Продовження війни для РФ стає дедалі дорожчим, а Путін опиняється під політичним тиском, - МЗС Австрії

Тиск на Росію наближається до того моменту, коли для РФ буде краще сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Санкції працюють

"Очевидно, що для Росії продовження війни стає дедалі дорожчим і пов’язане зі все більшими політичними та економічними витратами. Це означає, що ми повільно наближаємося до того моменту, якого завжди прагнули, а саме – коли для Росії буде краще сісти за стіл переговорів і знайти рішення, а не продовжувати війну", - зазначила міністерка.

Вона зауважила, що про наслідки цього тиску для Кремля засвідчив навіть військовий парад у Москві 9 травня.

"Економічно санкції працюють, Росія перебуває не в найкращому становищі, а Путін також опиняється під політичним тиском. Це було помітно під час параду в суботу – він мав зовсім інший вигляд і атмосферу, ніж у попередні роки. Путін, звичайно, виголошував свої переможні слова, але йому вже ніхто не вірив і, очевидно, він сам у це більше не вірить", - розповіла Майнль-Райзінгер.

Мирні перемовини

Водночас вона закликала зберігати обережність щодо заяв Москви про готовність до переговорів.

"Я, звісно, можу сподіватися, що це означає, що Росія нарешті серйозно готова вести переговори. В останні місяці цього не було, тому завжди потрібна обережність", - зауважила міністерка.

За словами Майнль-Райзінгер, саме Україна протягом тривалого часу демонструвала готовність до компромісів.

Також міністерка виступила за безпосередню участь ЄС у переговорах щодо завершення війни і саме ЄС, а не Росія визначатиме переговірника від себе.

"Якщо ЄС має інтереси, а ми маємо інтереси також і в питанні мирних переговорів, тоді ми повинні сидіти за столом, інакше рішення ухвалюватимуться без нас. Для цього, на мою думку, потрібна людина або команда, яку потрібно призначити. Але це вирішуватимемо ми, а не Росія", - додала вона.

