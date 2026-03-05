Иран совершил теракт против Азербайджана. Но Баку не будет участвовать в операции против Тегерана, - Алиев

Президент Ильхам Алиев прокомментировал атаку иранского дрона на Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте лидера Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сегодня Ираном был совершен террористический акт против территории Азербайджана, против государства Азербайджан. ... Азербайджанская сторона должна получить объяснения от иранских чиновников, должны быть извинения, а те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул он во время заседания Совета Безопасности.

Алиев отметил, что это не первый раз, когда Иран совершает теракты против Азербайджана.

"Мы все хорошо помним, что некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране стало объектом террористического акта", - сказал лидер.

Президент отметил, что Вооруженным силам Азербайджана было поручено подготовить и принять ответные меры.

"Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба и остальные все силы специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции", - отметил он.

"Азербайджан не принимал и не будет принимать участия в операциях против Ирана ни тогда, ни в этот раз. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против наших соседних стран, и наша политика этого не позволяет. Мы защищаем и защищали нашу территориальную целостность", - сказал Алиев.

Президент добавил, что посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел, будет объявлена нота протеста и приняты другие дипломатические меры. Были даны соответствующие указания по пограничным вопросам.

Что предшествовало?

