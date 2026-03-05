Іран скоїв теракт проти Азербайджану. Але Баку не братиме участі в операції проти Тегерану, - Алієв

Президент Ільхам Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті лідера Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні Іраном було скоєно терористичний акт проти території Азербайджану, проти держави Азербайджан. ... Азербайджанська сторона повинна отримати пояснення від іранських посадовців, мають бути вибачення, а ті, хто скоїв цей терористичний акт, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив він під час засідання Ради Безпеки.

Алієв зазначив, що це не вперше Іран здійснює теракти проти Азербайджану.

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"Ми всі добре пам'ятаємо, що деякий час тому посольство Азербайджану в Тегерані стало об'єктом терористичного акту", - сказав лідер.

Президент зазначив, що Збройним силам Азербайджану було доручено підготувати та вжити заходів у відповідь.

"Наші Збройні сили - Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та решта всіх сил спеціального призначення - приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції", - зазначив він.

"Азербайджан не брав і не братиме участі в операціях проти Ірану ні тоді, ні цього разу. Бо це наша позиція. Ми не зацікавлені в проведенні будь-яких операцій проти наших сусідніх країн, і наша політика цього не дозволяє. Ми захищаємо і захищали нашу територіальну цілісність", - сказав Алієв.

Президент додав, що посла Ірану в Азербайджані викликали до Міністерства закордонних справ, буде оголошено ноту протесту та вжито інших дипломатичних заходів. Були дані відповідні вказівки щодо кордону.

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