РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Требования РФ относительно прекращения огня
8 350 74

Небензя обозначил условия Кремля для мирного соглашения с Украиной

постпред РФ в ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва не считает возможным заключение мирного соглашения без выполнения своих требований в отношении НАТО и будущего статуса Украины. Среди основных условий Кремля - отказ Киева от вступления в Альянс и существенная корректировка внутренней политики государства.

Об этом он заявил на брифинге в ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Небензя?

В частности, Москва вновь заговорила о так называемых основных причинах конфликта. Российский посол утверждает, что без их решения достичь какого-либо соглашения невозможно. Этот список требований остается неизменным с начала полномасштабного вторжения.

Василий Небензя заявил, что переговоры не начнутся до выполнения политических прихотей Кремля. Россия фактически требует капитуляции украинского государства. Дипломат агрессора прямо озвучил претензии к суверенитету Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет добиваться целей "СВО", пока Украина не выполнит "ряд условий", - Небензя в Совбезе ООН

Членство Украины в НАТО - "угроза" для РФ

"Членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения", - подчеркнул он.

Читайте также: Командование РФ обещает Путину, что сможет оккупировать весь Донбасс к осени, - FT

Автор: 

ООН (4246) членство в НАТО (1557) Совбез ООН (1145) Небензя Василий (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Одним словом - їб@нуті...
показать весь комментарий
27.05.2026 06:47 Ответить
+21
Мабуть ще не дозріли рашисти до мирної угоди. От коли повісять на "царь - пушке " свого геостратега за успіхи в двіжухе, та будуть штурмовати магазини в пошуках їжі, от тоді і щезнуть першопричини війни з Україною.
показать весь комментарий
27.05.2026 06:57 Ответить
+20
...рашистам ГААГА
показать весь комментарий
27.05.2026 06:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одним словом - їб@нуті...
показать весь комментарий
27.05.2026 06:47 Ответить
Типова маячня хронічного алкаша.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:16 Ответить
...рашистам ГААГА
показать весь комментарий
27.05.2026 06:47 Ответить
То таке...
А Суд Божий невідворотній
показать весь комментарий
27.05.2026 08:31 Ответить
Коли почнемо взривати москву воно заткнеться.
показать весь комментарий
27.05.2026 06:50 Ответить
А коли почнете, дозвольте поцікавитись?
показать весь комментарий
27.05.2026 07:10 Ответить
Як тільки створить ядерну бімбу)) Це ж відомий ядерний бомбіло
показать весь комментарий
27.05.2026 07:11 Ответить
Україна може примусити ізраіль шантажем передати трохи ядерки. Пригрозити збити літак вітька і зятька, наприклад.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:23 Ответить
О, то пан - звичайнісінький терорист? Все до цього йшло
показать весь комментарий
27.05.2026 09:06 Ответить
Коли ЗСУ почистить Україну від зелених баканових і міндічів. Я свою справу роблю - сплачую податки. Зрадники саботують атаки на мацквуи
показать весь комментарий
27.05.2026 07:13 Ответить
Який НПЗ горітиме наступним?
показать весь комментарий
27.05.2026 06:50 Ответить
Московський у капотнє
показать весь комментарий
27.05.2026 06:52 Ответить
Мабуть ще не дозріли рашисти до мирної угоди. От коли повісять на "царь - пушке " свого геостратега за успіхи в двіжухе, та будуть штурмовати магазини в пошуках їжі, от тоді і щезнуть першопричини війни з Україною.
показать весь комментарий
27.05.2026 06:57 Ответить
Все це можливо лише в мацкві
показать весь комментарий
27.05.2026 07:00 Ответить
Я-б, на їх місці, довів "Царь-пушку" до робочого стану (просвердлив-би, нарешті, у неї запальний отвір), зарядив порохом, запхнув туди Путіна, з Лавровим, і вистрелив у напрямі Китаю... Адже ці придурки зробили все, щоб ослабить Росію, і зробить її васалом Піднебесної...
Але це вже проблеми дурної кацапні - а не наші...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:10 Ответить
Чим більше ЗСУ буде "Дебензінить" Росію - тим скромнішими будуть "заявки" Небензі... Заодно із "дедізелізацією"... Коли почнуть їздить на "тялегах", і продавать за кордон "пеньку" і "льняную пряжу" (як це колись робили), може, розумнішать стануть...
До речі - говорив колись, з лінгвістом. Прийшли до висновку про польські корені походження прізвища предків Небензі. У поляків є вислів: "Нєх бендзе". ("Нехай буде"). Таким прізвиськом могли нагородить, в Україні чи Білорусі, людину, яка часто вживала цей вислів... Тобто, Небензя - черговий "манкурт", як і Козак, Толочко-старший, і сотні тися їм подібних "перевертнів", які забули своє походження...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:04 Ответить
Какацап, ти неправильно пишеш московія, ще й з великої літери. Мінус доширак 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 07:08 Ответить
Довбойоб?
показать весь комментарий
27.05.2026 07:17 Ответить
Ти методи гебухи забув - змішувати правду з брехнею, щоб краще заходило
показать весь комментарий
27.05.2026 07:21 Ответить
Піди похмілись дурнику.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:00 Ответить
Кацаперд пише 'Росія' і в одночас схвалює удари по бочках з дизелем замість кошмарення мацкви. Так працює пропаганда.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:04 Ответить
"Батрак з Ольгіно", під "проксі"... За кілька хвилин "перестрибнув" з Швейцарії, у Швецію... Ти ж знаєш кацапську "методу" - звинувачувать опонента в тому, що робить сам, або ким сам є...
"Сам ты дурак!"...
показать весь комментарий
27.05.2026 09:06 Ответить
Можеш поскаржиться адміністратору, на "порушення" мною, правил українського правопису...
До речі а чого це ти в Швейцарії - раз ти такий "патріот"? Приїдь в Україну, і прояви свій "патріотизм", на практиці...
- Ой, кумцю! Ви знаєте - мій Микола такий патріот, такий патріот! Повісив у хаті портрет Шевченка, і їсть на обід тільки борщ, закусюючи салом з часником...
- Ну а мій не такий "патріотичний"... Лише повісив на вішалку, при вході в хату, автомат, а на днях повісив кацапа - в гаю, на дубі...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:21 Ответить
Я в 2014 проявив, тепер те місце окуповане через зелених хробаків.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:24 Ответить
Давай, давай... Розкажи, як ти під Краснодоном грудьми амбразуру закривав... Може, я розплачуся?...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:38 Ответить
Забагато хочеш, опудало московське 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 07:43 Ответить
В дзеркало глянь...
показать весь комментарий
27.05.2026 08:47 Ответить
Ще, як варіант,: "ніе бендзе" (не буде). Він, можливо, навіть дещо ближчий по звучанню.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:39 Ответить
Так і назвемо цього типка - НеБензин!
показать весь комментарий
27.05.2026 08:58 Ответить
++++++++...
показать весь комментарий
27.05.2026 09:01 Ответить
Чітко вказав світу, що нєофашистський режим саме в московії.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:09 Ответить
з хотєлками імпотента-пєдофіла ***** - одразу - набуй..
мирна угода з Україною можлива лише після відповзання Московії на кордони 2013го року, узгодження компенсацій Україні за нанесені кацапами втрати, ну, і так - по-мЄлочі, "у робочому порядку"..
показать весь комментарий
27.05.2026 07:12 Ответить
Коли цей цирк припинется ? замість того що б Україна звинувачувала агресора в геноциді, етноциді рашиської орди проти українського народу та виводу окупаційних військ з території України ,вилазить якесь рашиське чмо звинувачує Україну що вона чинить опір ворогу, яке керівництво держави така зовнішня політика.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:16 Ответить
Небзденя, свои хотелки засунь себе в дупу.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:19 Ответить
Дивно, десь зникли з коментів ВСІ ушчімльонна-пріслєдуємиє, "каториє в ЗСУнапєрєдкє, а ти в Польше". Чи це пауза на вироблення новоі концепціі ушчімльоннасті
показать весь комментарий
27.05.2026 07:21 Ответить
Зате з'явилися "учителі патріотизму" - з швейцарськими прапорцями... "Непатріотично", виявляється, писать, "Росія". Треба писать "Московія", та ще й з маленької букви. Тоді Україна швидше переможе...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:26 Ответить
Кацап незадоволений 😁
московія розвалиться і хто тобі тоді шекелі платитиме?
показать весь комментарий
27.05.2026 07:29 Ответить
О-о-о... Ти , в черговий раз, підтвердив мої підозри. Ти вже перескочив у Швецію... Мабуть, телепортувався... Але таким видом "телепортації" володіють лише "внутриМКАДовские пацаны", які міняють своє місце перебування, не виходячи з операційного залу, в Ольгіно...
"Как пагодка в Мацкве?" В Чернігові дощик моросить... А в "Берні"? Чи то пак - в "Стокгольмі"? Вас "батраків кацапських", не розбереш... "У стрибку перевзуваєтесь..." .
показать весь комментарий
27.05.2026 07:37 Ответить
на мацкві хароша паґодка, міндіч двушку передав, метро не взривається, всі сплять спокійно. Слава Зеленському!
показать весь комментарий
27.05.2026 07:40 Ответить
Ну, чим-би, ще "батрак внутріМКАДівський", відмазався, коли "крить нема чим"? Лише стандартним набором фраз, накатаних кремлівськими ЗМІ...
Посидь, подумай, поки я сходжу по молоко (молочник зателефонував). Може, ще якийсь "словесний тріпер" придумаєш... Чи місце проживання зміниш...
показать весь комментарий
27.05.2026 07:46 Ответить
Молоко з під кадирова 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 07:47 Ответить
О! Аргументи закінчилися... Пішло "гімноплювання"... Ну, поплюйся... Може, легше стане... Тільки не в монітор - бо у тебе така отрута з рота летить, що й екран роз'їсть... Куратор премії не дасть, і змусить усувать спричинені збитки...
показать весь комментарий
27.05.2026 08:56 Ответить
Упс, соррі! Вже є перший😁😁
показать весь комментарий
27.05.2026 07:34 Ответить
Нєбєнзє вже давно час відправитися за своїм папєрєдніком на концерт кобзона.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:25 Ответить
Ми всеодно переможемо !
показать весь комментарий
27.05.2026 07:29 Ответить
Так, якщо станемо на коліна перед Богом
показать весь комментарий
27.05.2026 08:34 Ответить
Наш бог Перун
показать весь комментарий
27.05.2026 08:42 Ответить
Якщо вам так хочеться, то ставайте. Хтось, наприклад, до ворожок звертається, а хтось корою дуба рак лікує. Марна та невдячна справа намагатися "перекувати" дорослих людей
показать весь комментарий
27.05.2026 09:21 Ответить
Біда не в тому,що сказав в ООН цей кацап,а біда в тому,що ООН перетворився в пусту організацію,яка нічого не вирішує. Країна варварв Погрожує світу знищенням інших народів які не хочуть бути їхніми васалами.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:41 Ответить
Не всі варвари були людожерами, як московити.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:29 Ответить
А шо робити з договорами:
Великий договір (1997 рік): 31 травня 1997 року Леонід Кучма,
Будапештський меморандум (1994 рік): Підписаний 5 грудня 1994 року Україною, Росією,
Договір між Українською Державою та РСФРР (1918 рік): 12 червня 1918 року було укладено прелімінарний мирний договір
Ризький мирний договір (1921 рік): 18 березня 1921 року Радянська Росія та УСРР.
На все це козломорді поклали великий кацапсячий йух. Який сенс, щось знову з цими виродками щось підписувати?
показать весь комментарий
27.05.2026 07:54 Ответить
Оце в точку! Правильно написав! Вірити москалям і щось з ними підписувати - повна дурня!
показать весь комментарий
27.05.2026 08:25 Ответить
Так, не підписувати треба, а брати до рук заступа та копати... Копати широкий та глибокий рівчак. Надалі залити водою та розвести крокодилів.
показать весь комментарий
27.05.2026 09:01 Ответить
Підписати варто хіба що епітафію на могилі цієї імперії самодурів та людожерів.
показать весь комментарий
27.05.2026 09:24 Ответить
Збився з рахунку повторювати тут, що кремль недоговороздатний
Це як договір з дияволом
показать весь комментарий
27.05.2026 08:37 Ответить
Вже все було підписано, в тому числі і Статут ООН, який теж є договором. Тому, якщо Росію щось не влаштовує, то її дипломати мають позакривали свої місії в Нью-Йорку, Женеві і Відні, і з Небензею в перших рядах звідти виїхати.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:39 Ответить
История из жизни. Час пик. подъезжает мршрутка. и сразу всех запускает, а люди уже расплачиваются после того , как зашли , передают (хотя у нас платят на входе). А один мужик, что забежал, все голосит
-Ну поехали, уже поехали.
водила считает бабки и у него не сходится . Он смотрит в зеркало заднего вида и кричит этому мужчинке:
- Э, мужик, а ты платить собираешься? или плати, или выходи, иначе я никуда не поеду.
Люди ропщут и мужичку говорят:
- Давай, впечетляйся, плати, или вылазь отсюда, нам домой надо. Не задерживай движение.
А тот такой :
- Вот, блин, какие же вы все меркантильные.

Эта самбрерро ,чисто про небензю
показать весь комментарий
27.05.2026 08:19 Ответить
І ішчо адна історія, чіста із жызні: всрався пес, перділи гуси....
показать весь комментарий
27.05.2026 08:34 Ответить
І що, вони тобі в рота наперділи? кажи, не соромся
показать весь комментарий
27.05.2026 08:41 Ответить
В мене в реалі була така історія пару разів, воділа не їхав, довелось гримнути - квитки треба видавати, одразу поїхав підр. А я не заплатив 🤣🤣🤣
Коли повна маршрутка студентів у 2000х таке прокатувало
показать весь комментарий
27.05.2026 08:49 Ответить
чому Порох підписав з кацапами договір, який зупинив війну, але мі не дуже сильно той договір виконували? і чому зечмо не може так само підписати якусь бумажку, яку ми не дуже сильно будем виконувати?
показать весь комментарий
27.05.2026 08:27 Ответить
Тому що ми не кацапи,
А Бог є
показать весь комментарий
27.05.2026 08:39 Ответить
шо ***? я це й написав. ми розумні, а вони дурні.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:40 Ответить
О! Знову поп у чаті намалювався!
показать весь комментарий
27.05.2026 08:54 Ответить
После брифинга небензе надо было хорошенько разбежаться и ********* головой об стену... так было бы ещё веселей...
показать весь комментарий
27.05.2026 08:32 Ответить
Кацапи - ідіть на х.й.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:36 Ответить
як казали колись студенти "монстр взбзднул !"

прямо в совєтє нєбєнзєпасності оон
показать весь комментарий
27.05.2026 08:36 Ответить
фашисти ********** з ядерною зброєю
показать весь комментарий
27.05.2026 08:41 Ответить
Отже, в них "конфлікт" не лише з Україною, а й з усім НАТО (хоча: небензя не наголосив, що воює і з Євросоюзом)..
Тим часом окремі члени НАТО та Євросоюзу хочуть впасти ниць перед ******.... І в першу чергу - Трамп зі всією своєю адміністрацією.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:48 Ответить
Трамп на гачку відео з острова епштейна
показать весь комментарий
27.05.2026 08:51 Ответить
А тим часом...
Під час бенкетної вечері таваріща сі з пуйлом програли партію "танець маленьких лебедів" з балету "Лебедине озеро" Чайковського...
Гадаю, таваріщ сі про оточення кремлівського царя знає трохи більше, аніж сам цар.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:52 Ответить
З якого буя во5и від нас щось вимагають? Хто їм дав це право?
Вимагати вони можуть тільки на своїх болотах!
Для всього іншого Міжнародне право!
Для пуйла і бульби Гаага!
Для убивць тюрми!
показать весь комментарий
27.05.2026 09:20 Ответить
Починаючи з 2014 року рашисти поступову крок за кроком .знищують і окуповують українські території.на яких проживає російськомовне населення.Саме найбільше знищено і поруйнова рашистськими злочинцями Україну.яка не була в НАТО і розмовляла "язиком" .Рашистські потвори,котрі крок за кроком, знищували все українське ,хочуть адекватного ставлення українського народу до себе.Й.обнуті народжуються.такими і вмирають .І це століттями таке .адже іншого і не може бути із слугами "антихриста" який для свого проживання обрав 3,14дерацію давним давно
показать весь комментарий
27.05.2026 09:22 Ответить
 
 