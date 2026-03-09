Иран отрицает причастность к атаке на аэропорт в Азербайджане
В Иране заявили, что страна не имеет никакого отношения к атаке на аэропорт в Нахчиване в Азербайджане.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Азертадж", об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время телефонного разговора по инициативе иранской стороны в воскресенье, 8 марта.
Что известно
"Инцидент с авиаударом по Нахчиване не имеет никакого отношения к Ирану... Происшествие будет расследоваться", - заявил Пезешкиан.
В свою очередь Алиев подчеркнул важность тщательного расследования инцидента в Нахчиване.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном.
- 5 марта иранские БПЛА атаковали Азербайджан.
- Азербайджан сообщил, что в результате атаки иранских БПЛА было повреждено здание аэропорта и ранены два гражданских.
- Президент Ильхам Алиев прокомментировал атаку иранского дрона на Азербайджан, заявив, что Тегеран совершил террористический акт.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пока не приперли.
Так будет и здесь.
Неужели их Пророк разрешает так врать?
Це ж Україна - спитайте т. Пу той не дасть збрехати... Або самого Трампа... Зеленський ненавидить Путіна і тому напав на Азербайджан.,
Внаслідок удару ВПС Ізраїлю по "Русскому культурному центру" в Лівані його було повністю зруйновано.