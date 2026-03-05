Іран скоїв теракт проти Азербайджану. Але Баку не братиме участі в операції проти Тегерану, - Алієв
Президент Ільхам Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан.
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті лідера Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні Іраном було скоєно терористичний акт проти території Азербайджану, проти держави Азербайджан. ... Азербайджанська сторона повинна отримати пояснення від іранських посадовців, мають бути вибачення, а ті, хто скоїв цей терористичний акт, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив він під час засідання Ради Безпеки.
Алієв зазначив, що це не вперше Іран здійснює теракти проти Азербайджану.
"Ми всі добре пам'ятаємо, що деякий час тому посольство Азербайджану в Тегерані стало об'єктом терористичного акту", - сказав лідер.
Президент зазначив, що Збройним силам Азербайджану було доручено підготувати та вжити заходів у відповідь.
"Наші Збройні сили - Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та решта всіх сил спеціального призначення - приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції", - зазначив він.
"Азербайджан не брав і не братиме участі в операціях проти Ірану ні тоді, ні цього разу. Бо це наша позиція. Ми не зацікавлені в проведенні будь-яких операцій проти наших сусідніх країн, і наша політика цього не дозволяє. Ми захищаємо і захищали нашу територіальну цілісність", - сказав Алієв.
Президент додав, що посла Ірану в Азербайджані викликали до Міністерства закордонних справ, буде оголошено ноту протесту та вжито інших дипломатичних заходів. Були дані відповідні вказівки щодо кордону.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
- 5 березня іранські БпЛА атакували Азербайджан.
- Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.
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Но голова в песке и там тихо биться, но жопа то наверху!!!!!
Подивіться заради цікавості скільки країн вступили в війну з нацистською Німеччиною в останні місяці війни і є офіційними переможцями нацизму