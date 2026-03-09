Иран отрицает причастность к атаке на аэропорт в Азербайджане

В Иране заявили, что страна не имеет никакого отношения к атаке на аэропорт в Нахчиване в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Азертадж", об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время телефонного разговора по инициативе иранской стороны в воскресенье, 8 марта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Инцидент с авиаударом по Нахчиване не имеет никакого отношения к Ирану... Происшествие будет расследоваться", - заявил Пезешкиан.

В свою очередь Алиев подчеркнул важность тщательного расследования инцидента в Нахчиване.

Читайте также: Минобороны Азербайджана об атаке Ирана на аэропорт: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Что предшествовало?

Читайте также: Азербайджан заявил, что предотвратил попытки Ирана совершить теракты: целями были нефтепровод, посольство и синагога