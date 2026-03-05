Минобороны Азербайджана по поводу атаки Ирана на аэропорт: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Министерство обороны Азербайджана осудило атаки Ирана на аэропорт Нахичевань и сообщило, что изучает параметры БПЛА и обстоятельства атаки, а также готовит ответные меры.

Об этом говорится на сайте Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Азербайджан изучает технические параметры БПЛА

"5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран осуществили с территории Ирана атаки беспилотными летательными аппаратами на международный аэропорт Нахичевань и другие объекты гражданской инфраструктуры в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики. Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и подробности этих атак расследуются", - говорится в сообщении.

Ответственность – на Иране

Отмечается, что Министерство обороны Азербайджана решительно осуждает атаки вооруженных сил Ирана на гражданскую инфраструктуру на их территории без какой-либо военной необходимости.

"Полная ответственность за этот инцидент лежит на Исламской Республике Иран", - добавили в министерстве.

Минобороны готовит ответные меры

Также в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что готовят необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

"Эти акты агрессии не останутся без ответа", - подчеркнули в министерстве

Что предшествовало?

Удары по Ирану