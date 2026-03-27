Сибига призвал страны G7 усилить давление на РФ и запретить въезд россиянам, причастным к агрессии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие во Франции в сессии "Поддержка Украины" с главами МИД стран G7 (Группы семи).
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Украине
Сибига проинформировал партнеров о ситуации в Украине после самой сложной зимы в истории, дальнейшем существенном росте российских потерь на поле боя и успешных украинских операциях по возвращению под контроль территорий и нанесению дальнобойных ударов вглубь территории России.
Глава МИД подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона перехватывает около 90% целей.
"Мы вошли в фазу, когда российский зимний террор потерпел поражение, а Россия теряет более 30 тысяч оккупантов ежемесячно и больше территорий, чем захватывает", - отметил он.
По словам министра, нынешний период времени критически важен для продвижения мирных усилий. Дальнейшее ухудшение российских позиций на поле боя, ситуации в российском обществе и экономике способны заставить Москву завершить войну.
Давление на РФ
Он подчеркнул, что любые шаги по ослаблению давления на Россию являются контрпродуктивными. Украинская сторона рассчитывает, что они временны и будут быстро отменены.
По словам Сибиги, повышение цены войны для агрессора должно включать потери на поле боя и в экономике, изоляцию и привлечение к ответственности. Дополнительным сильным шагом может стать запрет российским комбатантам и членам их семей на поездки в страны "Группы семи".
Отмечается, что пакет сдерживания должен означать своевременную и достаточную поддержку - без каких-либо пауз - а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность и усиление противовоздушной обороны.
"Россия пытается ослабить санкции и извлечь выгоду из высоких цен на нефть. Путин стремится затянуть не только свою войну против Украины, но и войну на Ближнем Востоке. Со своей стороны, мы не собираемся ослаблять собственное давление - наоборот, удары вглубь России будут только усиливаться. Справедливо, чтобы война возвращалась туда, откуда пришла", - отметил глава МИД.
Поддержка Украины
Глава МИД особо подчеркнул важность дальнейшей эффективной реализации инициативы PURL, скорейшего разблокирования пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро, ясности в отношении членства Украины в Евросоюзе и четких гарантий безопасности для нашего государства - юридически обязательных, с военным присутствием союзников при поддержке США.
Кроме того, он поблагодарил страны "Группы семи" за поддержку и за то, что Украина остается в приоритете.
Отдельно Сибига отметил, что каждый акт поддержки нашего государства и усиление давления на агрессора укрепляет переговорные позиции Украины и приближает мир.
"Союзники в своих выступлениях заверили в дальнейшей поддержке Украины и необходимости сохранения и усиления давления на Россию. Страны "Группы семи" разделяют позицию о необходимости предотвратить использование Россией обострения на Ближнем Востоке в своих интересах, с целью затягивания войны.
Участники встречи подчеркнули непоколебимое трансатлантическое единство в защите евроатлантического пространства и поддержке Украины", - говорится в сообщении МИД.
