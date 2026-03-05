Міноборони Азербайджану щодо атаки Ірану на аеропорт: Ці акти агресії не залишаться без відповіді
Міністерство оборони Азербайджану засудило атаки Ірану на аеропорт Нахічевань і повідомило, що вивчає параметри БпЛА та обставини атаки, а також готує заходи у відповідь.
Про це йдеться на сайті Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Азербайджан вивчає технічні параметри БпЛА
"5 березня збройні сили Ісламської Республіки Іран здійснили з території Ірану атаки безпілотними літальними апаратами на міжнародний аеропорт Нахічевань та інші об'єкти цивільної інфраструктури в Нахічеванській Автономній Республіці Азербайджанської Республіки. Технічні параметри безпілотних літальних апаратів та подробиці цих атак розслідуються", - йдеться в повідомленні.
Відповідальність – на Ірані
Наголошується, що Міністерство оборони Азербайджану рішуче засуджує атаки збройних сил Ірану на цивільну інфраструктуру на їхній території без будь-якої військової необхідності.
"Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Ісламській Республіці Іран", - додали в міністерстві.
Міноборони готує заходи у відповідь
Також у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що готують необхідні заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також для гарантування безпеки цивільного населення та цивільної інфраструктури.
"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", - наголосили в міністерстві
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
- 5 березня іранські БпЛА атакували Азербайджан.
- Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Вже тепер не тільки МЗС, а і МО у "фейк" повірило.
«Ваша Високоповажність,
Пане Посол,
Оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятолли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів «Shahed» та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає.
З повагою,
Д-р Олександр Щерба (https://www.facebook.com/share/p/18GUNCnzit/)
Посол»
"Пентагон попередньо оцінює витрати США на військову операцію проти Ірану приблизно $1 млрд. на день (!), заявили в Конгресі США.
В операції задіяно 50 тис. військовослужбовців, 200 винищувачів, дві авіаносні ударні групи та стратегічні бомбардувальники."
І прогнозував, що Азери і турки будуть ділити Іран
Це ж не по Турції, типу, та й взагалі - випадково….
Така собі форма самозахисту - типу всі в регвонв проти нас, а ми жертва...
Тварини під понтом ісламу