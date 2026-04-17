В Польше задержали военного терробороны по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержали военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Командования Сил территориальной обороны Польши в сети X.

Информацию о задержании подтвердила окружная прокуратура в Познани. После получения сообщения командир 12-й Великопольской бригады территориальной обороны принял решение немедленно отстранить военного от службы.

Детали задержания и подозрения

По данным следствия, подозреваемый - военный из Познани, которого задержали в конце марта сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.

Следователи считают, что мужчина мог действовать в интересах иностранной спецслужбы в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. При этом в ряды территориальной обороны он официально вступил только в марте 2024 года. До этого проходил добровольную базовую военную службу.

Известно, что военный имел базовый допуск к конфиденциальной информации. В то же время он не привлекался к охране государственной границы и не выполнял задач, связанных с безопасностью государства.

"После получения информации было принято решение о немедленном отстранении военнослужащего от службы", - отметил представитель Командования Сил территориальной обороны.

Реакция и риски для безопасности

По информации следствия, подозреваемый публично высказывал пророссийские и антизападные взгляды, в частности в социальных сетях. Также он участвовал в мероприятиях радикальных движений.

Эксперты по безопасности обращают внимание, что этот случай может свидетельствовать о рисках проникновения в подразделения территориальной обороны, которые в значительной степени формируются из гражданских лиц.

Суд пока не избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура уже обжаловала это решение и настаивает на аресте подозреваемого.

Расследование продолжается.

