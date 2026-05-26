Румунія закликала ЄС посилити санкції проти Росії

Румунія виступає за посилення санкційного тиску на РФ після нових ударів по Україні та запроваджує жорсткіші покарання за порушення санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На запитання про реакцію Румунії на останній масований удар Росії по Україні, Цою відповіла:

"Румунія має чітку та сильну дипломатичну відповідь на це, як і щоразу – наша позиція залишається зрозумілою, і президент також щоразу заявляв, що необхідний посилений тиск (а РФ. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій", – сказала вона.

Румунія посилює тиск на РФ

Міністерка додала, що Румунія наразі впроваджує закон щодо посилення покарання за ухилення від санкцій.

"І ми також просуваємося з нашого боку щодо Безпекового хабу орного моря, що важливо з точки зору моніторингу потенційних транспортних маршрутів для тіньового флоту", – зазначила вона.

Цою додала, що Чорне море також потребує кращого захисту від морських мін.

"Ми впроваджуємо заходи з розмінування з Болгарією, Туреччиною, і Україна також відіграє важливу роль у зусиллях з розмінування Чорного моря", – наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовження війни для РФ стає дедалі дорожчим, а Путін опиняється під політичним тиском, - МЗС Австрії