Азербайджан заявив, що запобіг спробам Ірану вчинити теракти: цілями були нафтопровід, посольство та синагога
В Азербайджані заявили, що викрили та запобігли спробам Корпусу вартових ісламської революції здійснити серію терористичних провокацій на території країни та зібрати розвіддані.
Про це заявила Служба держбезпеки Азербайджану, повідомляє АЗЕРТАДЖ, інформує Цензор.НЕТ.
Зірвано плани КВІР
Згідно із заявою, "з метою створення паніки та завдання удару по міжнародному авторитету Азербайджану" цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один з лідерів єврейської релігійної спільноти, синагога Ашкеназі.
Повідомляється, що до країни нібито ввезли три вибухових пристрої, які вже знешкодили та запобігли передачі іншій особі.
Слідство встановило, що до ввезення вибухівки причетні іранці Рустамзаді Бехнам Сахібалі та Занкіан Ясер Рахім, які діяли за попередньою змовою з Гулієвим Тарханом Тарланом оглу.
Також правоохоронці виявили контейнер, в якому знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4, призначеної для підриву об'єктів, зокрема бетонних споруд.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан стягує війська та ППО до кордону з Іраном.
- 5 березня іранські БпЛА атакували Азербайджан.
- Азербайджан повідомив, що внаслідок атаки іранських БпЛА було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних.
- Президент Ільхам Алієв прокоментував атаку іранського дрона на Азербайджан, заявивши, що Тегеран скоїв терористичний акт.
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розчленування Ірану ?
Азербайджанці в Ірані є найбільшою етнічною меншиною країни, яка, за різними оцінками, становить від 15% до 40% загального населення. Їхня чисельність в Ірані (понад 15-20 мільйонів осіб) значно перевищує кількість азербайджанців у самій Республіці Азербайджан.
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Кількість ні до чого, якщо немає мети, організації, притомного головування