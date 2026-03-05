РУС
Новости Удары США по Ирану
Иран совершил теракт против Азербайджана. Но Баку не будет участвовать в операции против Тегерана, - Алиев

Алиев прокомментировал атаку иранского дрона на Азербайджан

Президент Ильхам Алиев прокомментировал атаку иранского дрона на Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте лидера Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сегодня Ираном был совершен террористический акт против территории Азербайджана, против государства Азербайджан. ... Азербайджанская сторона должна получить объяснения от иранских чиновников, должны быть извинения, а те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул он во время заседания Совета Безопасности.

Алиев отметил, что это не первый раз, когда Иран совершает теракты против Азербайджана.

"Мы все хорошо помним, что некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране стало объектом террористического акта", - сказал лидер.

Президент отметил, что Вооруженным силам Азербайджана было поручено подготовить и принять ответные меры.

"Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба и остальные все силы специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции", - отметил он.

"Азербайджан не принимал и не будет принимать участия в операциях против Ирана ни тогда, ни в этот раз. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против наших соседних стран, и наша политика этого не позволяет. Мы защищаем и защищали нашу территориальную целостность", - сказал Алиев.

Президент добавил, что посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел, будет объявлена нота протеста и приняты другие дипломатические меры. Были даны соответствующие указания по пограничным вопросам.

Что предшествовало?

Азербайджан (117) Алиев Ильхам (31) Иран (901)
+7
Знову засцяв?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:31 Ответить
+3
"...поки що."
показать весь комментарий
05.03.2026 14:32 Ответить
+3
🤡 «Іх там нет». Версія Іран: «ми не несемо відповідальності за дрон, запущений у бік Азербайджану. Це зробив Ізраїль» - заявив іранський Генштаб

В кращих традиціях методичок Кремля.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:36 Ответить
Знову засцяв?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:31 Ответить
"...поки що."
показать весь комментарий
05.03.2026 14:32 Ответить
Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном
показать весь комментарий
05.03.2026 14:54 Ответить
Алиев собака Израиля женского рода…
показать весь комментарий
05.03.2026 15:17 Ответить
Позиция четкая, но если будет прилетать еще, то может и измениться.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:35 Ответить
Правда в том что большинство режимов держится на соплях. Будь то монархии Залива или Азербайджан. И для них любая нестабильность это угроза местной власти. Только если этой угрозы не будет - они могут начать что делать.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:35 Ответить
скоріш за все росія вдарила по Азербайджану цими дронами, а не іран. лише росії це вигідно. і зовсім нескладно запустити шахєди з акваторії Каспійського моря транзитом черех північний іран
показать весь комментарий
05.03.2026 14:36 Ответить
є фото дрона , це іранський дрон
показать весь комментарий
05.03.2026 14:38 Ответить
контейнерні дрони араш і у русні є на озброєнні, так як їх відрізнити можна? .
показать весь комментарий
05.03.2026 14:58 Ответить
🤡 «Іх там нет». Версія Іран: «ми не несемо відповідальності за дрон, запущений у бік Азербайджану. Це зробив Ізраїль» - заявив іранський Генштаб

В кращих традиціях методичок Кремля.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:36 Ответить
"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", - наголосили в міністерстві Оборони Азербайджану"

Потужна відповідь
показать весь комментарий
05.03.2026 14:36 Ответить
І ніби - так і ніби - ні ? Позиція полягає в тому , що її немає !
показать весь комментарий
05.03.2026 14:38 Ответить
Позиция страуса.
Но голова в песке и там тихо биться, но жопа то наверху!!!!!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:38 Ответить
Але війська до кордону стягнули. Готові до поділу великого куша. Трамп не підведи.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:40 Ответить
пара провінцій ніколи не завадить, тим більше там азербайджанці живуть.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:53 Ответить
Тим, кого атакував іран, потрібно створити коаліцію «сміливо стурбованих»!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:47 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 14:49 Ответить
Як каже Лавров - "це не наш метод"....Нічого не можуть без команди расєї...хоча пихтять
показать весь комментарий
05.03.2026 14:49 Ответить
Азери притихли як їх літак эрэфи збили і потім в москве ринки прошерстили і особливо буйних депортували або закрили
показать весь комментарий
05.03.2026 14:49 Ответить
Там зараз і без Азербайджану є кому навалювати чалмоголовим. Цілком логічно трохи почекати і подивитися як там все піде. Якшо сильно захочеться, то казус белі для нападу вже є.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:52 Ответить
треба бути готовим, ділити шкуру Лева. інакше не дістанеться
показать весь комментарий
05.03.2026 14:55 Ответить
Может одна из операций и называется "Рев Льва").
показать весь комментарий
05.03.2026 15:01 Ответить
*поэтому
показать весь комментарий
05.03.2026 15:02 Ответить
ТАК ДАВАЙТЕ ОБСЦЫЕАТЬ АЗЕРОВ !?)
показать весь комментарий
05.03.2026 14:57 Ответить
ГНАТЬ С УКРАИНЫ АЗЕРОВ, ТУРКОВ И Т.П. !!!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:58 Ответить
ЭТО 100 % ЛУЧШЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ !!!
показать весь комментарий
05.03.2026 14:59 Ответить
БАЗАР И ЧАЙХАНА НАМ НЕ НУЖНА !!!
показать весь комментарий
05.03.2026 15:00 Ответить
Алієв тєрпіла. Чмо.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:14 Ответить
 
 