Сибіга закликав країни G7 посилити тиск на РФ та заборонити в’їзд росіянам, причетним до агресії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Франції взяв участь у сесії "Підтримка України" із очільниками МЗС держав G7 (Групи семи).

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Україні

Так, Сибіга поінформував партнерів про ситуацію в Україні після найскладнішої зими в історії, подальше суттєве зростання російських втрат на полі бою та успішні українські операції з повернення під контроль територій і нанесення далекобійних ударів вглиб території Росії.

Глава МЗС акцентував, що українська протиповітряна перехоплює близько 90% цілей.

"Ми увійшли в фазу, коли російський зимовий терор зазнав поразки, а Росія втрачає понад 30 тисяч окупантів щомісяця і більше територій, ніж захоплює", - зазначив він.

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За словами міністра, нинішній період часу критично важливий для просування мирних зусиль. Подальше погіршення російських позицій на полі бою, ситуації в російському суспільстві та економіці здатні примусити Москву до завершення війни.

Тиск на РФ

Він наголосив, що будь-які кроки щодо послаблення тиску на Росію є контрпродуктивними. Українська сторона розраховує, що вони тимчасові та будуть швидко скасовані.

За словами Сибіги, підвищення ціни війни для агресора має включати втрати на полі бою і в економіці, ізоляцію та притягнення до відповідальності. Додатковим сильним кроком може стати заборона російським комбатантам і членам їхніх родин подорожувати до країн Групи семи.

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Зазначається, що пакет стримування має означати своєчасну та достатню підтримку - без жодних пауз - а також інвестиції в українську оборонну промисловість і посилення протиповітряної оборони.

"Росія намагається послабити санкції та отримати вигоду від високих цін на нафту. Путін прагне затягнути не лише свою війну проти України, але й війну на Близькому Сході. Зі свого боку, ми не збираємося послаблювати власний тиск — навпаки, удари вглиб Росії лише посилюватимуться. Справедливо, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла", - зауважив глава МЗС.

Підтримка України

Глава МЗС особливо підкреслив важливість подальшого ефективного втілення ініціативи PURL, якнайшвидшого розблокування пакету підтримки ЄС у 90 млрд євро, ясності щодо членства України в Євросоюзі та чітких гарантій безпеки для нашої держави — юридично зобовʼязуючих, із військовою присутністю союзників за підтримки США.

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Також він подякував країнам Групи семи за підтримку і те, що Україна залишається у пріоритеті.

Окремо Сибіга зауважив, що кожен акт підтримки нашої держави та збільшення тиску на агресора посилює переговорні позиції України та наближає мир.

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"Союзники в своїх виступах запевнили у подальшій підтримці України та потребі збереження та посилення тиску на Росію. Країни Групи семи поділяють позицію щодо необхідності запобігти використанню Росією загострення на Близькому сході в своїх інтересах, задля затягування війни.

Учасники зустрічі підкреслили непохитну трансатлантичну єдність в захисті євроатлантичного простору та підтримці України", - йдеться в повідомленні МЗС.