Небензя обозначил условия Кремля для мирного соглашения с Украиной

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва не считает возможным заключение мирного соглашения без выполнения своих требований в отношении НАТО и будущего статуса Украины. Среди основных условий Кремля - отказ Киева от вступления в Альянс и существенная корректировка внутренней политики государства.

Об этом он заявил на брифинге в ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорит Небензя?

В частности, Москва вновь заговорила о так называемых основных причинах конфликта. Российский посол утверждает, что без их решения достичь какого-либо соглашения невозможно. Этот список требований остается неизменным с начала полномасштабного вторжения.

Василий Небензя заявил, что переговоры не начнутся до выполнения политических прихотей Кремля. Россия фактически требует капитуляции украинского государства. Дипломат агрессора прямо озвучил претензии к суверенитету Украины.

Членство Украины в НАТО - "угроза" для РФ

"Членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения", - подчеркнул он.

