Продовження війни для РФ стає дедалі дорожчим, а Путін опиняється під політичним тиском, - МЗС Австрії

Майнль-Райзінгер про тиск на РФ

Тиск на Росію наближається до того моменту, коли для РФ буде краще сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Санкції працюють

"Очевидно, що для Росії продовження війни стає дедалі дорожчим і пов’язане зі все більшими політичними та економічними витратами. Це означає, що ми повільно наближаємося до того моменту, якого завжди прагнули, а саме – коли для Росії буде краще сісти за стіл переговорів і знайти рішення, а не продовжувати війну", - зазначила міністерка.

Вона зауважила, що про наслідки цього тиску для Кремля засвідчив навіть військовий парад у Москві 9 травня.

"Економічно санкції працюють, Росія перебуває не в найкращому становищі, а Путін також опиняється під політичним тиском. Це було помітно під час параду в суботу – він мав зовсім інший вигляд і атмосферу, ніж у попередні роки. Путін, звичайно, виголошував свої переможні слова, але йому вже ніхто не вірив і, очевидно, він сам у це більше не вірить", - розповіла Майнль-Райзінгер.

Мирні перемовини

Водночас вона закликала зберігати обережність щодо заяв Москви про готовність до переговорів.

"Я, звісно, можу сподіватися, що це означає, що Росія нарешті серйозно готова вести переговори. В останні місяці цього не було, тому завжди потрібна обережність", - зауважила міністерка.

За словами Майнль-Райзінгер, саме Україна протягом тривалого часу демонструвала готовність до компромісів.

Також міністерка виступила за безпосередню участь ЄС у переговорах щодо завершення війни і саме ЄС, а не Росія визначатиме переговірника від себе.

"Якщо ЄС має інтереси, а ми маємо інтереси також і в питанні мирних переговорів, тоді ми повинні сидіти за столом, інакше рішення ухвалюватимуться без нас. Для цього, на мою думку, потрібна людина або команда, яку потрібно призначити. Але це вирішуватимемо ми, а не Росія", - додала вона.

Автор: 

Австрія (1009) росія (69977) війна в Україні (8299)
Топ коментарі
Для чого ви публікуєте новини з 2014 року?
11.05.2026 16:12 Відповісти
Вона зауважила, що про наслідки цього тиску для Кремля засвідчив навіть військовий парад у Москві 9 травня.
А що, у 2014 році теж техніку від дронів ховали та Інтернет по всій мАцквє вирубали?
11.05.2026 16:15 Відповісти
Ні, тоді про наслідки тиску вказувало щось інше, але суть не змінилася. "Тиск - змусить до переговорів".
11.05.2026 16:19 Відповісти
Таки щось змінилось. Жодного разу ще ***** не просило президента США змусити президента України дозволити ***** проводити парад на дєнь побєдобєсія.
11.05.2026 16:23 Відповісти
Круто. Переконали.
11.05.2026 16:24 Відповісти
Деніс Войцеховський

Поряд постояв.

11.05.2026 13:35
11.05.2026 16:26 Відповісти
Коментар з теми Готуємо безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу, - Зеленський
11.05.2026 16:32 Відповісти
держись, дениска, перемога близко
11.05.2026 16:27 Відповісти
Наближується асимптотично, як русня до Запоріжжя.
11.05.2026 16:31 Відповісти
згинуть наші вороженьки, як роса на сонці
11.05.2026 16:44 Відповісти
як русня від дронів.
11.05.2026 16:48 Відповісти
Ще одна проблема, щоб ху*ло не виторгував у ЄС для себе преференцій в обмін на кусь маячню

Бо у ЄС є деякі хто готовий до рукостискання з ху*лом
11.05.2026 16:21 Відповісти
"Економічно санкції працюють, Росія перебуває не в найкращому становищі, а Путін також опиняється під політичним тиском. ... Путін, звичайно, виголошував свої переможні слова, але йому вже ніхто не вірив і, очевидно, він сам у це більше не вірить", - розповіла Майнль-Райзінгер.

Ось така зараз аналітика в Європі. Заснована на абсолютно об'єктивних даних.
11.05.2026 16:21 Відповісти
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про "цей тиск вже 5 років (а то й усі 12) ніяк не всадить РФ за стіл переговорів" - то це іпсо.
11.05.2026 16:25 Відповісти
 
 