Иран отрицает причастность к атаке на аэропорт в Азербайджане

Иран о ударе по аэропорту в Азербайджане

В Иране заявили, что страна не имеет никакого отношения к атаке на аэропорт в Нахчиване в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Азертадж", об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время телефонного разговора по инициативе иранской стороны в воскресенье, 8 марта.

Что известно

"Инцидент с авиаударом по Нахчиване не имеет никакого отношения к Ирану... Происшествие будет расследоваться", - заявил Пезешкиан.

В свою очередь Алиев подчеркнул важность тщательного расследования инцидента в Нахчиване.

Читайте также: Минобороны Азербайджана об атаке Ирана на аэропорт: Эти акты агрессии не останутся без ответа

Что предшествовало?

Читайте также: Азербайджан заявил, что предотвратил попытки Ирана совершить теракты: целями были нефтепровод, посольство и синагога

Удар двумя дронами "Араш-2" значит работа Израиля. Все могут, все знают и всем такое внушают. Да еще по своему союзнику Азербайджану.
09.03.2026 15:12 Ответить
В свое время Иран отрицал и сбитие украинского гражданского самолета.
Пока не приперли.
Так будет и здесь.
Неужели их Пророк разрешает так врать?
09.03.2026 15:12 Ответить
Ну якщо це раптом не Іран, то комусь знадобилась його теріторія для додаткових ударів по Ірану. Цікаво хто б це міг бути? 🤔
09.03.2026 15:13 Ответить
Класична схема, яку опанували всі терористи: «а нас там нєт»!
09.03.2026 15:17 Ответить
ну да. вони коли в 20-му році збили наш Боінг теж спочатку відхрещувались
09.03.2026 15:34 Ответить
Іран заперечує причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані

Це ж Україна - спитайте т. Пу той не дасть збрехати... Або самого Трампа... Зеленський ненавидить Путіна і тому напав на Азербайджан.,
09.03.2026 15:39 Ответить
опять Зінка?
09.03.2026 15:45 Ответить
Мочіть бородатих ослотрахів в сортірі, нашо їх казки слухати.
09.03.2026 15:47 Ответить
@ (в перекладі, https://x.com/i/status/2030936971846041649 відео):
Внаслідок удару ВПС Ізраїлю по "Русскому культурному центру" в Лівані його було повністю зруйновано.
09.03.2026 16:07 Ответить
Про кацапів всі забули.
09.03.2026 16:41 Ответить
 
 