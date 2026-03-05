Минобороны Азербайджана по поводу атаки Ирана на аэропорт: Эти акты агрессии не останутся без ответа
Министерство обороны Азербайджана осудило атаки Ирана на аэропорт Нахичевань и сообщило, что изучает параметры БПЛА и обстоятельства атаки, а также готовит ответные меры.
Об этом говорится на сайте Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.
Азербайджан изучает технические параметры БПЛА
"5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран осуществили с территории Ирана атаки беспилотными летательными аппаратами на международный аэропорт Нахичевань и другие объекты гражданской инфраструктуры в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики. Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и подробности этих атак расследуются", - говорится в сообщении.
Ответственность – на Иране
Отмечается, что Министерство обороны Азербайджана решительно осуждает атаки вооруженных сил Ирана на гражданскую инфраструктуру на их территории без какой-либо военной необходимости.
"Полная ответственность за этот инцидент лежит на Исламской Республике Иран", - добавили в министерстве.
Минобороны готовит ответные меры
Также в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что готовят необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
"Эти акты агрессии не останутся без ответа", - подчеркнули в министерстве
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном.
- 5 марта иранские БПЛА атаковали Азербайджан.
- Азербайджан сообщил, что в результате атаки иранских БПЛА было повреждено здание аэропорта и ранены два гражданских.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Вже тепер не тільки МЗС, а і МО у "фейк" повірило.
«Ваша Високоповажність,
Пане Посол,
Оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятолли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів «Shahed» та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає.
З повагою,
Д-р Олександр Щерба (https://www.facebook.com/share/p/18GUNCnzit/)
Посол»
"Пентагон попередньо оцінює витрати США на військову операцію проти Ірану приблизно $1 млрд. на день (!), заявили в Конгресі США.
В операції задіяно 50 тис. військовослужбовців, 200 винищувачів, дві авіаносні ударні групи та стратегічні бомбардувальники."
І прогнозував, що Азери і турки будуть ділити Іран