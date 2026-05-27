США не выдали визу заместителю Лаврова для участия в заседании Совбеза ООН

США не выдали визу заместителю главы МИД России Александру Алимову для участия в заседании Совбеза ООН. РФ обвинила США в нарушении соглашения о штаб-квартире ООН.

Об этом пишет Reuters.

Также, вероятно, в визе отказали министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи.

Главной темой встречи было соблюдение Устава ООН и укрепление многостороннего сотрудничества.

Постпред России при ООН Небензя заявил, что Алимова, отвечающего за вопросы, связанные с Организацией Объединенных Наций, пригласил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, это "вопиющий случай неуважения" к председательству Китая в ООН.

Ван И во время заседания заявил о необходимости "обновить" Устав ООН на фоне роста нестабильности и конфликтов, предупредив, что "гигантский корабль глобальной цивилизации плывет в опасные воды".

Что предшествовало?

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва не считает возможным заключение мирного соглашения без выполнения своих требований в отношении НАТО и будущего статуса Украины. Среди основных условий Кремля - отказ Киева от вступления в Альянс и существенная корректировка внутренней политики государства.

