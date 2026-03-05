Міноборони Азербайджану щодо атаки Ірану на аеропорт: Ці акти агресії не залишаться без відповіді

Міністерство оборони Азербайджану засудило атаки Ірану на аеропорт Нахічевань і повідомило, що вивчає параметри БпЛА та обставини атаки, а також готує заходи у відповідь.

Про це йдеться на сайті Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Азербайджан вивчає технічні параметри БпЛА

"5 березня збройні сили Ісламської Республіки Іран здійснили з території Ірану атаки безпілотними літальними апаратами на міжнародний аеропорт Нахічевань та інші об'єкти цивільної інфраструктури в Нахічеванській Автономній Республіці Азербайджанської Республіки. Технічні параметри безпілотних літальних апаратів та подробиці цих атак розслідуються", - йдеться в повідомленні.

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Відповідальність – на Ірані

Наголошується, що Міністерство оборони Азербайджану рішуче засуджує атаки збройних сил Ірану на цивільну інфраструктуру на їхній території без будь-якої військової необхідності.

"Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Ісламській Республіці Іран", - додали в міністерстві.

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Міноборони готує заходи у відповідь

Також у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що готують необхідні заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також для гарантування безпеки цивільного населення та цивільної інфраструктури.

"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", - наголосили в міністерстві

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Що передувало?

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