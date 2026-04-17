В Польше задержали военного терробороны по подозрению в шпионаже в пользу РФ
В Польше задержали военнослужащего Сил территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Командования Сил территориальной обороны Польши в сети X.
Информацию о задержании подтвердила окружная прокуратура в Познани. После получения сообщения командир 12-й Великопольской бригады территориальной обороны принял решение немедленно отстранить военного от службы.
Детали задержания и подозрения
По данным следствия, подозреваемый - военный из Познани, которого задержали в конце марта сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.
Следователи считают, что мужчина мог действовать в интересах иностранной спецслужбы в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. При этом в ряды территориальной обороны он официально вступил только в марте 2024 года. До этого проходил добровольную базовую военную службу.
Известно, что военный имел базовый допуск к конфиденциальной информации. В то же время он не привлекался к охране государственной границы и не выполнял задач, связанных с безопасностью государства.
"После получения информации было принято решение о немедленном отстранении военнослужащего от службы", - отметил представитель Командования Сил территориальной обороны.
Реакция и риски для безопасности
По информации следствия, подозреваемый публично высказывал пророссийские и антизападные взгляды, в частности в социальных сетях. Также он участвовал в мероприятиях радикальных движений.
Эксперты по безопасности обращают внимание, что этот случай может свидетельствовать о рисках проникновения в подразделения территориальной обороны, которые в значительной степени формируются из гражданских лиц.
Суд пока не избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура уже обжаловала это решение и настаивает на аресте подозреваемого.
Расследование продолжается.
Там таких і вербують
беруть собі іноземні прізвища і вже ніби поляки, і вже ніби німці,
і вже ніби чехи чи болгари.
і вже міріють про расіяпріді.
Країна походження мігрантів має значення
Європа дочекається, якщо не введе
в цьому жорсткий контроль і недопуск росіян.
Я на початку їхнього біженства це все помітила
І писала скрізь, починаючи з Ратхауза, закінчуючи Шутцміністерством(назву змінено)
прийміть мою допомогу,
там українців всього- 10% серед біженців
Їм це нецікаво
А мені платити величезні податки, особливо на цих виродків,
що й привели війну в Україну,
а може і брали участь на стороні росії
теж нецікаво і навіть гидко.