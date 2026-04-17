РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости Шпионство Рф в ЕС
1 957 5

В Польше задержали военного терробороны по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержали военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Командования Сил территориальной обороны Польши в сети X.

Информацию о задержании подтвердила окружная прокуратура в Познани. После получения сообщения командир 12-й Великопольской бригады территориальной обороны принял решение немедленно отстранить военного от службы.

Детали задержания и подозрения

По данным следствия, подозреваемый - военный из Познани, которого задержали в конце марта сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.

Следователи считают, что мужчина мог действовать в интересах иностранной спецслужбы в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. При этом в ряды территориальной обороны он официально вступил только в марте 2024 года. До этого проходил добровольную базовую военную службу.

Известно, что военный имел базовый допуск к конфиденциальной информации. В то же время он не привлекался к охране государственной границы и не выполнял задач, связанных с безопасностью государства.

"После получения информации было принято решение о немедленном отстранении военнослужащего от службы", - отметил представитель Командования Сил территориальной обороны.

Реакция и риски для безопасности

По информации следствия, подозреваемый публично высказывал пророссийские и антизападные взгляды, в частности в социальных сетях. Также он участвовал в мероприятиях радикальных движений.

Эксперты по безопасности обращают внимание, что этот случай может свидетельствовать о рисках проникновения в подразделения территориальной обороны, которые в значительной степени формируются из гражданских лиц.

Суд пока не избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура уже обжаловала это решение и настаивает на аресте подозреваемого.

Расследование продолжается.

Автор: 

Польша (8981) россия (97185) шпионаж (1473)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В польщі активно виступала група 'русский стяг'
Там таких і вербують
показать весь комментарий
17.04.2026 04:02 Ответить
ці тварини приїжджають з росії
беруть собі іноземні прізвища і вже ніби поляки, і вже ніби німці,
і вже ніби чехи чи болгари.
і вже міріють про расіяпріді.
Країна походження мігрантів має значення
Європа дочекається, якщо не введе
в цьому жорсткий контроль і недопуск росіян.
показать весь комментарий
17.04.2026 06:36 Ответить
Та не тільки з раісі, з лугандонії теж в Європу ********* руцкава міра понаїджало, паспорт український і перевіроку таким уйобкам ніхто не проводить, працював з кількома такими
показать весь комментарий
17.04.2026 07:00 Ответить
повністю підтримую вашу думку
Я на початку їхнього біженства це все помітила
І писала скрізь, починаючи з Ратхауза, закінчуючи Шутцміністерством(назву змінено)
прийміть мою допомогу,
там українців всього- 10% серед біженців
Їм це нецікаво
А мені платити величезні податки, особливо на цих виродків,
що й привели війну в Україну,
а може і брали участь на стороні росії
теж нецікаво і навіть гидко.
показать весь комментарий
17.04.2026 07:34 Ответить
 
 