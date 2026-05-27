Небензя обозначил условия Кремля для мирного соглашения с Украиной
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва не считает возможным заключение мирного соглашения без выполнения своих требований в отношении НАТО и будущего статуса Украины. Среди основных условий Кремля - отказ Киева от вступления в Альянс и существенная корректировка внутренней политики государства.
Об этом он заявил на брифинге в ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что говорит Небензя?
В частности, Москва вновь заговорила о так называемых основных причинах конфликта. Российский посол утверждает, что без их решения достичь какого-либо соглашения невозможно. Этот список требований остается неизменным с начала полномасштабного вторжения.
Василий Небензя заявил, что переговоры не начнутся до выполнения политических прихотей Кремля. Россия фактически требует капитуляции украинского государства. Дипломат агрессора прямо озвучил претензии к суверенитету Украины.
Членство Украины в НАТО - "угроза" для РФ
"Членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения", - подчеркнул он.
До речі - говорив колись, з лінгвістом. Прийшли до висновку про польські корені походження прізвища предків Небензі. У поляків є вислів: "Нєх бендзе". ("Нехай буде"). Таким прізвиськом могли нагородить, в Україні чи Білорусі, людину, яка часто вживала цей вислів... Тобто, Небензя - черговий "манкурт", як і Козак, Толочко-старший, і сотні тися їм подібних "перевертнів", які забули своє походження...
мирна угода з Україною можлива лише після відповзання Московії на кордони 2013го року, узгодження компенсацій Україні за нанесені кацапами втрати, ну, і так - по-мЄлочі, "у робочому порядку"..
Великий договір (1997 рік): 31 травня 1997 року Леонід Кучма,
Будапештський меморандум (1994 рік): Підписаний 5 грудня 1994 року Україною, Росією,
Договір між Українською Державою та РСФРР (1918 рік): 12 червня 1918 року було укладено прелімінарний мирний договір
Ризький мирний договір (1921 рік): 18 березня 1921 року Радянська Росія та УСРР.
Тим часом окремі члени НАТО та Євросоюзу хочуть впасти ниць перед ******.... І в першу чергу - Трамп зі всією своєю адміністрацією.
Для всього іншого Міжнародне право!
Для пуйла і бульби Гаага!
