силам Азербайджану було доручено підготувати та вжити заходів у відповідь.

"Наші Збройні сили - Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та решта всіх сил спеціального призначення - приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції", - зазначив він.

"Азербайджан не брав і не братиме участі в операціях проти Ірану ні тоді, ні цього разу. Бо це наша позиція. Ми не зацікавлені в проведенні будь-яких операцій проти наших сусідніх країн, і наша політика цього не дозволяє. Ми захищаємо і захищали нашу територіальну цілісність", - сказав Алієв.

Президент додав, що посла Ірану в Азербайджані викликали до Міністерства закордонних справ, буде оголошено ноту протесту та вжито інших дипломатичних заходів. Були дані відповідні вказівки щодо кордону.

Читайте: Міноборони Азербайджану щодо атаки Ірану на аеропорт: Ці акти агресії не залишаться без відповіді

Що передувало?

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Автор: 

Азербайджан (901) Алієв Ільхам (169) Іран (3483)
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Топ коментарі
+15
Знову засцяв?
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05.03.2026 14:31 Відповісти
+8
🤡 «Іх там нет». Версія Іран: «ми не несемо відповідальності за дрон, запущений у бік Азербайджану. Це зробив Ізраїль» - заявив іранський Генштаб

В кращих традиціях методичок Кремля.
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05.03.2026 14:36 Відповісти
+7
Тим, кого атакував іран, потрібно створити коаліцію «сміливо стурбованих»!
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05.03.2026 14:47 Відповісти
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Знову засцяв?
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05.03.2026 14:31 Відповісти
Ні, турки не дозволяють. А сьогодні це їх старший брат.
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05.03.2026 15:40 Відповісти
Но зато как мощно! С каким напором!
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05.03.2026 16:30 Відповісти
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05.03.2026 17:32 Відповісти
"...поки що."
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05.03.2026 14:32 Відповісти
Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном
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05.03.2026 14:54 Відповісти
Позиция четкая, но если будет прилетать еще, то может и измениться.
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05.03.2026 14:35 Відповісти
Правда в том что большинство режимов держится на соплях. Будь то монархии Залива или Азербайджан. И для них любая нестабильность это угроза местной власти. Только если этой угрозы не будет - они могут начать что делать.
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05.03.2026 14:35 Відповісти
скоріш за все росія вдарила по Азербайджану цими дронами, а не іран. лише росії це вигідно. і зовсім нескладно запустити шахєди з акваторії Каспійського моря транзитом черех північний іран
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05.03.2026 14:36 Відповісти
є фото дрона , це іранський дрон
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05.03.2026 14:38 Відповісти
контейнерні дрони араш і у русні є на озброєнні, так як їх відрізнити можна? .
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05.03.2026 14:58 Відповісти
🤡 «Іх там нет». Версія Іран: «ми не несемо відповідальності за дрон, запущений у бік Азербайджану. Це зробив Ізраїль» - заявив іранський Генштаб

В кращих традиціях методичок Кремля.
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05.03.2026 14:36 Відповісти
"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", - наголосили в міністерстві Оборони Азербайджану"

Потужна відповідь
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05.03.2026 14:36 Відповісти
І ніби - так і ніби - ні ? Позиція полягає в тому , що її немає !
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05.03.2026 14:38 Відповісти
А може не має впевненості, що дрон іранський? Персам немає сенсу, у них і так цейтнот з ворогами, а от рашка з Вірменією не впустять момент підгатити Алієву. Та й Ізраїль не промах, щоб втягнути когось у пряме протистояння з армією Ірану, ЦАХАЛ може лише здаля, з-за спини американського флоту бомбити, а Трамп, хоч ідіот, але не настільки, щоб в другий В'єтнам вляпатись на потіху Нетаньгу.
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05.03.2026 23:31 Відповісти
Позиция страуса.
Но голова в песке и там тихо биться, но жопа то наверху!!!!!
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05.03.2026 14:38 Відповісти
Але війська до кордону стягнули. Готові до поділу великого куша. Трамп не підведи.
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05.03.2026 14:40 Відповісти
пара провінцій ніколи не завадить, тим більше там азербайджанці живуть.
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05.03.2026 14:53 Відповісти
Тим, кого атакував іран, потрібно створити коаліцію «сміливо стурбованих»!
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05.03.2026 14:47 Відповісти
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05.03.2026 14:49 Відповісти
Як каже Лавров - "це не наш метод"....Нічого не можуть без команди расєї...хоча пихтять
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05.03.2026 14:49 Відповісти
Азери притихли як їх літак эрэфи збили і потім в москве ринки прошерстили і особливо буйних депортували або закрили
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05.03.2026 14:49 Відповісти
Там зараз і без Азербайджану є кому навалювати чалмоголовим. Цілком логічно трохи почекати і подивитися як там все піде. Якшо сильно захочеться, то казус белі для нападу вже є.
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05.03.2026 14:52 Відповісти
треба бути готовим, ділити шкуру Лева. інакше не дістанеться
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05.03.2026 14:55 Відповісти
Может одна из операций и называется "Рев Льва").
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05.03.2026 15:01 Відповісти
*поэтому
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05.03.2026 15:02 Відповісти
Лева спочатку треба вбити. Нашо лізти туди самому, коли зараз пів світу хоче його вбити?
Подивіться заради цікавості скільки країн вступили в війну з нацистською Німеччиною в останні місяці війни і є офіційними переможцями нацизму
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05.03.2026 15:38 Відповісти
Алієв тєрпіла. Чмо.
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05.03.2026 15:14 Відповісти
То у мене під оком взагалі не синяк, просто не виспався. )))
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05.03.2026 19:26 Відповісти
 
 