Азербайджан заявив, що запобіг спробам Ірану вчинити теракти: цілями були нафтопровід, посольство та синагога

В Азербайджані заявили, що викрили та запобігли спробам Корпусу вартових ісламської революції здійснити серію терористичних провокацій на території країни та зібрати розвіддані.

Про це заявила Служба держбезпеки Азербайджану, повідомляє АЗЕРТАДЖ, інформує Цензор.НЕТ.

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Зірвано плани КВІР

Згідно із заявою, "з метою створення паніки та завдання удару по міжнародному авторитету Азербайджану" цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один з лідерів єврейської релігійної спільноти, синагога Ашкеназі.

Повідомляється, що до країни нібито ввезли три вибухових пристрої, які вже знешкодили та запобігли передачі іншій особі.

Слідство встановило, що до ввезення вибухівки причетні іранці Рустамзаді Бехнам Сахібалі та Занкіан Ясер Рахім, які діяли за попередньою змовою з Гулієвим Тарханом Тарланом оглу.

Також правоохоронці виявили контейнер, в якому знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4, призначеної для підриву об'єктів, зокрема бетонних споруд.

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Що передувало?

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