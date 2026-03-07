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Новини
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Азербайджан заявив, що запобіг спробам Ірану вчинити теракти: цілями були нафтопровід, посольство та синагога

Спецслужби Азербайджану нейтралізували іранську терористичну мережу

В Азербайджані заявили, що викрили та запобігли спробам Корпусу вартових ісламської революції здійснити серію терористичних провокацій на території країни та зібрати розвіддані.

Про це заявила Служба держбезпеки Азербайджану, повідомляє АЗЕРТАДЖ, інформує Цензор.НЕТ.

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Зірвано плани КВІР

Згідно із заявою, "з метою створення паніки та завдання удару по міжнародному авторитету Азербайджану" цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один з лідерів єврейської релігійної спільноти, синагога Ашкеназі.

Повідомляється, що до країни нібито ввезли три вибухових пристрої, які вже знешкодили та запобігли передачі іншій особі.

Слідство встановило, що до ввезення вибухівки причетні іранці Рустамзаді Бехнам Сахібалі та Занкіан Ясер Рахім, які діяли за попередньою змовою з Гулієвим Тарханом Тарланом оглу.

Також правоохоронці виявили контейнер, в якому знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4, призначеної для підриву об'єктів, зокрема бетонних споруд.

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Що передувало?

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Автор: 

Азербайджан (901) вибухівка (510) Іран (3490) теракт (1169)
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Топ коментарі
+9
Поки ***** не відправлять до пращурів миру на планеті не варто чекати.
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07.03.2026 06:48 Відповісти
+7
чого добиваються аятоли ?
розчленування Ірану ?
Азербайджанці в Ірані є найбільшою етнічною меншиною країни, яка, за різними оцінками, становить від 15% до 40% загального населення. Їхня чисельність в Ірані (понад 15-20 мільйонів осіб) значно перевищує кількість азербайджанців у самій Республіці Азербайджан.

.
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07.03.2026 01:21 Відповісти
+7
задача -хаос та економічні проблеми для всього світу через нестачу та дорожчання енергоносіїв.
Кількість ні до чого, якщо немає мети, організації, притомного головування
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07.03.2026 01:44 Відповісти
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чого добиваються аятоли ?
розчленування Ірану ?
Азербайджанці в Ірані є найбільшою етнічною меншиною країни, яка, за різними оцінками, становить від 15% до 40% загального населення. Їхня чисельність в Ірані (понад 15-20 мільйонів осіб) значно перевищує кількість азербайджанців у самій Республіці Азербайджан.

.
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07.03.2026 01:21 Відповісти
Там схоже повністю втрачений контроль над арміею.
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07.03.2026 01:37 Відповісти
задача -хаос та економічні проблеми для всього світу через нестачу та дорожчання енергоносіїв.
Кількість ні до чого, якщо немає мети, організації, притомного головування
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07.03.2026 01:44 Відповісти
Можливо все придумує сам Алієв, щоб сподобатися Трампу.
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07.03.2026 09:25 Відповісти
Тобто,він сам і аеропорт у Нахічевані обстріляв дронами? Милий біженцю,перебування в Латвії надто погано відбилося на вашій психіці....
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07.03.2026 09:36 Відповісти
та рудий щє тільки не почав, як і ***** - обдва щє тільки не почяли...
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07.03.2026 01:28 Відповісти
мапу показати?
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07.03.2026 01:29 Відповісти
Поки ***** не відправлять до пращурів миру на планеті не варто чекати.
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07.03.2026 06:48 Відповісти
Вгадайте - кому це все вигідно!
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07.03.2026 09:45 Відповісти
Зєлє.
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07.03.2026 10:38 Відповісти
 
 