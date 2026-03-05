УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Операція США проти Ірану
2 442 21

Міноборони Азербайджану щодо атаки Ірану на аеропорт: Ці акти агресії не залишаться без відповіді

Міноборони Азербайджану про атаку Ірану на аеропорт

Міністерство оборони Азербайджану засудило атаки Ірану на аеропорт Нахічевань і повідомило, що вивчає параметри БпЛА та обставини атаки, а також готує заходи у відповідь.

Про це йдеться на сайті Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Азербайджан вивчає технічні параметри БпЛА

"5 березня збройні сили Ісламської Республіки Іран здійснили з території Ірану атаки безпілотними літальними апаратами на міжнародний аеропорт Нахічевань та інші об'єкти цивільної інфраструктури в Нахічеванській Автономній Республіці Азербайджанської Республіки. Технічні параметри безпілотних літальних апаратів та подробиці цих атак розслідуються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Іран атакував дата-центри Amazon, на Близькому Сході фіксують збої в роботі інтернету

Відповідальність – на Ірані

Наголошується, що Міністерство оборони Азербайджану рішуче засуджує атаки збройних сил Ірану на цивільну інфраструктуру на їхній території без будь-якої військової необхідності.

"Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Ісламській Республіці Іран", - додали в міністерстві.

Також читайте: Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю, - Зеленський

Міноборони готує заходи у відповідь

Також у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що готують необхідні заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також для гарантування безпеки цивільного населення та цивільної інфраструктури.

"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", - наголосили в міністерстві

Читайте: У США розраховують, що операція проти Ірану триватиме до вересня, - Politico

Що передувало?

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Азербайджан (901) аеропорт (1863) Іран (3483)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Посольство Ірану в ПАР надіслало Посольству України повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятоллою та його поплічниками. Надіслав їм відповідь. Вважаю необхідним зробити її публічною.

«Ваша Високоповажність,
Пане Посол,

Оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятолли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.

Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів «Shahed» та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.

Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.

Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає.

З повагою,
Д-р Олександр Щерба (https://www.facebook.com/share/p/18GUNCnzit/)
Посол»
показати весь коментар
05.03.2026 13:44 Відповісти
+6
А бігало тут одне тіло, "ШІ, ШІ!" кричало.
Вже тепер не тільки МЗС, а і МО у "фейк" повірило.
показати весь коментар
05.03.2026 13:41 Відповісти
+5
Абсолютно незрозуміло, навіщо їм знадобилося атакувати Азербайджан. Сподіваюся Алієв не пі*дабол і відповість як слід.
показати весь коментар
05.03.2026 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мочите 3,14дорів в рушниках тім більш що під час вашой війни з Арменією тегеранськи свиноїди були на боці ЕЄрівану.
показати весь коментар
05.03.2026 13:40 Відповісти
А бігало тут одне тіло, "ШІ, ШІ!" кричало.
Вже тепер не тільки МЗС, а і МО у "фейк" повірило.
показати весь коментар
05.03.2026 13:41 Відповісти
Можливо те тіло вхопило ротовірус вот і бігає.
показати весь коментар
05.03.2026 14:02 Відповісти
Вже не бігає, вилікували.
показати весь коментар
05.03.2026 14:03 Відповісти
А він був смішний
показати весь коментар
05.03.2026 14:28 Відповісти
Це вказує на розвал ірану і об'єднання Азербайджану .
показати весь коментар
05.03.2026 13:43 Відповісти
Може вийде підняти на повстання азербайджанців Ірану,яких жорстоко гнобить місцева хунта
показати весь коментар
05.03.2026 14:32 Відповісти
Нехай їм допоможе у цьому Всевишній Аллах.
показати весь коментар
05.03.2026 14:39 Відповісти
Посольство Ірану в ПАР надіслало Посольству України повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятоллою та його поплічниками. Надіслав їм відповідь. Вважаю необхідним зробити її публічною.

«Ваша Високоповажність,
Пане Посол,

Оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятолли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.

Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів «Shahed» та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.

Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.

Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає.

З повагою,
Д-р Олександр Щерба (https://www.facebook.com/share/p/18GUNCnzit/)
Посол»
показати весь коментар
05.03.2026 13:44 Відповісти
Такого дипломатичного посила на йух я ще не зустрічав
показати весь коментар
05.03.2026 14:49 Відповісти
Так в тому й професійна дипломатія!
показати весь коментар
05.03.2026 15:21 Відповісти
Було б добре шоб була відповідь - а якшо Іран ше раз втулить - тоді й турки можуть підпрягтися
показати весь коментар
05.03.2026 13:47 Відповісти
Ще не вечір, аятоли ще й по туркам вріжуть ... здуру 🤔
показати весь коментар
05.03.2026 13:57 Відповісти
@ (в перекладі):
"Пентагон попередньо оцінює витрати США на військову операцію проти Ірану приблизно $1 млрд. на день (!), заявили в Конгресі США.
В операції задіяно 50 тис. військовослужбовців, 200 винищувачів, дві авіаносні ударні групи та стратегічні бомбардувальники."
показати весь коментар
05.03.2026 13:49 Відповісти
Дєдушка Пйонтковскі спрогнозував сметь Хомейнего.
І прогнозував, що Азери і турки будуть ділити Іран
показати весь коментар
05.03.2026 13:51 Відповісти
Привід для вторгнення вже є. Куй залізо поки гаряче.
показати весь коментар
05.03.2026 14:03 Відповісти
85 років діду...
показати весь коментар
05.03.2026 14:32 Відповісти
Абсолютно незрозуміло, навіщо їм знадобилося атакувати Азербайджан. Сподіваюся Алієв не пі*дабол і відповість як слід.
показати весь коментар
05.03.2026 13:56 Відповісти
Алієв, недостаньо висловив жалобу, з приводу смерті головного чалманосця...
показати весь коментар
05.03.2026 14:18 Відповісти
Можливо, що чим більша каша в цьому регіоні, тим комфортніше потім ховати кінці...Не така й нова формула.
Це ж не по Турції, типу, та й взагалі - випадково….
Така собі форма самозахисту - типу всі в регвонв проти нас, а ми жертва...
Тварини під понтом ісламу
показати весь коментар
05.03.2026 14:21 Відповісти
А кремль дозволить відповісти?? Отож...
показати весь коментар
05.03.2026 14:55 Відповісти
 
 